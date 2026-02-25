В Татарстане заболеваемость ОРВИ ниже порога на 47,3%
За неделю зарегистрировано 12 897 случаев, ситуация оценивается как стабильная
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Татарстане остается стабильной. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Татарстану.
За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 12 897 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель соответствует уровню предыдущей недели и на 47,3% ниже эпидемического порога.
С начала года в недельной динамике отмечается снижение активности циркуляции вирусов гриппа. По итогам восьмой недели доля гриппа в общей структуре заболеваемости составила 26,6%.
