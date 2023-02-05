День в истории: Шаляпину — памятник, а миру — «Cолярис»

Чем примечательна дата 5 февраля?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 5 февраля, День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении обязанностей. 5 февраля был подписан указ «Об особо ценных объектах культурного наследия Республики Татарстан», заложили памятник Шаляпину, в Петербурге учредили Синод, Тарковский выпустил «Солярис», США и Россия подписали договор СНВ-III, появилась первая европейская авиалиния, синтезировали витамин D. Родились политический деятель Махмуд Фуад Туктаров, литературный критик Николай Добролюбов, изобретатель пулемета «Максим» сэр Хайрем Стивенс Максим, издатель Иван Сытин, основатель концерна Citroën Андре Гюстав Ситроен. Умерли религиозный философ Василий Розанов, разработчик ядерного оружия Михаил Шумаев, нобелевский лауреат Василий Леонтьев, футболист, капитан «Крыльев Советов» и московского «Спартака» Галимзян Хусаинов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Начали строить памятник Шаляпину

5 феврал 1880 года селе Кульбаево-Мараса (ныне Нурлатский район) родился Махмуд-Фуад Туктаров. После Казанской татарской учительской школы занялся политикой: в частности, был арестован по подозрению в принадлежности к партии социалистов-революционеров. Жил в Санкт-Петербурге, работал секретарем мусульманской фракции 2-й Государственной думы и редактором татарско-азербайджанской газеты «Дума». Учился на юридическом факультете Казанского университета и стал помощником присяжного поверенного округа Казанской судебной палаты. В 1917-м был председателем Мусульманского комитета, делегатом Первого и Второго мусульманских съездов, гласным Казанской городской думы, членом исполкома Милли Шура Казанской губернии, избирался во Всероссийское учредительное собрание, а после вошел в состав антибольшевистского Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. Эмигрировал в 1919-м, скончался в Анкаре в 1938 году.

Ф. Туктаров (стоит 2-й справа) с депутатами 2-й Государственной Думы из Мусульманской Трудовой группы. Фото: Карл Булла/wikipedia.org

5 февраля 1997 года первый президент Татарстана, а ныне Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев подписал указ «Об особо ценных объектах культурного наследия Республики Татарстан». Документ принимался с целью «обеспечения сохранности и создания необходимых условий для использования памятников истории и культуры, объектов, имеющих выдающуюся историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». Согласно указу, чтобы памятник попал в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия Татарстана, республиканскому министерству культуры требовалось подать соответствующее представление в Кабмин. Только после этого он мог получить статус особо ценного объекта культурного наследия Татарстана и иметь высшую категорию охраны и учета, предполагающую особые формы поддержки со стороны государства.

5 февраля 1998 года в столице Татарстана проходил XVII Шаляпинский фестиваль. Именно тогда на главной пешеходной улице города и заложили первый камень на месте будущего памятника известному во всем мире оперному певцу и уроженцу Казани Федору Шаляпину. Монумент артисту украшает улицу Баумана уже почти 23 года — его открыли в конце августа 1999-го. И каждый год к памятнику в день рождения Шаляпина, 13 февраля, приходят горожане, чтобы почтить память земляка. А в этом году в Казани открылся уже 40-й Шаляпинский фестиваль, и уже обсуждаются планы на 41-й, который должен состояться в 2023-м, в год 150-летия со дня рождения Шаляпина.

5 февраля 2021 года «Реальное время» сообщило, что в Татарстане заболеваемость раком за 10 лет выросла на 22,3%. На учете у онколога стоит каждый 35-й житель республики, или более 110 тысяч человек. Перед врачами задача снизить смертность среди онкобольных, и, согласно официальной статистике, в прошлом году это удалось.



Фото: Мария Горожанинова

Учредили Синод

5 февраля 1721 года российский император Петр I издал Указ об учреждении Духовной коллегии, позже вошедшей в историю как Святейший правительствующий Синод. Так государь реформировал систему управления церковными делами, забрав полноту власти в этой сфере у патриарха. Синод занимался «всякими духовными делами во всероссийской церкви», в том числе определял пути развития в духовном просвещении жителей Российской империи, издании богослужебных книг, строительстве церквей и так далее. С таким укладом государство жило почти два столетия, пока в 1917-м Всероссийский Поместный собор Русской православной церкви не принял решение вернуться к патриаршеству.



5 февраля 1973 года на советские экраны страны вышел фильм Андрея Тарковского «Солярис». К тому времени экранизация романа Станислава Лема получила специальный Гран-при жюри и приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале и приз на XXVIII Международном кинофестивале в Карловых Варах. В Москве картину показали не в самом престижном кинотеатре «Мир», но именно после этого началась сакрализация Тарковского: он режиссер «сложный».

Фото kremlin.ru

5 февраля 2011 года вступил в силу договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-III. Документ подписали 8 апреля 2010 года. Свои подписи поставили президенты России и США, которые договорились, что каждое из государств «сокращает и ограничивает свои МБР и пусковые установки МБР, БРПЛ и пусковые установки БРПЛ, тяжелые бомбардировщики, боезаряды МБР, боезаряды БРПЛ и ядерные вооружения тяжелых бомбардировщиков». Действие документа рассчитывалось на десять лет, однако его пролонгировали. В прошлом году российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении СНВ-III еще на пять лет, до 5 февраля 2026 года.



Открыли витамин D

5 февраля 1919 года заработала первая в Европе регулярная пассажирская авиалиния, связавшая два немецких города — Берлин и Веймар. На борту самолета находился всего один пассажир. В историческом полете решился поучаствовать акционер авиакомпании Deutsche Luft-Reederei GmbH — DLR, профессор Отто Фурле. Первое время полеты были не самыми комфортными из-за открытых кабин. Поэтому пассажиры были вынуждены надевать шлемы, очки, летные комбинезоны и меховые унты.



5 февраля 1928 года немецкий химик Адольфу Виндаусу впервые в истории искусственно синтезировал витамин D. Это стало действительно значимым моментом, так как помогло найти решение в борьбе с детским рахитом. За свое открытие ученый удостоился Нобелевской премии по химии. Награду ему вручили «за работы по изучению строения стеринов и их связи с витаминной группой», а именно — за открытие 7-дегидрохолестерола — предшественника витамина D.

