Татарстан вошел в топ-5 по объему выдачи кредитов

В январе 2026 года в республике оформили 76,44 тыс. ссуд на 28,65 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В январе 2026 года граждане России оформили 2,82 млн кредитов во всех сегментах розничного банковского кредитования. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

По сравнению с декабрем 2025 года, когда было выдано 3,53 млн ссуд, показатель сократился на 20%. В годовом выражении количество выдач практически не изменилось: в январе 2025 года банки выдали 2,83 млн кредитов.

Объем розничного кредитования в январе составил 814,13 млрд рублей, что на 45% меньше декабрьского уровня (1,47 трлн рублей). В годовом сравнении объем вырос на 54%: в январе 2025 года он составлял 527,78 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольшую долю в общем объеме выданных средств в январе заняла ипотека — 43% против 56% месяцем ранее. Доля кредитов наличными увеличилась до 32% с 22% в декабре. Сегмент автокредитования сохранил показатель на уровне 11%. Доля кредитных карт выросла до 12% с 10%, POS-кредитов — до 2% с 1%.

В пятерку регионов по объему выдач во всех сегментах вошел Татарстан. В январе здесь оформлено 76,44 тыс. кредитов на сумму 28,65 млрд рублей. Также в топ-5 вошли Москва (194,57 тыс. кредитов на 93,54 млрд рублей), Московская область (165,44 тыс. на 62,75 млрд рублей), Санкт-Петербург (104,02 тыс. на 46,89 млрд рублей) и Краснодарский край (121,92 тыс. на 31,25 млрд рублей).

Ариана Ранцева