В Татарстане заболеваемость ОРВИ ниже порога на 47,3%

За неделю зарегистрировано 12 897 случаев, ситуация оценивается как стабильная

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Татарстане остается стабильной. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Татарстану.

За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 12 897 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель соответствует уровню предыдущей недели и на 47,3% ниже эпидемического порога.

С начала года в недельной динамике отмечается снижение активности циркуляции вирусов гриппа. По итогам восьмой недели доля гриппа в общей структуре заболеваемости составила 26,6%.

Ариана Ранцева