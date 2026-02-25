41% водителей Татарстана допускают временную блокировку авто

13% респондентов в регионе допускают блокировку одной машины, 9% — двух, 19% — более чем двух

Фото: Инна Серова

В Татарстане 41% автолюбителей считают допустимым временно подпереть другую машину, оставив свой номер телефона, на срок до 15 минут. Такие данные приводит автомобильный сайт «Дром» по итогам всероссийского опроса, в котором приняли участие почти 15 тысяч человек.

При этом 59% водителей из Татарстана заявили, что не будут блокировать выезд другим автомобилям. Среди тех, кто допускает такую практику, 13% готовы перекрыть одну машину, 9% — две, а 19% респондентов отметили, что допустимо заблокировать более двух автомобилей, если оставить контактный номер для связи.

По данным опроса, Татарстан вошел в число регионов с высокой долей водителей, допускающих блокировку машин. Показатель в 41% совпадает с результатами в некоторых других субъектах страны и ниже, чем в лидирующей Башкирии, где такой вариант ответа выбрали 43% участников исследования.

Обсуждение результатов опроса сопровождалось комментариями пользователей о ситуации с парковкой в городах. Часть участников связывала проблему с планировочными решениями, другие указывали на поведение самих водителей. В целом данные отражают отношение автомобилистов к практике временной блокировки автомобилей и распределение мнений по регионам страны.

Ариана Ранцева