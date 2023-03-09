Законопроект о защите чести и достоинства педагогов внесли в Госдуму

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуму внесли законопроект о защите чести и достоинства педагогических работников. Инициатива принадлежит вице-спикеру нижней палаты российского парламента от ЛДПР Борис Чернышов.

— Средствами массовой информации приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий со стороны представителей общества даже в тех случаях, если эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью, — говорится в пояснительной записке.

В ней также сообщается, что законопроектом предлагается дополнить представленный в статье 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» перечень принципов, на которых основываются государственная политика и правовое регулирование в сфере образования в России, принципом о защите чести и достоинства педагогического работника, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Борис Чернышов отметил, что в наше время, несмотря на важность и незаменимость профессии педагога, актуализировались подобные проблемы, требующие оперативного реагирования.



Риск посягательств на честь и достоинство учителей возрастает в условиях, когда образование становится доступным, а образовательные программы реализуются с активным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В конце февраля сообщалось, что Министерство просвещения России готовит законопроект о защите учителя. Об этом заявлял глава ведомства Сергей Кравцов.

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Илина Хакимова