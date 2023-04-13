«Мы все по одному, каждый как может протаптывает себе дорожку»: ремесленники Татарстана ждут единую платформу

Мастерам народных художественных промыслов в Татарстане приходится своими силами находить точки сбыта своих изделий. Объединить их усилия должен помочь индустриальный парк, центр ремесленников, создание которого на базе казанского ЦУМа анонсировал раис республики Рустам Минниханов во время заседания совета по культуре. Поможет ли это решить насущные проблемы мастеров, мнения участников отрасли выслушал корреспондент «Реального времени».

«Настоящие татары»

Наиля Айзятова родом из Самарской области, родилась и воспитывалась в татарской семье. Несмотря на то, что в Татарстане нет родственников, молодая женщина с семьей переехала в Казань, как призналась, «чтобы быть ближе к своей нации, к своей культуре».

— С детства я слышала о том, что Татарстан и город Казань — это столица всех татар, что здесь сконцентрирована вся наша культура. Мне кажется, что любой татарин, который не живет в республике, скучает и трепетно относится к своей национальной самоидентичности. Нас так воспитывали. Родители, бабушки с обеих сторон нам всегда говорили, что вот в Татарстане татары — это настоящие татары. Мы равнялись на Казань. Старались сохранять все наши традиции. Если слышали песню на татарском, слезы наворачивались, — говорит Айзятова.

Идея заняться керамикой Наиле пришла во время декретного отпуска. Сначала молодая мама начала расписывать национальными узорами плитку, потом появилась и посуда.



Мастер рассказала, что ее первая ярмарка состоялась в 2020 году. На фестивале «Печән базары» ей дали полстола. В тот день работы Наили заметили раис Татарстана Рустам Минниханов и российский вице-премьер Марат Хуснуллин. С тех пор участие в фестивале для мастерицы стало традиционным, а вот попадать на другие ярмарки и выставки оказалось непросто, призналась Наиля Айзятова.



«Мы все как будто по одному»

— К сожалению, сейчас многие ремесленники работают обособленно, каждый живет в своем мире. У нас нет единого сообщества. Я состою в закрытом чате, где нахожу нужную мне информацию. Объединяют всех мастеров в первую очередь соцсети. Происходит иногда буквально таким образом: ты видишь на чьем-то аккаунте, что прошла выставка или ярмарка, пишешь этому мастеру и интересуешься, кто это организовал, как он туда попал, может ли он поделиться контактами. Часто всего они не дают телефоны, говорят что их просто пригласили, иногда обещают рассказать о твоем существовании организаторам. То есть все происходит на ощупь, объясняет мастер.

Девушка призналась еще в одной трудности, которая возникла в связи с последними геополитическими событиями. Раньше мастера по керамике использовали материал из Донбасса, там было много заводов, откуда поставлялась глиняная масса. Сейчас все поставки прекратились. Многие начали покупать в Турции. Это сырье дороже и техника работы с ней отличается, посетовала женщина.



О планах создания в Казани единого центра промыслов на базе ЦУМа Наиля услышала от нас впервые:



— Это было бы отлично, потому что у нас нет единой площадки, куда мы могли бы выйти без всяких поисков, могли бы регулярно выставлять свои изделия. Это была бы отличная возможность для развития, потому что ремесленников очень много и они все очень разные. Целостное развитие этой отрасли пока стоит, хорошо что существуют национальные фестивали. Пока нет объединяющей нас платформы, пока мы все как будто по одному. Было бы полезно и интересно встречаться всем вместе, обмениваться мнениями, получать новые эмоции, заряжаться друг от друга.

«НХП не приоритетны»

То, что сейчас нет одного органа, который бы выполнял задачу объединения всех ремесленников, признала и председатель комитета по сувенирной продукции и товарам НХП при ТПП РТ Диана Басырова:

— Есть несколько сильных координаторов, но одной совместной работы, объединяющей всех ремесленников, точно нет. Приходится самостоятельно созваниваться, списываться, узнавать, тем самым многие действия выполняются параллельно, становясь менее эффективными. Официально отрасль народных художественных промыслов регулирует Министерство культуры, у которого и без того много обязанностей, тем более что НХП не являются бюджетообразующей строкой, они не приоритетны.

Комитет при торгово-промышленной палате РТ в основном работает с теми производителями, кто уже ведет предпринимательскую деятельность, но вместе с тем и с ремесленниками, которые пока остаются в серой зоне, призывая последних менять свой статус. Напомним, как стало известно на заседании по культуре под председательством раиса РТ, из более 1,5 тыс. предпринимателей из сферы народных художественных промыслов большинство работают без официального статуса, продолжая регистрировать вид деятельности как образовательные услуги, ремонт обуви и т. п.

— Считаю, что самозанятость — идеальная форма для деятельности ремесленников — сам создал сам же и продал, но даже в этом случае, остается много тех, кто находится в серой зоне. Например, мамы в декрете. Они хотят начать заниматься ремеслом, находят пути реализации, но не могут оформиться самозанятыми, потому что они находятся в декретном отпуске. Людей, которые занимаются бизнесом, имея большие мастерские и нанимая работников, мало, таких можно сосчитать по пальцам. Для нашей большой республики, с такой глубинной историей, этого, конечно, недостаточно. Требуется поддержка и условия для того, чтобы они могли развиваться, расширяться, — говорит собеседница издания.

«Маркетинг и сбыт — главные проблемы»

Диана Басырова рассказала, что основная проблема, которая сейчас есть, по мнению мастеров, это маркетинг, реклама и сбыт. Кроме того, остается проблема с сырьем:

— Чтобы представлять качественную продукцию, надо делать ее из качественного сырья. А оно зачастую импортное. Соответственно, себестоимость изделия увеличивается, и товар становится сегментом выше среднего, то есть он менее доступен для большинства.

Получить информацию о том, где и когда будут проходить ярмарки, централизовано — проблематично. Сейчас все ведомства, которые работают с ремесленниками, разобщены, призналась председатель комитета.

— Комитетом создан чат, куда скидывается вся информация о проведении ярмарок или других мероприятий для мастеров. Для нас важно, чтобы это была не перепродажа, а непосредственно собственное производство, Made in Tatarstan, мы проводим верификацию и проверяем, что человек действительно производитель, таких мы включаем в свой закрытый чат. Сейчас комитетом готовится новый проект, при помощи него будет освещаться информация уже во всеуслышание, чтобы активизировать интерес к ярмаркам, выставкам, обучениям в более открытом режиме. Этот проект на стадии выхода в свет. Мы изучаем опыт других российских регионов, — добавила собеседница издания.

Диана Басырова высказала свое мнение по поводу создания центра ремесел и промыслов на базе ЦУМа. Это очень хорошая инициатива, ее долгое время ждали татарстанские мастера, но создавать просто выставочную площадку не будет эффективным, считает она:



— Площадь ЦУМа не может в себя вместить всех тех мастеров и всех тех ремесленников, кому нужна сейчас помощь и поддержка государства. Кроме того, география должна расширяться. Вся деятельность не должна концентрироваться только в Казани. Поэтому я призываю к тому, чтобы подключать районы, работать с мастерами Закамья. Это очень важный момент. Потому что все те, кто находится вне Казани, отключены от того, что происходит в столице. Поэтому ЦУМ — это чудесно, но это не поможет сдвинуть с мертвой точки отрасль. Нужно формировать вектор развития шире в информационном поле и делать его доступным не только в столице, но и других городах и районах республики.