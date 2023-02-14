«Знать свой род и поддерживать связь поколений»

Госкомархив Татарстана проводит V фестиваль «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез»

Со следующей недели в Татарстане стартует фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез», который проводит Госкомархив республики. На конкурс заявились более сотни татарстанских семей, которые представили на суд жюри свои генеалогические древа с описанием династий, материалами о реликвиях и коллекциях, интересных фактах из жизни близких. Это уже V фестиваль, и, как выяснило «Реальное время», его отличает ряд новшеств. Подробнее — в нашем материале.

Более 700 участников в возрасте от 4 месяцев до 100 лет

Оригинальный подход к составлению генеалогического древа, его творческая презентация и знакомство с семейными ценностями, а также умение готовить национальные блюда — таковы два основных критерия, по которым жюри республиканского фестиваля родословных «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез» будет оценивать каждого участника конкурса. В пятый раз он соберет сотню татарстанских семей, которые дорожат своими традициями и почитают предков.

Цель фестиваля — сохранить преемственность поколений, укрепить семейно-родственные связи, стимулировать изучение истории своего рода, народа и родного края, возродить обычаи народов Татарстана.

Начиная с 2019 года в конкурсе приняли участие почти 200 семей — это свыше 700 человек, а их возраст — от 4 месяцев до 100 лет. По словам организаторов, среди участников были и такие семьи, численность которых превышала 70 человек, или семьи, которые прожили в законном браке, любви и согласии 40 и более лет. Каждый год фестиваль собирал по совокупности всех его этапов более тысячи зрителей. В этот раз заявки подали порядка 100 семей.

Фото: Марат Мугинов/kzn.ru

Чтобы вспомнить и узнать своих предков

В прошлом году в финале фестиваля участвовали 36 семей, из них девять стали победителями конкурса. В их числе супружеская пара, солисты Государственного академического симфонического оркестра Татарстана — Гульмира и Антон Дыкины. Их семейное древо уходит корнями в начало XIX века, а связующей нитью поколений многие десятилетия является музыка, а именно старинная скрипка, на которой играл их предок и которая бережно передается продолжателям рода.

Родные Дыкиных тоже так или иначе связаны с музыкой — тетя мужа преподает в музыкальной школе по классу скрипки, двоюродная сестра Гульмиры окончила консерваторию по классу фортепиано, племянники учатся в музыкальных школах. Когда большая семья собирается вместе — а это около полусотни человек, любое торжество превращается в большой концерт с музыкальными номерами, чтением стихов или постановкой сценок.

— Участие в подобного рода конкурсах — дело очень нужное и полезное, помогает вспомнить и узнать своих предков. Пока мы готовились к нему — на это ушло более полутора месяцев очень серьезной и большой работы, мы обзвонили всех родных, выясняя, откуда пошел наш род, искали сведения в архивах, а это очень сближает. К тому же наши дети активно включились в подготовку, им было очень интересно узнавать о прапрапрародителях. Это, я считаю, очень важно — знать свой род, свою линию и поддерживать связь поколений, — поделилась c нашим изданием мнением о значимости фестиваля Гульмира Дыкина.

Семейное древо Гульмиры и Антона Дыкиных уходит корнями в начало XIX века, а связующей нитью поколений многие десятилетия является музыка. Фото vk.com/arhiv.tatarstan

По ее словам, такой фестиваль — не формальность, его проводят не для галочки, это очень интересный и познавательный конкурс: «Мы увидели удивительные национальные костюмы разных народов, которые принимали в нем участие — были ведь не только русские или татары, но и дагестанцы, и куряне, и многие другие народы, которые живут у нас в республике. Они все подготовили свои выступления, поэтому финал превратился в настоящее концертное шоу».

Пятый фестиваль проведут по-особому

Кстати, в январе этого года Госархив подал заявку на регистрацию эмблемы фестиваля. Это дерево, крона которого изображена в виде национальных татарских узоров, выполненных в зеленом, красном, синем, голубом, бирюзовом, белом и розовых цветах. У подножия древа — семья, где отец поднимает над головой своего ребенка. По бокам от семейного древа название фестиваля на русском и татарском языках, написанное в национальной стилистике.

Можно сказать, семейный фестиваль традиционно пройдет в три этапа: первый — муниципальный — с 20 февраля по 10 марта. Его победители станут участниками второго — зонального, который проведут с 4 по 12 апреля. И третий этап — республиканский, где с 15 апреля по 15 мая будут определять финалистов — победителей фестиваля.

По мнению историка, директора лаборатории реставрации Булгарской исламской академии Шамиля Шарафутдинова, знание своих корней сегодня востребовано и становится довольно популярным у современного поколения

— Люди все больше и больше интересуются своей генеалогией — это значимо, это нужно. Мой отец Дамир Рауфович Шарафутдинов, доктор исторических наук, основатель журнала «Эхо веков», будучи начальником Главного архивного управления Татарстана совместно с директором Национального архива Гороховой Людмилой Васильевной и научным коллективом продвигали идею изучения истоков своих корней. Я и сам тоже увлекся этим направлением — составил генеалогическое древо своей семьи на семь поколений назад, — рассказал он «Реальному времени».

Неизменными остаются условия — никаких возрастных ограничений, семья в составе от трех человек, в которой объединены представители нескольких поколений родственной группы. Фото: vk.com/arhiv.tatarstan

Нынешний фестиваль пройдет с особым размахом и его будет отличать ряд новшеств, сообщили изданию в Госкомитете РТ по архивному делу: «Во-первых, партнерами по организации станут Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Казанский государственный институт культуры. Во-вторых, это увеличение штата жюри в связи с выездами на муниципальный этап. В каждый район Татарстана теперь будут выезжать по три члена конкурсного жюри для судейства семей-участников. Выступления семей на всех этапах фестиваля также будут снимать местные телекомпании, на этом материале будет сделан полнометражный фильм».



Масштабные перемены произойдут и в фестивальной программе: так, перед финальным торжественным этапом все семьи-участники и семьи-победители прошлых лет соберутся вместе на «Парад победителей». Неизменными остаются условия — никаких возрастных ограничений, семья от трех человек, в которой объединены представители нескольких поколений родственной группы, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания.

Креативный подход, семейные легенды и главный приз в 150 тысяч рублей

В Казани за выход на зональный уровень будут бороться семьи, проживающие в семи столичных районах: Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Московском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском. Далее его победители отправятся на этап зональный, который пройдет в Муслюмовском, Заинском, Алькеевском, Балтасинском, Дрожжановском районах. В Казани, как всегда, соберутся финалисты и будут названы родословные-победители. О дате финала организаторы сообщат дополнительно.

Фото ga.tatarstan.ru

Каждой семье-участнице предстоит выполнить два условия: представить на суд жюри приготовленные своими руками национальные и семейные блюда и коротко рассказать об их особенностях. Второе — самое ответственное и трудоемкое задание — это подготовка нетривиальной визитной карточки команды, которая включает в себя концертный номер и презентацию родословной. Одним из обязательных условий каждый год является демонстрация участниками своего генеалогического древа. Но не простое, а с описанием династий, реликвий, семейных легенд. Формат может быть произвольным — от альбома до панно или баннера. Жюри будет учитывать креативность каждого элемента, представленного конкурсантами.

Победителей муниципального этапа ждут дипломом и денежный приз в 10 тысяч рублей. Те, кто выиграет в зональном туре, получат в зависимости от занятого места от 30 до 50 тысяч рублей. В финале суммы больше — семье-победительнице вручат 150 тысяч рублей, двум призерам — 130 тысяч и 100 тысяч рублей. Ну а главной наградой, конечно же, будут незабываемые впечатления от участия в конкурсе, который всем напомнит о главном — ценности семьи и рода.