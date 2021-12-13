Минниханов обсудил с Кареевой поддержку молодых научных специалистов

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на встрече с доцентом КГАСУ, председателем исполкома Движения молодых ученых и специалистов Татарстана Юлией Кареевой в Доме правительства РТ обсудил предложения по поддержке молодых научных специалистов, сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.



Президент РТ сообщил, что предложения Юлии Кареевой будут проработаны в республике. По итогам встречи Минниханов поручил Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ подготовить протокол по предложениям, озвученным Юлией Кареевой. Минмолодежи республики поручена разработка предложений по улучшению жилищных условий молодых ученых.

Фото: пресс-служба президента РТ

На прошлой неделе Юлия Кареева встретилась с президентом России Владимиром Путиным. В рамках Конгресса молодых ученых она предложила учитывать достижения ученых при получении социальной ипотеки и жилищных сертификатов. Сейчас такими мерами поддержки могут воспользоваться лишь признанные нуждающимися.

Маргарита Головатенко