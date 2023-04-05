ТЭФ-2023: как в Казани проходит Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности
На форуме работает выездная редакция «Реального времени»
Сегодня в Казани на площадке выставочного центра «Казань Экспо» стартовал Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. На протяжении трех дней лидеры рынка, главы регионов России, руководители предприятий ТЭК, строительной отрасли и промышленности, представители научного и экспертного общества смогут обсудить актуальные вопросы отрасли, возможности расширения и укрепления взаимовыгодных межрегиональных связей между представителями бизнеса, государственной власти и научного сообщества, способствующих динамичному развитию отрасли. Официальный партнер выездной редакции «Реального времени» — АО «ТАИФ-НК».
Максим Новиков, генеральный директор АО «ТАИФ-НК»
Василий Васильков, главный энергетик АО «ТАИФ-НК»
Леонид Бобылев, директор департамента технического развития ООО «АВП-ГРУПП»
Наиль Галимов, директор ООО «ЗЭТЗ»
Эльдар Латфуллин, директор ООО «ЭРВОЛЬТ»
Марат Садыков, завкафедрой ТОЭ КГЭУ
Кирилл Николайчик, начальник отдела сбыта и маркетинга Унитарное предприятие «АЭС-комп»
Вячеслав Шинкин, руководитель департамента ИТ инноваций «РАДИУС IT»
Евгений Козлов, коммерческий директор ООО «ОВК ЭЛЕКТРО»
Марат Хабибуллин, начальник отдела новой техники и технологий АО «Сетевая компания»
Официальный партнер:
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