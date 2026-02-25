Новости общества

17:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минкульт Татарстана закупит пять роялей за 12,3 млн рублей для детских музыкальных школ

10:19, 25.02.2026

Поставка акустических инструментов запланирована до конца года

Минкульт Татарстана закупит пять роялей за 12,3 млн рублей для детских музыкальных школ
Фото: Мария Зверева

Министерство культуры Татарстана планирует закупить пять акустических роялей на сумму 12,3 млн рублей для детских музыкальных школ. Соответствующая информация размещена в документации о закупке.

Поставка инструментов должна быть осуществлена до конца текущего года.

Ранее «Реальное время» писало, что власти Нижнекамска потратят более 19,7 млн рублей на охрану детских садов.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также