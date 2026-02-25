На реконструкцию дорог в Татарстане направят 1,3 млрд рублей
Работы планируется завершить к 25 августа 2028 года, общий объем составит 10,3 тыс. км
В Татарстане на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования направят 1,3 млрд рублей. Информация следует из материалов госзакупок.
Срок завершения работ установлен до 25 августа 2028 года. В рамках проекта планируется реконструировать 10,3 тыс. км дорог.
Ранее «Реальное время» писало, что в феврале на ремонт татарстанских трасс выделили уже более 4,5 млрд рублей.
