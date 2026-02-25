В Татарстане вырос спрос на уколы для похудения — аналоги Ozempic и Wegovy

По итогам 2025 года республика сформировала 2,9% аптечного оборота семаглутида в России

Фото: Михаил Захаров

Продажи препаратов на основе семаглутида через аптечный канал в России по итогам 2025 года достигли 29,2 млрд руб., тогда как годом ранее показатель составлял 9,9 млрд руб.

Речь идет об аналогах препаратов Ozempic и Wegovy, разработанных компанией Novo Nordisk.

Спрос сосредоточен преимущественно в крупнейших регионах страны. На Москву приходится 18,3% аптечного оборота, на Московскую область — 7,6%, на Санкт-Петербург — 6,7%, на Краснодарский край — 5,7%. Татарстан занимает пятое место с долей 2,9% от общего объема продаж.

В 2025 году на рынке усилил позиции тирзепатид — действующее вещество оригинальных брендов Mounjaro и Zepbound от компании Eli Lilly. Оригинальные препараты в Россию не поставляются, однако появились отечественные аналоги. Их продажи уже достигли 8,9 млрд руб., что соответствует 918 тыс. упаковок. При этом 31,3% спроса приходится на Москву.

На фоне роста сегмента семаглутида и тирзепатида продажи лираглутида снизились до 935 млн руб. против 1,7 млрд руб. годом ранее.

Ранее «Реальное время» писало, что за 2025 год через отделение токсикологии прошли пять пациенток, госпитализированных после введения первой же максимальной дозы.

Ариана Ранцева