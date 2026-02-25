Уиткофф анонсировал встречу РФ, Украины и США

Новый раунд переговоров может пройти в течение ближайших 10 дней

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможном проведении нового раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в течение ближайших 10 дней. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на онлайн-конференцию «Ялтинская европейская стратегия».

По его словам, обсуждается формат встречи с участием украинской и российской делегаций, а также американской стороны. Уиткофф отметил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров может посетить Флориду вскоре после переговоров в Женеве. Он уточнил, что речь идет о трехсторонней встрече, которая, вероятно, состоится в течение следующих 10 дней.

Спецпосланник также заявил, что в США рассчитывают на проведение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, стороны могут обсудить вопросы территорий, гарантии безопасности и другие аспекты урегулирования конфликта.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщал, что новые переговоры между Украиной и Россией могут состояться в конце недели.

Ариана Ранцева