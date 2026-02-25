Россиянин задержан по делу о планировании поджога на военном аэродроме

По информации ФСБ, он собирал данные о военных объектах и готовил зажигательные смеси

Фото: Мария Зверева

В Краснодарском крае задержан гражданин России 1986 года рождения, подозреваемый в подготовке поджога военного самолета на одном из аэродромов региона. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ.

По данным ведомства, мужчина самостоятельно установил контакт в иностранном мессенджере с представителем Министерства обороны Украины. После этого, как утверждается, он по указанию куратора собирал и передавал фото— и видеоматериалы о работе военных объектов на территории региона.

В рамках выполнения очередного задания, говорится в сообщении, задержанный изготовил зажигательные смеси для предполагаемого поджога военного самолета. Подробности дела и процессуальный статус фигуранта в сообщении не уточняются.

Ариана Ранцева