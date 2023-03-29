«Татар сүзе» расширит границы»: татарский конкурс пополнится другими национальностями
В культурном центре «Сайдаш» в Казани подвели итоги третьего Международного телевизионного конкурса художественного слова «Татар сүзе». Состязание было организовано телерадиокомпанией «Татарстан — Новый Век» при поддержке Комиссии при раисе республики по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. На гала-концерте стали известны имена лучших мастеров художественного слова. С победителями и организаторами пообщался корреспондент «Реального времени».
«Дети забывают родной язык и это горько»
Премиальный фонд конкурса «Татар сүзе», который составил один миллион рублей, разделили между собой 30 победителей. Всего на конкурс, который в этом году впервые проходил в формате телевизионного, пришло 3 200 заявок из самых разных уголков России и не только. География участников включает в себя Башкортостан, Чувашию, Марий Эл, Кировскую, Свердловскую, Тюменскую, Самарскую, Омскую, Пермскую, Ульяновскую, Московскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Белоруссию и Турцию. В республике наиболее активное участие приняли жители Актанышского, Рыбно-Слободского и Сабинского районов. Наибольшее количество заявок поступило из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов и Арска.
Жаухария Гадбулхакова приехала из Бардымского района Пермского края. Она 25 лет руководит районным телевидением, которое отметило 30-летний юбилей. Участвует в конкурсе в первый раз. Услышала о нем на «Болгар радиосы» и решила попробовать свои силы.
— Я отправила видеозаявку, хотя и не думала, что смогу пройти дальше. Очень удивилась, когда получила приглашение в Казань. Я прочла рассказ Фаиля Шафигуллина «Сафура, Бакир и трактор». Это произведение я выбрала неслучайно. Сейчас идет специальная военная операция в Украине, молодые мужчины уходят воевать, некоторые так и остаются на полях сражений, поэтому я захотела рассказать именно эту светлую историю, в которой Бакир вернулся живым и здоровым на родную землю к своей возлюбленной. Читала с пожеланиями мира всем нам, с пожеланиями, чтобы наши мужчины вернулись домой живыми и здоровыми.
Жаухария ханум рассказала, что сейчас на базе местного телевидения работает детская студия.
— Наши воспитанники 3 года подряд становились лауреатами Джалилевских чтений. В этом году я сама приняла участие в «Татар сузе», на следующий же год планирую привезти сюда наших ребят.
Директор Бардымского телевидения посетовала, что сейчас часов на татарский язык и литературу в школах осталось совсем мало — всего два раза в неделю.
— Разговорная речь теряется. Дети все чаще общаются на русском языке. Для меня это очень большая боль. Подрастающее поколение забывает свой родной язык, и это горько. Например, за каникулы дети очень сильно отвыкают говорить на татарском, у них появляется акцент. Только после многих тренировок, язык снова налаживается. Даже в семье если родители обращаются к детям на татарском, они отвечают на русском. Могу судить и по своим внукам. Говоришь им по-татарски, они меня прекрасно понимают, но дают ответ на русском. Это на самом деле очень большая проблема. Меня беспокоит, будут ли наши дети и внуки говорить на родном языке в будущем, не потеряем ли мы его. Поэтому такие конкурсы, как сегодня, имеют огромное значение.
«Дети стесняются говорить на родном языке на улице»
Гульназ Рашитова родом из Агрызского района. Сейчас учится в Казанском педагогическом колледже по специальности «учитель начальных классов». Кроме того, девушка работает на новой радиостанции для детей и подростков «Белем» («Знание»), которое вещает в интернете. О конкурсе узнала через социальные сети. Участвовала в первый раз, сразу сумела пройти отборочный тур и выйти в финал.
— Телевизионный конкурс «Татар сузе» стал для меня уникальной возможностью, чтобы проявить себя, чтобы показать, что я являюсь патриотом своего родного языка. Для конкурса я выбрала произведение Ильдара Юзеева «К нам прилетели соловьи». Оно показалось мне интересным, душевно близким. Здесь рассказывается об обычном дедушке, который всей душой старается защитить природу. Мне кажется я смогла донести до слушателей и зрителей смысл рассказа.
Девушка призналась, что в раннем детстве говорила исключительно на татарском языке, родители даже переживали, что в дальнейшем она не сможет в совершенстве освоить русский язык.
— На русском я научилась говорить в школе, во время общения с ровесниками. Своих татароязычных друзей я всегда призываю говорить на родном языке, я считаю это своим долгом и способна этого добиться. К сожалению, чаще всего дети на улице и среди своих друзей стесняются говорить на татарском языке, боятся что их могут дразнить. В этом случае надо не бояться и с гордостью отвечать, что ты татарин, ты знаешь татарский. Думаю, чтобы сохранить язык нужно читать книги, слушать татарскую музыку, общаться на татарском, например, и писать на нем. У меня, к примеру, есть хобби — я пишу стихи на татарском. Уверена, что все это и есть быть патриотом родного языка.
«Нельзя скидывать всю ответственность на школу»
Рузиль Ихсанов приехал из Альметьевска. Он работает помощником имам-мухтасиба Альметьевского района по социальным вопросам. Узнал о конкурсе также через социальные сети и через канал ТНВ, который бабушка в деревне не выключает. Молодой человек участвует в конкурсе уже второй раз.
— В прошлом году мою работу оставили без внимания, я не прошел отборочный тур, но мою запись тем не менее включили в рекламный ролик и известные исполнители постили его в своих аккаунтах. Организаторы конкурса мне сказали спасибо, и все на этом. Но я не опустил руки, решил попробовать свои силы и в этом году. Я выбрал стихотворение Мусы Джалиля. Оно близко мне по духу.
Молодому человеку 30 лет, но он уже отец троих детей семи, четырех и полутора лет.
— Если в семье не говорить на родном языке, сохранить язык только путем конкурсов и мероприятий будет тяжело или даже невозможно. В то же время нельзя скидывать всю ответственность на школу. Раньше нас для поддержания татарского языка отвозили на каникулы к бабушкам и дедушкам, а сейчас происходит все наоборот — дети едут в деревню и учат говорить по-русски дауанику и дауатику. Я не сторонник панических настроений по поводу сохранения татарского языка. Я уверен, что он не исчезнет. Надо обращать внимание не только на сам язык, но и на культуру, на наше окружение, на национальное творчество, на выдающихся личностей — общественных и духовных деятелей, на нашу религию.
«Стоит расширить границы конкурса»
Награды победителям вручил заместитель председателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике Марат Ахметов. По его словам, в республике очень много мероприятий и конкурсов, направленных на развитие родного языка, однако такого масштабного конкурса, проводимого на самом высоком уровне, нет. Если появятся и другие подобные проекты, мы будем только рады. Раис республики Рустам Минниханов очень чутко относится к национальным вопросам, заключил глава комиссии:
— Этот конкурс еще раз показывает красоту нашего татарского языка, глубину культурного наследия, талантливых людей, которые могут довести это до зрителя. За 3 года существования конкурса в нем приняли участие более 10 тысяч человек. У каждого из них есть учителя, друзья, родственники. А это значит, мы привлекли к этому движению более 100 тысяч человек. А 100 тысяч татар, которые уважают и любят свой язык, многое для нас значат.
Марат Ахметов поделился намерением расширить границы проекта «Татар сузе» и включить в него номинации для представителей других национальностей, проживающих в Татарстане.
«Мне все еще неловко»
Стоит отметить, что среди участников были и любители, и профессионалы, а также авторы-исполнители произведений собственного сочинения и творческие семьи. Выступления оценивались в номинациях «Проза» и «Поэзия». Среди участников профессионалов одной из победительниц стала актриса театра имени Карима Тинчурина, заслуженная артистка РТ Зульфия Валеева. Она призналась, что изначально не планировала участвовать в конкурсе, все вышло случайно.
— В прошлом году Зульфат Хаким, организовывая свой концерт, сам позвонил мне с предложением прочесть отрывок из его повести «Песнь матери». Я с большим трепетом согласилась, выбрала отрывок и приняла участие в его концерте год назад. После его повторили в октябре прошлого года и редактор «Шаян ТВ» Роза Адиятуллина предложила прислать видео с записью моего исполнения отрывка из повести на конкурс «Татар сузе». Я сначала отнекивалась, желания участвовать у меня не было, но в итоге меня убедили направить видео на конкурс. Я записала, отправила и забыла об этом.
Зульфия Валеева родилась и росла в Казани, училась в русской школе, татарским овладела с помощью своей бабушки.
— Я профессиональная актриса, но даже сейчас мне неловко. Я не считаю себя знатоком татарского языка, потому что я провела детство в Казани. Помню, когда 30 лет тому назад пришла в театральное училище, я оказалась среди девушек и парней, приехавших из деревень и районов, которые очень свободно говорили на татарском. Я очень стыдилась того, что мой татарский не так хорош как у них. Но я не сдалась, решила, раз меня взяли в училище, а дальше в театр, значит я должна освоить татарский язык на самом высоком уровне. Я приложила очень много усилий для этого.
По мнению Зульфии Валеевой, любовь к своему языку начинается с семьи.
— Со своими детьми я стараюсь говорить на татарском, потому что я очень хорошо понимаю, что только в семье можно воспитать уважение к родному языку и только семья может привить любовь к нему и продолжить эту связующую нить поколений. У каждой нации есть свой язык. Это база любого народа. Народ состоит из своего языка и своей культуры.
«С такими детьми я спокоен за наше будущее»
Отметим, что конкурс «Татар сузе» первые 2 года проходил на базе Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая. В этом же году впервые он проводился на базе телерадиокомпании «ТНВ». Генеральный директор канала Ильшат Аминов признался, что сначала не до конца осознавал все масштабы проекта.
— Уровень «Татар сузе» очень высокий. Радует, что по всей республике и за ее пределами так много людей, которые всей душой болеют за свой язык, любят его, ценят и берегут. Глядя на детей, так умело владеющих татарским языком, появляется надежда на то, что будущее наше светлое. Мы открыли для себя очень много талантов. Конкурсанты так душевно рассказывают стихи и читают прозу, что невольно наворачиваются слезы. Самый главный итог — у нас огромное количество людей, которые любят татарский язык, любят татарскую литературу, знают ее. И при этом обладают величайшими творческими способностями. Мы этих талантливых людей смогли увидеть и объединить. Я посмотрел на детей, которые пришли на этот конкурс и понял — если будущее республики будет в их руках, я за это будущее спокоен, — отметил Ильшат Аминов.
«Мы живы»
Ценность этого проекта в том, что «Татар сузе» выводит на первый план мысль о том, что мы — живы. Такое мнение высказал депутат Госсовета РТ, член жюри конкурса Рамиль Тухватуллин.
— Когда живет татарский язык и татарское слово, будет жить и народ. Как только исчезнет язык, народ перестанет быть народом. В истории очень много таких грустных примеров. Языки стремительно исчезают. Поэтому мы должны быть очень требовательными к самим себе. Необходимо сохранить духовную ценность, которая перешла к нам от наших дедов. Никто, кроме нас, этого сделать не может. Мы живем в непростое время. Много нападок и на национальное образование, и они продолжаются. Но это нас не должно останавливать. Наша задача передать наш язык от дедов к нашим внукам. Это наша главная задача.
Трансляция гала-концерта состоится 26 апреля, в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, на телеканалах «Татарстан — Новый Век», «ТНВ Планета» и «ШАЯН ТВ».
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