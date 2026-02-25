Финансирование борьбы с борщевиком в Татарстане увеличили в два раза

В 2026 году на эти цели предусмотрено 50 млн рублей из республиканского бюджета

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В бюджете Татарстана на 2026 год предусмотрено 50 млн рублей на мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Финансирование увеличено в два раза по сравнению с 2025 годом.

Субсидии из республиканского бюджета направляются бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение работ по уничтожению борщевика на землях, находящихся в муниципальной собственности.

Ранее Кабмин Татарстана определил борщевик Сосновского в перечень опасных чужеродных растений.

Ариана Ранцева