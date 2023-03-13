«Адмирал» творит сенсацию и отправляет Уфу на перезагрузку, а «Ак Барс» переламывает татарское противостояние

Итоги второй недели Кубка Гагарина

На прошедшей неделе определились сразу несколько полуфиналистов. В сибирском дерби ожидаемо «Авангард» разобрался с «Сибирью», а вот «Адмирал» сенсационно выбил «Салават Юлаев» в шести матчах. Об итогах второй недели Кубка Гагарина — в материале.

Таки где трансферы? «Салават Юлаев» вылетает в первом раунде плей-офф

Сложно сейчас делать выводы, в чем основная причина такого неожиданного итога серии «Салават Юлаев» — «Адмирал». То ли это Леонид Тамбиев выстроил такую машину из игроков, которые еще вчера представляли клубы ВХЛ, то ли у Виктора Козлова так и не получилось выстроить боеспособный коллектив, но факт остается фактом — в полуфинал впервые в своей истории выходит владивостокский клуб.

Если же возвращаться к вопросу, то истина посередине. «Адмирал» под руководством Тамбиева приятно удивлял в течение сезона. Пока все СМИ с восторгом обсуждали «Торпедо» Игоря Ларионова, на Востоке тем временем образовались несколько интересных проектов. Среди них и приморский клуб, и нижнекамский «Нефтехимик», которые играют в очень цельный и зрелищный хоккей. Возможно, именно такой «дефицит внимания» к этим командам и сыграл злую шутку с сеяными командами, и мы видим, как «Салават» и «Ак Барс» недооценили своих соперников.

«Адмирал», собранный из игроков, которые еще недавно играли в Высшей (ныне Всероссийской) хоккейной лиге, а также из давно списанных топами Шэна, Емеца и Гутика, уже в регулярном чемпионате регулярно доставлял большие проблемы всем командам верхнего посева. Нельзя сказать, что за «моряков» играет их дальнее расположение, благодаря которому гостевые команды прилетают во Владивосток не в лучших кондициях. Во-первых, хоккеистам «Адмирала» тоже нужно постоянно адаптироваться после гостевых серий, во-вторых, в предыдущие сезоны существования клуба такого результата команда из Владивостока не добивалась — это первый в истории выход в полуфинал Востока для нее. Ну и пример «Амура» показывает, что географическое расположение не имеет большого значения — хабаровчане уже пятый год не могут выйти в плей-офф.

Фото vk.com/hcsalavat

А вот «Салават Юлаев», наоборот, впервые за эти пять лет не сумел пробиться дальше первого раунда Кубка Гагарина. Теперь, когда клуб откровенно провалился, уже не получится насмехаться над болельщиками Уфы, которые весь сезон задавались вопросом: «Баширов, где трансферы?» Уфимская команда действительно провела сезон без особых приобретений по ходу чемпионата, а Хо-Сэнг и вовсе пропустил почти весь сезон. Как показало время, усиления башкирскому клубу были необходимы. И не исключено, что в тренерском штабе.

«Салават Юлаев» Виктора Козлова серьезно мотало из стороны в сторону в течение всего чемпионата. Уфа то лихо заскочит на самый верх турнирной таблицы, выдав большую серию уверенных побед, то пойдет на затяжной спад, уступая даже командам-аутсайдерам. Системного кризиса в уфимской команде не наблюдалось, но если бы команда стала валиться, никто бы не удивился. Так и произошло: попав на неудобный, цепкий и обученный «Адмирал», «Салават» не нашел аргументов, почему именно Уфа должна идти дальше.

Так или иначе, уже этой весной или летом нас точно ожидают кадровые перестроения в Уфе. Есть подозрения, что это затронет не только тренерский штаб, но и руководящий аппарат.

Сказка «Сибири» закончилась еще до начала плей-офф

Завершила свой сезон и новосибирская «Сибирь», которая еще полтора месяца назад на полном серьезе составляла конкуренцию «Ак Барсу» за первую строчку турнирной таблицы. В одном из наших обзоров мы разбирали, в чем причина такого феномена, когда скромные «снежинки» вдруг стали разбирать всех на Востоке, а средние хоккеисты типа Александра Шарова и Владимира Бутузова набирали по 40+ очков.

С тех пор прошел небольшой срок, а новосибирцы сначала успели сползти с первой строчки конференции на шестую несеяную позицию, потеряв преимущество своей площадки. А потом и практически вчистую проиграли сибирскую серию первого раунда с «Авангардом». Все, на что хватило «Сибирь», это совершить камбэк в первом матче, спасшись на последней минуте встречи и выиграв в овертайме. Закономерный ли это итог для команды Андрея Мартемьянова? Скорее да, чем нет.

Фото vk.com/hcsibir1962

Во-первых, одно дело — сенсационно набирать очки в гладком чемпионате, выстроив хорошую модель игры и выигрывая у разных соперников. Другое дело — плей-офф, где к игре с твоей командой готовятся обстоятельно, от игры к игре меняя свою тактику. «Авангард» довольно быстро раскусил «Сибирь» и сумел задавить «снежинок». Во-вторых, у омичей запас прочности более серьезный — общее мастерство команды и стабильность позволили «ястребам» без больших нервов разобраться с соседями.

Ну и нельзя не вспомнить об эпопее с новой ареной, на которую «Сибирь» так и не переехала. Очевидно, что общий нервозный фон с постоянными спорами и неопределенностью, переезжать ли туда или остаться на ЛДС «Сибирь», сделали свое дело. Довольно серьезный отвлекающий фактор, который не мог не сказаться на итоговом результате серии.

«Ак Барс» не без проблем вышел в полуфинал и едет на Дальний Восток

Закончили свою серию и в Татарстане, где «Нефтехимик» максимально усложнил жизнь казанскому «Ак Барсу», но больше, чем забрать два матча, так и не сумел. В субботу команда Зинэтулы Билялетдинова вырвала волевую победу в Нижнекамске (2:4).

Пожалуй, наряду с «Адмиралом», нижнекамская команда была самой приятной неожиданностью в Восточной конференции, и забери эту серию скромная татарстанская команда, мало кто был бы разочарован — «волки» успели получить множество симпатий по всей стране благодаря своей манере игры. При этом в Нижнекамске по-прежнему продолжают делать ставку на собственных воспитанников, постоянно взращивая все новые имена. На этот раз здесь успел засветиться Рауль Якупов, родственник именитого нижнекамского воспитанника Наиля Якупова. На счету 18-летнего форварда одна шайба. Ключевую роль в рядах «Нефтехимика» играл Евгений Митякин, выращенный на нижнекамском льду с детской школы. Такая команда просто не может не вызывать симпатии.

Фото vk.com/hcakbars

Казанцам же теперь предстоит вояж на Дальний Восток, в гости к тому самому неуступчивому «Адмиралу» — показывать мастер-класс Уфе, как нужно разбираться с этой командой. У Казани много проблем. Она не так хороша в обороне, дисциплина хромает, а вратарский вопрос не закрыт. Наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов честно признается, что проверка Нижнекамском стала очень полезным испытанием — мол, соперник нас «научил» и вскрыл недостатки. Что ж, какая-никакая, а татарстанская взаимовыручка присутствует.