На реконструкцию дорог в Татарстане направят 1,3 млрд рублей

10:59, 25.02.2026

Работы планируется завершить к 25 августа 2028 года, общий объем составит 10,3 тыс. км

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования направят 1,3 млрд рублей. Информация следует из материалов госзакупок.

Срок завершения работ установлен до 25 августа 2028 года. В рамках проекта планируется реконструировать 10,3 тыс. км дорог.

Ранее «Реальное время» писало, что в феврале на ремонт татарстанских трасс выделили уже более 4,5 млрд рублей.

Ариана Ранцева

