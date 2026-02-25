В Госдуме обсуждают послабления для банковских обзвонов

Инициатива касается самозапрета на спам-звонки, который вступит в силу осенью 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов и Артем Шейкин предложили внести поправки в закон «О связи», позволяющие банкам обходить запрет абонентов на массовые звонки. Копия письма с инициативой направлена председателю комитета Госдумы по информполитике Сергею Боярскому, есть в распоряжении «Ведомостей».

С 1 сентября 2025 года абоненты смогут установить самозапрет на спам-звонки, включая робообзвоны и автоматические вызовы кол-центров. Ограничение не распространяется на звонки от госорганов. Сенаторы предлагают сделать исключение также для звонков, осуществляемых в рамках полномочий, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами, в том числе документами Банка России и правилами национальной системы платежных карт.

В Т2 заявили, что расширение перечня исключений может привести к росту мошеннических вызовов. По оценке МТС, под видом таких контактов возможны коммерческие обзвоны, при этом звонки от банков получают 7 из 10 россиян.

В «Т банк» считают, что из категории массовых вызовов следует исключить звонки для проверки данных клиентов и противодействия мошенничеству. Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова выступила против предоставления банкам особых условий, отметив риск расширения списка исключений.



Ариана Ранцева