Россиянин задержан по делу о планировании поджога на военном аэродроме
По информации ФСБ, он собирал данные о военных объектах и готовил зажигательные смеси
В Краснодарском крае задержан гражданин России 1986 года рождения, подозреваемый в подготовке поджога военного самолета на одном из аэродромов региона. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ.
По данным ведомства, мужчина самостоятельно установил контакт в иностранном мессенджере с представителем Министерства обороны Украины. После этого, как утверждается, он по указанию куратора собирал и передавал фото— и видеоматериалы о работе военных объектов на территории региона.
В рамках выполнения очередного задания, говорится в сообщении, задержанный изготовил зажигательные смеси для предполагаемого поджога военного самолета. Подробности дела и процессуальный статус фигуранта в сообщении не уточняются.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане задержали студентов, подозреваемых в поджоге вышки сотовой связи.
