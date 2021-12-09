Путину предложили учитывать достижения ученых при получении соципотеки

Доцент Казанского государственного архитектурно-строительного университета, председатель исполкома движения молодых ученых и специалистов Татарстана Юлия Кареева на встрече с президентом Владимиром Путиным выступила с предложением учитывать достижения ученых при получении социальной ипотеки и жилищного сертификата.

Она призвала к социальной поддержке молодых ученых. Сейчас оформить соципотеку могут только молодые ученые, признанные нуждающимися.

«Этот пункт ограничивает круг тех молодых ученых, которые могли бы поучаствовать в этой программе. Зачастую, скажем так, ненуждающийся молодой ученый представляет больший интерес для развития науки, для региона, для страны. И, к сожалению, в программах нигде не учитываются достижения ученых», — сказала Кареева, предложив возможность исключить пункт о признании человека нуждающимся.



Также она предложила расширить программу по жилищным сертификатам на организации, не подведомственные Министерству науки и высшего образования.

Летом в Татарстане 441 семья получила жилье по программе соципотеки.

Ольга Шагиева