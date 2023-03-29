«Татар сүзе» расширит границы»: татарский конкурс пополнится другими национальностями

В культурном центре «Сайдаш» в Казани подвели итоги третьего Международного телевизионного конкурса художественного слова «Татар сүзе». Состязание было организовано телерадиокомпанией «Татарстан — Новый Век» при поддержке Комиссии при раисе республики по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. На гала-концерте стали известны имена лучших мастеров художественного слова. С победителями и организаторами пообщался корреспондент «Реального времени».

«Дети забывают родной язык и это горько»

Премиальный фонд конкурса «Татар сүзе», который составил один миллион рублей, разделили между собой 30 победителей. Всего на конкурс, который в этом году впервые проходил в формате телевизионного, пришло 3 200 заявок из самых разных уголков России и не только. География участников включает в себя Башкортостан, Чувашию, Марий Эл, Кировскую, Свердловскую, Тюменскую, Самарскую, Омскую, Пермскую, Ульяновскую, Московскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Белоруссию и Турцию. В республике наиболее активное участие приняли жители Актанышского, Рыбно-Слободского и Сабинского районов. Наибольшее количество заявок поступило из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов и Арска.



Жаухария Гадбулхакова приехала из Бардымского района Пермского края. Она 25 лет руководит районным телевидением, которое отметило 30-летний юбилей. Участвует в конкурсе в первый раз. Услышала о нем на «Болгар радиосы» и решила попробовать свои силы.

Фото: Миляуша Кашафутдинова

— Я отправила видеозаявку, хотя и не думала, что смогу пройти дальше. Очень удивилась, когда получила приглашение в Казань. Я прочла рассказ Фаиля Шафигуллина «Сафура, Бакир и трактор». Это произведение я выбрала неслучайно. Сейчас идет специальная военная операция в Украине, молодые мужчины уходят воевать, некоторые так и остаются на полях сражений, поэтому я захотела рассказать именно эту светлую историю, в которой Бакир вернулся живым и здоровым на родную землю к своей возлюбленной. Читала с пожеланиями мира всем нам, с пожеланиями, чтобы наши мужчины вернулись домой живыми и здоровыми.



Жаухария ханум рассказала, что сейчас на базе местного телевидения работает детская студия.

— Наши воспитанники 3 года подряд становились лауреатами Джалилевских чтений. В этом году я сама приняла участие в «Татар сузе», на следующий же год планирую привезти сюда наших ребят.

Директор Бардымского телевидения посетовала, что сейчас часов на татарский язык и литературу в школах осталось совсем мало — всего два раза в неделю.

— Разговорная речь теряется. Дети все чаще общаются на русском языке. Для меня это очень большая боль. Подрастающее поколение забывает свой родной язык, и это горько. Например, за каникулы дети очень сильно отвыкают говорить на татарском, у них появляется акцент. Только после многих тренировок, язык снова налаживается. Даже в семье если родители обращаются к детям на татарском, они отвечают на русском. Могу судить и по своим внукам. Говоришь им по-татарски, они меня прекрасно понимают, но дают ответ на русском. Это на самом деле очень большая проблема. Меня беспокоит, будут ли наши дети и внуки говорить на родном языке в будущем, не потеряем ли мы его. Поэтому такие конкурсы, как сегодня, имеют огромное значение.

«Дети стесняются говорить на родном языке на улице»

Фото: предоставлено Гульназ Рашитовой

Гульназ Рашитова родом из Агрызского района. Сейчас учится в Казанском педагогическом колледже по специальности «учитель начальных классов». Кроме того, девушка работает на новой радиостанции для детей и подростков «Белем» («Знание»), которое вещает в интернете. О конкурсе узнала через социальные сети. Участвовала в первый раз, сразу сумела пройти отборочный тур и выйти в финал.



— Телевизионный конкурс «Татар сузе» стал для меня уникальной возможностью, чтобы проявить себя, чтобы показать, что я являюсь патриотом своего родного языка. Для конкурса я выбрала произведение Ильдара Юзеева «К нам прилетели соловьи». Оно показалось мне интересным, душевно близким. Здесь рассказывается об обычном дедушке, который всей душой старается защитить природу. Мне кажется я смогла донести до слушателей и зрителей смысл рассказа.

Девушка призналась, что в раннем детстве говорила исключительно на татарском языке, родители даже переживали, что в дальнейшем она не сможет в совершенстве освоить русский язык.

— На русском я научилась говорить в школе, во время общения с ровесниками. Своих татароязычных друзей я всегда призываю говорить на родном языке, я считаю это своим долгом и способна этого добиться. К сожалению, чаще всего дети на улице и среди своих друзей стесняются говорить на татарском языке, боятся что их могут дразнить. В этом случае надо не бояться и с гордостью отвечать, что ты татарин, ты знаешь татарский. Думаю, чтобы сохранить язык нужно читать книги, слушать татарскую музыку, общаться на татарском, например, и писать на нем. У меня, к примеру, есть хобби — я пишу стихи на татарском. Уверена, что все это и есть быть патриотом родного языка.

«Нельзя скидывать всю ответственность на школу»

Фото: предоставлено Рузилем Ихсановым

Рузиль Ихсанов приехал из Альметьевска. Он работает помощником имам-мухтасиба Альметьевского района по социальным вопросам. Узнал о конкурсе также через социальные сети и через канал ТНВ, который бабушка в деревне не выключает. Молодой человек участвует в конкурсе уже второй раз.



— В прошлом году мою работу оставили без внимания, я не прошел отборочный тур, но мою запись тем не менее включили в рекламный ролик и известные исполнители постили его в своих аккаунтах. Организаторы конкурса мне сказали спасибо, и все на этом. Но я не опустил руки, решил попробовать свои силы и в этом году. Я выбрал стихотворение Мусы Джалиля. Оно близко мне по духу.

Молодому человеку 30 лет, но он уже отец троих детей семи, четырех и полутора лет.

— Если в семье не говорить на родном языке, сохранить язык только путем конкурсов и мероприятий будет тяжело или даже невозможно. В то же время нельзя скидывать всю ответственность на школу. Раньше нас для поддержания татарского языка отвозили на каникулы к бабушкам и дедушкам, а сейчас происходит все наоборот — дети едут в деревню и учат говорить по-русски дауанику и дауатику. Я не сторонник панических настроений по поводу сохранения татарского языка. Я уверен, что он не исчезнет. Надо обращать внимание не только на сам язык, но и на культуру, на наше окружение, на национальное творчество, на выдающихся личностей — общественных и духовных деятелей, на нашу религию.

Фото: Максим Платонов

«Стоит расширить границы конкурса»

Награды победителям вручил заместитель председателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике Марат Ахметов. По его словам, в республике очень много мероприятий и конкурсов, направленных на развитие родного языка, однако такого масштабного конкурса, проводимого на самом высоком уровне, нет. Если появятся и другие подобные проекты, мы будем только рады. Раис республики Рустам Минниханов очень чутко относится к национальным вопросам, заключил глава комиссии:

— Этот конкурс еще раз показывает красоту нашего татарского языка, глубину культурного наследия, талантливых людей, которые могут довести это до зрителя. За 3 года существования конкурса в нем приняли участие более 10 тысяч человек. У каждого из них есть учителя, друзья, родственники. А это значит, мы привлекли к этому движению более 100 тысяч человек. А 100 тысяч татар, которые уважают и любят свой язык, многое для нас значат.

Марат Ахметов поделился намерением расширить границы проекта «Татар сузе» и включить в него номинации для представителей других национальностей, проживающих в Татарстане.

Фото: shayantv.ru

«Мне все еще неловко»

Стоит отметить, что среди участников были и любители, и профессионалы, а также авторы-исполнители произведений собственного сочинения и творческие семьи. Выступления оценивались в номинациях «Проза» и «Поэзия». Среди участников профессионалов одной из победительниц стала актриса театра имени Карима Тинчурина, заслуженная артистка РТ Зульфия Валеева. Она призналась, что изначально не планировала участвовать в конкурсе, все вышло случайно.

Фото: Миляуша Кашафутдинова

— В прошлом году Зульфат Хаким, организовывая свой концерт, сам позвонил мне с предложением прочесть отрывок из его повести «Песнь матери». Я с большим трепетом согласилась, выбрала отрывок и приняла участие в его концерте год назад. После его повторили в октябре прошлого года и редактор «Шаян ТВ» Роза Адиятуллина предложила прислать видео с записью моего исполнения отрывка из повести на конкурс «Татар сузе». Я сначала отнекивалась, желания участвовать у меня не было, но в итоге меня убедили направить видео на конкурс. Я записала, отправила и забыла об этом.



Зульфия Валеева родилась и росла в Казани, училась в русской школе, татарским овладела с помощью своей бабушки.

— Я профессиональная актриса, но даже сейчас мне неловко. Я не считаю себя знатоком татарского языка, потому что я провела детство в Казани. Помню, когда 30 лет тому назад пришла в театральное училище, я оказалась среди девушек и парней, приехавших из деревень и районов, которые очень свободно говорили на татарском. Я очень стыдилась того, что мой татарский не так хорош как у них. Но я не сдалась, решила, раз меня взяли в училище, а дальше в театр, значит я должна освоить татарский язык на самом высоком уровне. Я приложила очень много усилий для этого.

По мнению Зульфии Валеевой, любовь к своему языку начинается с семьи.

— Со своими детьми я стараюсь говорить на татарском, потому что я очень хорошо понимаю, что только в семье можно воспитать уважение к родному языку и только семья может привить любовь к нему и продолжить эту связующую нить поколений. У каждой нации есть свой язык. Это база любого народа. Народ состоит из своего языка и своей культуры.

Фото: Максим Платонов

«С такими детьми я спокоен за наше будущее»

Отметим, что конкурс «Татар сузе» первые 2 года проходил на базе Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая. В этом же году впервые он проводился на базе телерадиокомпании «ТНВ». Генеральный директор канала Ильшат Аминов признался, что сначала не до конца осознавал все масштабы проекта.

— Уровень «Татар сузе» очень высокий. Радует, что по всей республике и за ее пределами так много людей, которые всей душой болеют за свой язык, любят его, ценят и берегут. Глядя на детей, так умело владеющих татарским языком, появляется надежда на то, что будущее наше светлое. Мы открыли для себя очень много талантов. Конкурсанты так душевно рассказывают стихи и читают прозу, что невольно наворачиваются слезы. Самый главный итог — у нас огромное количество людей, которые любят татарский язык, любят татарскую литературу, знают ее. И при этом обладают величайшими творческими способностями. Мы этих талантливых людей смогли увидеть и объединить. Я посмотрел на детей, которые пришли на этот конкурс и понял — если будущее республики будет в их руках, я за это будущее спокоен, — отметил Ильшат Аминов.



«Мы живы»

Ценность этого проекта в том, что «Татар сузе» выводит на первый план мысль о том, что мы — живы. Такое мнение высказал депутат Госсовета РТ, член жюри конкурса Рамиль Тухватуллин.

Фото: Миляуша Кашафутдинова

— Когда живет татарский язык и татарское слово, будет жить и народ. Как только исчезнет язык, народ перестанет быть народом. В истории очень много таких грустных примеров. Языки стремительно исчезают. Поэтому мы должны быть очень требовательными к самим себе. Необходимо сохранить духовную ценность, которая перешла к нам от наших дедов. Никто, кроме нас, этого сделать не может. Мы живем в непростое время. Много нападок и на национальное образование, и они продолжаются. Но это нас не должно останавливать. Наша задача передать наш язык от дедов к нашим внукам. Это наша главная задача.

Трансляция гала-концерта состоится 26 апреля, в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, на телеканалах «Татарстан — Новый Век», «ТНВ Планета» и «ШАЯН ТВ».

1 / 40 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов