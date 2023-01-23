«Ак Барс» и «Сибирь» разрывают Восток КХЛ, а «Сочи» прощается с очередным тренером. Что происходило в КХЛ

Обзор главных событий недели в Континентальной лиге

Уже по старой устоявшейся традиции Восточная конференция продолжает спасать Континентальную хоккейную лигу благодаря высокой конкуренции, накалу и сохраняющейся интриге до самого конца регулярного чемпионата. Вот и в этом сезоне пятую команду конференции отделяет от лидера всего каких-то четыре очка, и к концу гладкого чемпионата мы можем увидеть совсем другую турнирную таблицу. Однако даже здесь есть точки «стабильности». Ими в январе стали «Ак Барс» и «Сибирь», которые буквально разрывают Восток и делают борьбу в конференции еще острее. Спортивная редакция «Реального времени» подводит традиционный обзор главных событий недели в КХЛ.

«Ак Барс» Билялетдинова — лучшая команда КХЛ

И это далеко не субъективное мнение, а голая статистика. В восьми матчах 2023 года «Ак Барс» выиграл в семи, а в единственном проигранном поединке с «Сибирью» сумел довести матч до овертайма и забрать одно очко. Даже у лидеров из соседней конференции, петербургского СКА в нынешнем году уже два поражения в восьми играх, что только подогревает интерес к предстоящему очному поединку команд из Казани и Санкт-Петербурга. Игра, кстати, состоится 3 февраля в Питере.

Любопытно другое. Парадоксально, но факт: как только Зинэтула Билялетдинов официально взял казанскую команду под свое крыло в третий раз и наладил там дела с результатом, так тут же в различных спортивных и хоккейных профильных изданиях поднялась критика в адрес казанской команды. Мол, играют скучно, на откатах и контратаках, смотреть невозможно, антихоккей и тому подобная квазикритика.

Очевидно, что подобные оценки появились неспроста: никому кроме самой Казани сильный и побеждающий «Ак Барс» не нужен. Когда здесь «рулили» вечно нервный и не умеющий выстраивать коммуникацию Дмитрий Квартальнов или вечно огрызающийся на пресс-конференциях Олег Знарок всех все устраивало. При обоих «Ак Барс» так и не достиг хоть сколько-нибудь близкого результата в сравнении с тем, чего в Казани добивался Зинэтула Билялетдинов.

Фото: ak-bars.ru

На прошедшей неделе «Ак Барс» поочередно «щелкнул» сначала принципиальных соперников из «Салавата Юлаева» (2:1), вырвав очередную волевую победу, а позже и главного конкурента на Востоке — омский «Авангард» (2:0). Да, забивают по-прежнему мало, моменты и большинство реализуют слабо, но этот осторожный хоккей приносит нужный результат. А большего Казани и не надо — полные трибуны и баннеры, посвященные тренеру лучше всего показывают отношение болельщиков к возвращению Билла к рулю «Ак Барса».

Первая отставка 2023 года: Светлов не справился с кризисом в «Сочи»

Еще в нашем прошлом обзоре мы не стеснялись в выражениях и называли нынешний ХК «Сочи» главным позором КХЛ здесь и сейчас. Более 20 поражений подряд в исполнении южан стали антирекордами и КХЛ и чемпионатов России. Все давно вело к тому, что Сергей Светлов будет отправлен в отставку еще до завершения «регулярки», на которой чемпионат для «Сочи» будет окончен. Сочинский клуб занимает последнее, 11-е, место в таблице Западной конференции, набрав 21 балл в 52 матчах. У южной команды всего шесть побед в этом сезоне.

Терпение у руководства «Сочи» закончилось после разгромного поражения от «Куньлуня» (1:5), который и сам наверняка закончит чемпионат к марту. А такой унизительный разрыв в счете от посредственной команды ожидаемо стал триггером для окончательного расставания со специалистом.

После игры в Мытищах Светлов попрощался с командой, а позже сообщил, что об увольнении ему объявило руководство.

«Это не мое решение, так решило руководство. На следующий матч против «Спартака» выведет новый тренер. Кто он — я не знаю», — сказал Светлов.

Фото hcsochi.ru

Но стоит ли сваливать все на 62-летнего специалиста, пришедшего в клуб в октябре, который под руководством Андрея Назарова уже летел в пропасть? Тренерские перетасовки, как оказалось, не оказали нужного воздействия на команду. Это лишнее подтверждение нашему выводу прошлой недели — ХК «Сочи» нужны не тренерские рокировки, а полная реорганизация с прозрачным процессом управления, финансирования и понятной вертикалью власти. Иначе получается клуб с «темной стороной», о которой никто ничего не знает.

«Сибирь» возглавила Восточную конференцию впервые за 5 лет

Не отстает от «Ак Барса» и новосибирская «Сибирь», которая провела только семь игр в 2023 году, но тоже уступила лишь однажды. Это позволило «снежинкам» возглавить турнирную таблицу Восточной конференции. Кто бы мог подумать перед стартом нынешнего сезона. Ведь «Сибирь», как и обычно, комплектовалась игроками среднего уровня, а повышения уровня финансирования (как это было с «Трактором») здесь тоже замечено не было.

Как показало время, генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский оказался прав, когда решил дать Андрею Мартемьянову кредит доверия и не стал рубить с плеча после не самого удачного прошлого сезона. К своему второму сезону в качестве главы «Сибири» Мартемьянов сумел выстроить команду, в которой работает каждый винтик и каждый из хоккеистов точно знает, что делать.

Звезд с неба «Сибирь» не хватала. Чего и говорить, когда в команде самыми эффективными хоккеистами являются Александр Шаров с 40 (26+14) очками и Владимир Бутузов с 35 (21+14) очками, а также молодой защитник Илья Морозов. Раскрылся по-новому и голкипер Антон Красоткин, у которого 92,9 процента отраженных бросков в 33 играх регулярного чемпионата.

Победа над магнитогорским «Металлургом» (4:2) позволила новосибирцам впервые за 5 лет стать первыми на Востоке. И это «при живых-то» магнитогорском «Металлурге», «Ак Барсе», «Авангарде» и «Салавате Юлаеве».

В нынешнем сезоне в Новосибирске мало что ждали от главной команды, но надеялись на введение новой арены к МЧМ — 2023. Все получилось наоборот: арена так и строится с бесчисленным количеством переносов ввода в строй, а ХК «Сибирь» выдает блистательный сезон.