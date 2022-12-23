Рамзан Кадыров: внедрение исламского банкинга в России создаст альтернативную платежную систему
Внедрение механизмов исламского банкинга в России поспособствует появлению альтернативной платежной системы в стране и даст импульс отношениям со странами Организации исламского сотрудничества, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он рассказал, что направлял президенту России Владимиру Путину предложение о введении дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса в стране.
Кадыров выразил уверенность, что инициатива позволит повысить доступность финансовых услуг для мусульман и граждан других вероисповеданий, сообщает ТАСС.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении с 1 февраля 2023 года двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Территория проведения «экспериментального правового режима осуществления деятельности по партнерскому финансированию» и его длительность могут быть увеличены по согласованию с Банком России.
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