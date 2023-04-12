«До конца года мы хотим открыть 55 магазинов, и 45 из них будут в Татарстане»: «Чижик» залетел на рынок Казани

В Казани с третьей попытки открылись первые магазины сети жесткого дискаунтера

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Казани открылись первые два магазина сети жестких дискаунтеров «Чижик». Торговые точки распахнули свои двери следом за собственным распределительным центром, который заработал в столице Татарстана еще на прошлой неделе. Стоит отметить, что федеральный ретейлер, принадлежащий X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), смог обосноваться в республике лишь с третьей попытки. Предыдущие были в 2021 и 2022 годах, когда компания искала в регионе людей на свои еще не существующие объекты. Что касается российского рынка, то на него сеть вышла гораздо раньше, открыв свой магазин в Москве в 2020-м. Как будет развиваться такой формат продажи и чем он собирается покорять казанцев — в материале «Реального времени».

Более половины товаров являются собственными брендами

Сегодняшнее открытие магазинов прошло сразу по двум адресам: Белинского, 18 и проспект Победы, 90б. Что касается первого, то оно было едва заметно, ведь сеть не устраивала по этому поводу большого праздника со множеством шариков и промоутеров. Однако во втором гостей лично ожидали региональный глава ретейлера и директор по маркетингу.



— У нас достаточно востребованный узкий ассортимент, и при этом мы постоянно следим за нашими расходами. Вот поэтому мы и можем позволить такие цены. Также мы делаем акцент на развитии собственных торговых марок. А что касается качества, то здесь все строится на усиленном контроле, — поделился региональный директор «Чижика» Тимур Славин.

Тимур Славин. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Действительно, около половины товаров в магазине представлено собственными брендами, разработанными именно для этой сети. Как пояснила директор по маркетингу Александра Калюкина, «Чижик» создает огромное количество собственных продуктов, однако далеко не все они поступают в продажу. В выборе того, что попадет на прилавок, участвуют около 200—300 человек, а после этого проводится мониторинг отзывов, дегустаций и даже тестов в лабораториях.

«Дискаунтер как сегмент — это новое явление для российского рынка»

Калюкина рассказала, в чем состоит бизнес-модель такого типа магазина, и отметила, что основным преимуществом является взаимная выгода и жесткое снижение расходов.

— Дискаунтер как сегмент — это новое явление для российского рынка. Он основан на том, что мы пытаемся максимально снизить наши расходы. У нас на полках стоят коробки. В обычном магазине сотрудник должен прийти снять эти коробки и все по одной упаковке разложить. Мы же как покупатели должны заплатить за время того человека, который выставлял эти баночки. У нас специально разработанные коробки, которые можно просто разорвать и поставить. Получается, что выкладка товара занимает существенно меньше времени. Есть еще палетная выкладка, то есть она приезжает со склада, и мы ее сразу выставляем в магазин. Получается минимальная наценка на время рабочего персонала, который должен выполнить эту задачу. Также у нас есть различные ИТ-решения, с помощью которых мы можем снижать цену. В этом и есть особенность такой бизнес-модели, — объяснила специалист.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также директор по маркетингу заявила, что ставка на ограниченный ассортимент играет свою немаловажную роль в снижении цены.

— У нас всего 750 товаров. В обычном аналогичном «магазине у дома» будет 5 тысяч позиций. Зачем это делается? Ну, например, у нас есть одна позиция колбасы. В обычном магазине ее видов будет 10—20. Естественно, продать все это в сроки годности нереально, и в итоге какая-то часть просрочки списывается, и за нее, конечно, заплатит покупатель. Мы анализируем, какая позиция имеет больший объем продаж, выставляем ее и за счет этого минимизируем потери, затраты снижаем практически в ноль. Так и поставщикам выгоднее работать. Предположим, 10 поставщиков колбасы в одном магазине продают по 10 штук, а в дискаунтере — 100. Получается, что в таком магазине будет продаваться как в 10 обычных, — отметила она.

«Чижик» локализуется под татарстанских производителей

Как рассказал региональный директор «Чижика» Тимур Славин, в настоящее время в магазинах сети практически полностью отсутствует продукция татарстанского производителя. Однако, как подчеркнула Калюкина, эта проблема уже решается и сейчас дискаунтер прорабатывает модель локализации и выхода на местных поставщиков. В то же время в магазине отмечается и значительная нехватка халяль-продукции, но как заверили в руководстве сети, все это временно, так как ретейлер только начинает перестраиваться с федеральных форматов.

— В настоящее время от татарстанских производителей у нас есть только одно растительное масло, которое делает местный жировой комбинат. Но оно продается во всей торговой сети, а не только в Казани. Вся продукция, которая у нас есть, будет постепенно локализована по мере того, как быстро мы найдем поставщиков. Но бренд будет наш. То есть это не то, к чему привыкло местное население. Но если посмотреть на производителя, то это будет фабрика из Татарстана. Конечно, все локализовать не получится, и с точки зрения затрат это бессмысленно, — рассказали представители ретейлера.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако сеть уже вовсю распространяется по Татарстану. Так, например, 7 апреля у «Чижика» открылся собственный распределительный центр в Лаишевском районе. Как уточнили в ретейлере, он расположен в деревне Усады. Первая отгрузка также уже прошла на прошлой неделе, и товар был отправлен не только в Казань. Многофункциональный центр может обслуживать сразу три крупных региона страны, и в данный момент их продукция направляется в Ижевск и Самарскую область.

Что же касается сотрудников, то жесткий дискаунтер ограничивает число работников.

— Набирать кадры для центра мы стали еще месяца за четыре до плановой даты открытия, и к нам выезжала целая команда обучения. Поэтому с этой точки зрения у нас уже имеется наработанная схема. Если говорить про магазин, то набор сотрудников мы начали в декабре прошлого года, и первые команды отправлялись в Москву и Нижний Новгород, где стажировались от трех-четырех недель внутри магазинов. У нас всего шесть ставок в расписании, то есть три человека в смену работает. Это еще вместе с управляющим. Три человека полностью закрывают все процессы: работают на кассе, следят за товаром и упаковкой, — пояснили в магазине.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До конца года в Казани откроется 30 новых магазинов

Говоря о планах на будущее, Славин отметил, что уже на этой неделе в Казани откроется еще несколько магазинов. Так, в пятницу свои двери распахнет «Чижик» на ул. Четаева, 3 и Саид-Галеева (напротив железнодорожного вокзала), а в субботу — в доме на ул. Зур Урам.

— В апреле мы хотим открыть сразу 20 магазинов. 16 будут в Татарстане. Остальные в Чувашии, Марий Эл. До конца года мы хотим открыть 55 магазинов, и 45 из них будут в Татарстане. В Казани будет порядка 30. Послезавтра мы открываем точку в Набережных Челнах. С точки зрения приоритета у нас нет каких-то районов, нам важно лишь то, сколько жителей проживает в радиусе магазина, сколько жилых домов и квартир, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Региональный директор также отметил, что магазин на проспекте Победы, 90б, как и все остальные точки, расположился на арендованной площади. В целом у сети нет схемы работы с собственными объектами строительства.

— Для нас проще найти инвестора, который построит здание. Мы ищем помещения только те, что нам подходят. Если есть избыточная площадь, то мы его не возьмем и не будем платить за те квадратные метры, которые не работают. Торговый зал — 280—300 метров. Общая площадь магазина — 40 квадратных метров. В этом магазине из-за ровной геометрии 350 «квадратов», из которых 280 — это торговый зал, а остальное — подсобные помещения. Чем меньше площадь, тем меньше инвестиций мы тратим на открытие еще одного магазина и тем меньше времени мы тратим на получение отдачи от этих вложений. Мы работаем по низким арендным ставкам и не делаем каких-то дорогих ремонтов. И покупатель не переплачивает за пол и потолок, — пояснила директор по маркетингу Александра Калюкина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«У нас есть и продукция из Китая, но больше 90% — это российское производство»

Как рассказала Калюкина, жесткий дискаунтер не является самым недорогим магазином, так как в ходе процесса производства появляются товары, цены на которые в обычных магазинах могут оказаться ниже, но в данном случае основной характеристикой является качество.

— От импорта мы зависим достаточно мало. У нас есть какие-то фрукты и овощи, но в большей степени мы локализированы. У нас есть и продукция из Китая, но больше 90% — это российское производство. При этом у нас есть немецкое пиво, которое варят во Франкфурте. Однако торговая марка все равно наша собственная, — пояснил Славин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также он рассказал, что у магазина нет собственного клининга, однако есть договор на обслуживание каждого магазина. По его словам, уборщица проводит очистку помещений каждый день. Более того, как рассказал региональный директор, разгрузкой товаров из машины занимается сам водитель, так как эта задача входит в его обязанность. Внутри же торгового зала такими работами занимается сам персонал.

Еще одной особенностью, которая может появиться в скором времени, может стать доставка. По словам Славина, на сегодняшний день она уже тестируется в Московской области. Однако пока в сети не очень четко понимают экономику такого проекта. «Пока не ясно, будет ли это наша доставка или при помощи известных всем агрегаторов, — пояснил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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