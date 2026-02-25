Минкульт Татарстана закупит пять роялей за 12,3 млн рублей для детских музыкальных школ
Поставка акустических инструментов запланирована до конца года
Министерство культуры Татарстана планирует закупить пять акустических роялей на сумму 12,3 млн рублей для детских музыкальных школ. Соответствующая информация размещена в документации о закупке.
Поставка инструментов должна быть осуществлена до конца текущего года.
