Финансирование борьбы с борщевиком в Татарстане увеличили в два раза
В 2026 году на эти цели предусмотрено 50 млн рублей из республиканского бюджета
В бюджете Татарстана на 2026 год предусмотрено 50 млн рублей на мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.
Финансирование увеличено в два раза по сравнению с 2025 годом.
Субсидии из республиканского бюджета направляются бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение работ по уничтожению борщевика на землях, находящихся в муниципальной собственности.
Ранее Кабмин Татарстана определил борщевик Сосновского в перечень опасных чужеродных растений.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».