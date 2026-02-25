В Татарстане чаще всего жалуются на проблемы в сфере ЖКУ в Нижнекамске

Чаще всего обращения касались уборки снега и перебоев с водой

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшую неделю жители Татарстана разместили 320 негативных сообщений о работе управляющих компаний в социальных сетях и мессенджерах. Обращения касались различных проблем в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

Чаще всего пользователи жаловались на неудовлетворительную уборку снега — зафиксировано 92 сообщения. О перебоях с водоснабжением и канализацией поступило 68 обращений. Количество жалоб на отопление сократилось до 35 против 52 неделей ранее. Кроме того, 15 сообщений касались плохой уборки в подъездах, 22 — отсутствия текущего и капитального ремонта. На слабый напор воды пожаловались 14 человек, еще 40 сообщений относились к другим вопросам.

Наибольшее число негативных отзывов поступило из Нижнекамский район — 68. Далее следуют Казань — 38, Набережные Челны — 35, Альметьевский район — 34, Бугульминский район — 28, Чистопольский район — 25, Верхнеуслонский район — 14 и Зеленодольский район — 13 сообщений.

Ранее «Реальное время» писало, что «УК ЖКХ Московского района» оштрафовали на четверть миллиона за обрушение крыши.

Ариана Ранцева