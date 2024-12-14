Гол-шедевр Тереховой, личный пример Сенникова и золотой юбилей Баранника

В Казани прошел фестиваль «Газпромбанк. Урок футбола», организованный РФС

. Фото: realnoevremya.ru

Российский футбольный союз провел в Казани фестиваль «Газпромбанк. Урок футбола» с участием легенд спорта. Руслан Пименов и Дмитрий Сенников, Алексей Гасилин и Владимир Гранат, несравненная Елена Терехова и умудренный опытом Дмитрий Баранник, поделились секретами футбольного мастерства с ребятами и девчатами из республиканских школ. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Сегодня амбассадор РФС, завтра заместитель гендиректора

Казалось бы, всего два года назад мобильная бригада амбассадоров Российского футбольного союза приезжала в Казань и Нижнекамск с той же самой благой миссией популяризации футбола. Тогда помощь в развитии проекта «Футбол в школе» оказывали региональные партнеры проектов РФС — татарстанские предприятия «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» компании СИБУР. Очаровавший тогда всех встретившихся ему на экскурсии работников «КОСа» Борис Никаноров сейчас стал заместителем генерального директора ярославского «Шинника». Вот такой карьерный рост: сотрудник нефтеперерабатывающего завода — чемпион мира по пляжному футболу — амбассадор РФС — заместитель гендиректора футбольного клуба.

Из того состава сейчас в Казань приехал практически безотказный амбассадор РФС Руслан Пименов, бессменный ведущий гала-матчей Александр Ермолаев, блистательная Елена Терехова. Какой гол она забила в гала-матче — это надо было видеть, а тем, кто видел, пересматривать! Кстати, такая возможность предоставляется пресс-службой, работающей на проекте, поскольку оператор вел съемку. Гол-красавец — два подобных были в матче за 2-е место турнира по мини-футболу в рамках татарстанского проекта «Жизнелюб»: казанская звезда женского футбола Резеда Халимдарова сделала дубль, забив оба гола головой. Если учесть, что в проекте принимают участие люди старше 50, то подобные голы стоит ценить в два раза дороже.



В проекте РФС принимает участие такой же «жизнелюб» Дмитрий Баранник, который тоже не впервые в Казани — сопровождает проект «Футбол в школе». Дмитрия Петровича можно поздравить с сорокалетним юбилеем победы ленинградского «Зенита» в чемпионате СССР 1984 года, за который Баранник тогда играл.

Елена Терехова собрала свою команду. Реальное время / realnoevremya.ru

«Проводим семинары для учителей физкультуры средних школ»

Дмитрий Баранник рассказал, что очередной приезд в Казань — это часть масштабного проекта, который зародился в стенах РФС и разошелся по всей России. В рамках него известные спортсмены проводят огромное количество мероприятий, включая семинары для учителей физкультуры средних школ, обучая их специфике проведения уроков футбола.



— Такой же семинар мы провели сегодня в Казани, на него собралось порядка ста студентов, обучающихся в Казанском педагогическом университете. Общее количество учителей, посетивших наши семинары по всей территории России, перевалило за тысячу. Проект заточен на то, чтобы в футбол пришли не только люди, любящие этот вид спорта, но и те, кто ранее был к нему равнодушен. Мы же не должны зацикливаться на том, что человек, занимавшийся футболом, стал затем тренером либо судьей. Он может быть спортивным и не только журналистом, врачом, да кем угодно, — считает Баранник.



Дмитрий Сенников (на переднем плане). Реальное время / realnoevremya.ru

Земляк Баранника по Ленинграду Дмитрий Сенников знаком любителям футбола и болельщикам «Рубина», как человек, который может занести себе в актив сезон 1999 года в казанском клубе. Придя из ярославского «Шинника», Сенников перезапустил карьеру в Казани и был вызван отсюда в московский «Локомотив», а в 2002 году сыграл на чемпионате мира.

— Казань все знают, как спортивный город, и мы с большим удовольствием проводим здесь тренировочные мероприятия для того, чтобы у детей появилось желание заниматься футболом, дав им некий толчок в будущее, — заявил он, и его слова не следует воспринимать в качестве дежурных.

Сам Дмитрий Сенников пришел в футбол только в 1985 году, через год после чемпионства «Зенита» в 1984 году.

Мэтр тренерского цеха Ленинграда Юрий Морозов тогда покинул свой пост, перейдя в киевское «Динамо» вместо Виктора Лобановского, который возглавил сборную СССР, освободив место на тренерском мостике «Зенита» для молодого Павла Садырина, ранее работавшего с дублем питерской команды. В 1999 году Садырин и Сенников встретились в Казани, под флагами «Рубина».

Дмитрий Баранник приветствует Радика Ахмадуллина и Ришата Ибатуллина. Реальное время / realnoevremya.ru

«Проект «Футбол в школе» считаю очень важным»

Фестиваль проводился на следующий день после конференции Федерации футбола Татарстана, которая выдвинула перед очередными выборами президента РФС Александра Дюкова и предложила в исполком организации президента ФК «Рубин» Марата Сафиуллина. Что касается проекта «Футбол в школе», председатель Федерации футбола республики Александр Гусев заявил, что РФС уже несколько лет проводит его — «считаю его очень важным».



— У нас по республике вовлечено в проект 122 школы, которые РФС обеспечивает мячами, формой, другим инвентарем, организует обучающий процесс, в целом это сочетание материального и нематериального футбольного наследия, — пояснил он. — Многие тренеры-участники данного образовательного проекта РФС с большим удовольствием принимают в нем участие, повышая свой преподавательский навык. Мы сами образовали уже республиканскую футбольную лигу, в соревнованиях которой принимают участие команды из 22 районов республики. Это глубочайший резерв, который нам необходимо использовать.

