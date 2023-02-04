В Набережных Челнах вырос спрос на специалистов сферы образования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах на профессию учителя приходится 27% объявлений от общего числа вакансий. Год к году спрос на данную вакансию вырос на 21%. Об этом говорится в результатах исследованиях сервиса «Авито Работа».

Не меньшим спросом в Набережных Челнах пользуются воспитатели — на эту вакансию приходится 25% объявлений от общего числа вакансий. Еще на 12% увеличился спрос на педагогов дошкольного образования — отмечается, что востребованность в данных специалистах выросла в связи с развитием новых подходов к обучению, быстрой смене образовательных программ.

Помимо этого, исследование показало, что увеличился спрос и на педагогов-репетиторов — 8% вакансий в образовании в Набережных Челнах.

По словам управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля, спрос на педагогов будет носить долговременный характер, в виду того, что в образовательные процессы постоянно вносят, что-либо новое.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Кроме того, эксперты выяснили, что учителя в зависимости от своего опыта работы и места работы могут зарабатывать от 25 до 150 тысяч рублей. Ежемесячная зарплата воспитателя может составлять 80 тысяч рублей. Размер жалованья репетиторов зависит от количества проработанных часов — в среднем тысяча рублей за урок. Преподаватели колледжей и средних учебных заведений могут получать до 70 тысяч рублей. Зарплата в размере от 20 до 100 тысяч рублей ждет педагогов по творческим дисциплинам (вокал, музыка, актерское мастерство).

25 января сообщалось, что в Казани за январь на 86% выросло количество объявлений с услугами репетиторов. Так, в подкатегории «Предметы школы и вуза» сервиса «Авито» спрос на таких специалистов вырос на 56%. Также отмечалось, что за тот же период в столице РТ на 79% выросло количество объявлений с услугами репетиторов иностранного языка. Спрос на услуги данных специалистов в Казани увеличился за январь на 41%.



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Антон Гаврилов