1,17 млрд рублей экономии и первое место за энергоэффективность: ТАИФ-НК участвует в ТЭФ-2023

17 регионов России и компании из Беларуси, 3 дня, 19 мероприятий и сотни встреч: на площадке МВЦ «Казань Экспо» развернулся Татарстанский международный топливно-энергетический форум

Фото: Роман Хасаев

Вдвое большая площадь экспозиции, свыше 70 компаний-участниц (против 60 на ТЭФ-2022), самые актуальные темы в области энергетики и энергоресурсоэффективности. На три дня столица Татарстана превратилась в центр одного из самых значимых профильных событий страны. Свои достижения и наработки традиционно представила и нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК». Подробности — в материале «Реального времени».

«Для Татарстана энергоэффективность — ключевая задача»

ТЭФ уже давно стал одним из ключевых профильных событий в стране, и внимание к экспозиционной и деловой программе форума всегда повышенное. В торжественной церемонии официального открытия приняли участие сразу два вице-премьера РТ — первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, — директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Министерства экономического развития Российской Федерации Ирина Петрунина и другие официальные лица. На деловую часть события прибыли премьер-министр республики Алексей Песошин и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Рустам Нигматуллин: «Развитие экономики непосредственно связано с качественным и надежным энергоснабжением». Фото: Динар Фатыхов

— ТЭФ давно зарекомендовал себя как площадка — демонстрация современных энергоэффективных технологий, обсуждение актуальных вопросов в отрасли, обмена мнениями, взаимодействие экспертов, представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти и предпринимателей. Развитие экономики непосредственно связано с качественным и надежным энергоснабжением потребителей и устойчивая эффективная энергетика — это залог успешного развития. Для республики энергосбережение, повышение энергоэффективности — это приоритетная задача, — подчеркнул со сцены Рустам Нигматуллин.

Ирина Петрунина: «Для федерального центра важно понимать, что происходит в субъектах». Фото: Динар Фатыхов

— Для министерства экономического развития очень важно понимать, что происходит в наших субъектах Российской Федерации, что люди делают, чем они дышат, какие решения им необходимы. И все это важно для того, чтобы правильно и своевременно формировать государственную политику, в том числе в области энергоэффективности. У нас будет прекрасная возможность поговорить о том, что делается на уровне Российской Федерации, на уровне правительства, что происходит в субъектах, какая взаимная связь, какая взаимная помощь может потребоваться, — отметила Ирина Петрунина.

Год от года повышать эффективность

Во время традиционного обхода экспозиции, которая, к слову, на этот раз побила все предыдущие рекорды ТЭФ по числу участников и площади и заняла 2,2 тыс. квадратных метров (год назад было чуть больше тысячи), официальная делегация задержалась надолго. Ирина Петрунина уже на подходе к стенду АО «ТАИФ-НК» отреагировала чисто по-женски: «Ой, как у вас тут красиво, ярко, словно духи в парфюмерной», — оценила она подход к оформлению стенда компании.

У стенда АО «ТАИФ-НК» во время обхода делегация задержалась надолго. Фото: Динар Фатыхов

В прозрачных, поблескивающих бутылях на нескольких платформах и впрямь, привлекая внимание посетителей экспозиции разнообразием цветов и красок, кружили в хороводах основные (но далеко не все) виды производимой продукции.

Министр промышленности и торговли сразу заинтересовался цифрами и технологиями.

Министра промышленности и торговли РТ заинтересовали цифры и нюансы технологии. Фото: Динар Фатыхов

— ТАИФ-НК использует уникальную технологию. В мире ей владеют всего лишь 3,9% переработчиков, которые перерабатывают именно тяжелые остатки. По уровню сложности, по индексу Нельсона ТАИФ-НК — один из лидеров в России. Показатель: 11,3 единицы при средней величине по отрасли в стране — 6. Результат 2022 года по извлечению светлых нефтепродуктов — 87,4%. На сегодняшний момент в России мы лидируем по этому показателю. Кроме того, этот показатель говорит о ресурсосбережении: из каждой тонны перерабатываемой нефти мы получаем большие объемы светлых высококачественных, востребованных рынком нефтепродуктов, — презентовал успехи АО «ТАИФ-НК» генеральный директор компании.

И работа по дальнейшему повышению и глубины переработки, и объемов извлечения светлых нефтепродуктов в компании продолжается.

Максим Новиков рассказал о продолжающейся работе по углублению переработки и наращению извлечения светлых нефтепродуктов на каждую тонну сырья. Фото: Динар Фатыхов

— Вы перерабатываете нефть? — уточнила директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Министерства экономического развития Российской Федерации Ирина Петрунина.

— Нефть. Но и остающийся после ее переработки гудрон тоже уходит в глубокую переработку, — пояснил Максим Новиков. И подчеркнул, что только этим работа в компании по повышению энергоресурсоэффективности не ограничивается: на предприятиях проводятся энергоаудиты, находятся потенциальные возможности для улучшения и усовершенствования. Например, были дооснащены частотными преобразователями электродвигатели некоторых позиций насосов, что позволило сократить потребление электроэнергии. Причем эффективность настолько высока, что окупаемость мероприятия была достигнута всего за год. Более того, реализация мероприятия привнесла дополнительные улучшения: увеличение срока службы, снижение уровня шума и вибрации, более точное регулирование режима. По теплоснабжению предприятия в 22 году проведена большая работа по организации схемы пароснабжения всех установок ТАИФ-НК. Это позволило сбалансировать режим паропотребления между заводами, обеспечить оптимальную загрузку паровых турбин и сократить потребление пара от ТЭЦ. В итоге паропотребление НПЗ снижено на 7%. Аналогичные мероприятия выполнены и в газопотреблении: ТАИФ-НК организована единая схема сбора углеводородного газа всех заводов общества с перенаправлением на газоиспользующее оборудование. Данное мероприятие позволило сократить потребление природного газа НПЗ на 14%.

Максим Новиков: «Только мероприятия по повышению энергоэффективности позволили ТАИФ-НК сэкономить 1,17 млрд рублей». Фото: Динар Фатыхов

Если говорить о эффективности всех этих мероприятий, проведенных компанией, то в денежном выражении они составили 1,17 млрд рублей.

Олег Коробченко не удержался от замечания:

— Наверное, такие достижения в экономии природного газа не слишком нравятся поставщикам топлива? — спросил он, чем вызвал смех участников обхода.

Импортозамещение в нефтепереработке

Сложившаяся геополитическая обстановка подталкивает российские компании к активному поиску альтернативных решений на отечественном рынке по целому спектру вопросов. Энергетика — не исключение. ТАИФ-НК уже давно включился в эту работу. Поставщики выбраны, контракты подписаны.

— По программе импортозамещения в 2023 году реализуются два масштабных проекта. Речь идет о замене европейских высоковольтных преобразователей частоты на отечественные, в том числе устройств планового пуска двигателя на 15 МВт, — сообщил генеральный директор АО «ТАИФ-НК».

Компании России, в том числе в сфере нефтепереработки, активно внедряют инструменты импортозамещения. Фото: Динар Фатыхов

Главный энергетик компании Василий Васильков позже, став гостем выездной студии «Реального времени», чуть глубже раскрыл тему, в том числе и о том, что такое 15 МВт в абсолютном значении:

— Это колоссальная мощность для единичной мощности двигателя, я полагаю, что в Татарстане больше таких двигателей и нет. 15 МВт — это достаточно для того, чтобы обеспечить энергоснабжение жителей целого района Казани без промышленных потребителей, включая уличное освещение, в период непикового потребления, — пояснил он.

В рамках выездной студии «Реального времени» главный энергетик АО «ТАИФ-НК» рассказал об основных реализованных программах энергоресурсоэффективности. Фото: Динар Фатыхов

По словам эксперта, работа службы энергетики в современных реалиях — тонкая грань между двумя взаимодополняющими и в то же время взаимоисключающими понятиями: надежность и эффективность энергосистемы огромного предприятия.

— На мой взгляд, не имеет никакого смысла заниматься энергоэффективностью, не имея за спиной крепкую, надежную схему энергоснабжения. Иначе любое кратковременное прекращение энергоснабжения может перечеркнуть результаты работы по энергоэффективности за месяц, — уверен Василий Васильков.

— Что такое надежность? — задал он вопрос журналисту «Реального времени». И сам же ответил: — Надежность — это резерв. В какой-то мере избыточность линий питания, избыточность трансформаторного или какого-то динамического оборудования. Есть такое понятие, как «горячий резерв», например оборудование находится в работе, на него затрачиваются ресурсы, при этом осязаемой пользы в виде выпуска товарной продукции от этого оборудования нет. Оно нужно для включения в экстренный момент и тем самым обеспечивает надежность схемы. А энергоэффективность — это как раз об обратном: о соблюдении баланса потребления — то есть не превышения потребления энергоресурсов. И в этом получается конфликт. Задача энергослужб — эффективно заниматься энергосбережением, при этом не теряя в надежности.

Василий Васильков: «В работу по реализации проектных показателей эффективности включен весь коллектив компании». Фото: Динар Фатыхов

В эту работу на ТАИФ-НК включены все сотрудники компании. На предприятии организована прозрачная форма контроля за потреблением энергоресурсов, позволяющая ежесуточно анализировать соблюдение нормативов потребления каждого энергоресурса в разрезе каждого цеха заводов. Эффективность такого подхода подтверждена общими результатами деятельности компании в целом и отмечена руководством республики.

Лучшие в энергоэффективности

В рамках Топливно-энергетического конкурса традиционно подводятся итоги республиканского конкурса «За лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». По итогам 2022 года в номинации «Топливная отрасль» диплом первой степени и символический кубок из рук премьер-министра Татарстана Алексея Песошина принял генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

АО «ТАИФ-НК» признан победителем конкурса «За лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Фото: Динар Фатыхов

— Сегодняшняя награда — результат работы ТАИФ-НК в области энергоэффективности и энергосбережения. Мы планомерно работаем, улучшаем деятельность предприятия именно за счет повышения энергоэффективности и ресурсосбережения. Это прежде всего награда наших энергетиков, которые планомерно выявляют новые способы улучшения работы оборудования, ради его эффективного использования, снижения энергозатрат. И каждое мероприятие имеет за собой как экономический, так и экологический результат, — прокомментировал победу Максим Новиков.

Это далеко не первая подобная награда компании. В минувшем году и тоже в этой номинации ТАИФ-НК был признан лауреатом.

Эта награда — не первая для АО «ТАИФ-НК» и не единственная в рамках ТЭФ-2023. Фото: Динар Фатыхов

К слову, и в этот раз диплом был не единственным. Как в разговоре с журналистом «Реального времени» поделился главный энергетик компании:

— Нас еще награждают как лучший проект в части цифровых технологий в области энергетики. За эту работу премьер-министр Татарстана отметил наши успехи дипломом третьей степени.

«Нет пределов совершенству»

Недавно завершена еще одна масштабная программа — по испытаниям и замене концевых и соединительных муфт кабелей сети 10 кВ. Проблема с неожиданным выходом их из строя знакома многим крупным предприятиям.

Работа по повышению показателей энергоресурсоэффективности на АО «ТАИФ-НК» несет постоянный характер. Фото: Динар Фатыхов

— Сейчас рынок предлагает новые типы изоляционных материалов кабельно-проводниковой продукции: сшитый полиэтилен, этилен пропиленовая резина и т.д. Все они имеют ряд достоинств, но требуют очень чуткого отношения к монтажу. Проблема в том, что не должно быть никаких неоднородностей в составе изоляции при монтаже муфт: ни вкраплений, ни задиров в местах срезов слоев изоляции, ни пыли или воздушных включений. Все это — места будущих локальных концентраций электрических напряжений, в дальнейшем приводящих к возникновению частичных электрических разрядов в составе изоляции или на ее поверхности, а те «проедают электрическую изоляцию» и рано или поздно приведут к пробою изоляции. У нас неоднократно были случаи возникновения коротких замыкания в сети 10 кВ до 2022 года. И все эти случаи были связаны с выходом из строя муфт. Самое коварное здесь то, что в среднем этот процесс «проедания» занимает 3-5 лет. И второй, не менее важный момент: классические методы испытаний кабельных линий эту проблему не выявляют, — рассказал главный энергетик ТАИФ-НК.

В 2022-м компания решилась на эксперимент: провести испытания кабельных линий с помощью принципиально нового метода — кратковременным высоковольтным импульсом. Звучит грозно, но фактически это — щадящий, неразрушающий метод контроля.

— Мы проверили все кабельные линии и выявили места локальных напряжений. Вывод: здесь у нас очень серьезная проблема. Была. Для понимания: мы заменили треть кабельных муфт сети 10 кВ. Была проделана колоссальная работа, и я уверен, что не зря, — подчеркнул Василий Васильков.

Теперь метод применяется при приемке у подрядчиков работ по монтажу новых присоединений, а кроме того, данную практику мы планируем использовать на постоянной основе — с интервалом не менее чем раз в 5 лет будут вновь испытываться все кабельные линии, чтобы быть уверенными в целостности энергосистемы.

Фото: Динар Фатыхов. Реклама АО «ТАИФ-НК»

На вопрос, осталось ли куда еще двигаться компании в вопросах энергосбережения и повышения эффективности использования всех видов ресурсов, Василий Васильков ответил просто:

— Нет предела совершенству. Помимо того, что постоянно меняются технологии, у нас меняются и режимы работы, в зависимости от запросов рынка на ту или иную продукцию. Мы находим более экономичное оборудование, устанавливаем частотные преобразователи. Решая вопросы в комплексе, мы повышаем и качество охраны труда: снижаются вибрация и шумы в помещениях самих насосных. Мероприятий много, и результат от них, как мне кажется, очень неплохой. Этот процесс, я считаю, непрерывный.