На проведение торжественного открытия Года педагога и наставника в Татарстане выделят почти 3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство образования и науки Татарстана хочет выделить 2,9 млн рублей на проведение торжественного открытия Года педагога и наставника в РТ, выяснило «Реальное время».

От исполнителя требуется организовать мероприятие в зале Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в период с 1 по 20 февраля. Точной даты нет.

За выделенные деньги исполнитель должен обеспечить работу гардероба, зарегистрировать приглашенных гостей, а также рассадить их в зале согласно предоставленной заказчиком схеме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также организатор обязуется подготовить сценарий мероприятия и согласовать его с Минобрнауки Татарстан. Согласно плану, зрителей ожидает выступление официальных лиц, награждение и концертная программа. Заниматься режиссурой и тематическим сопровождением концертных номеров тоже придется исполнителю.

Месяц назад «Реальное время» писало, что власти Казани потратят на городской конкурс «Лучший учитель» почти 800 тысяч рублей. Работу исполнитель должен выполнить до 31 марта 2022 года.



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Айрат Назипов