Список персон

Храмов Алексей Александрович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 11 Марта 1986 года.

Образование:

Окончил Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В.Лемаева.

Казанский государственный технологический университет, Институт экономики, управления и права.

Трудовая деятельность:

С 2005 по 2006 гг. — оператор технологических установок 4 разряда цеха перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов.

С 2006 по 2010 гг. — начальник смены цеха по производству битума нефтеперерабатывающего завода.

С 2010 по 2014 гг. — заместитель начальника цеха нефтеперерабатывающего завода.

С 2014 по 2020 гг. — заместитель главного инженера нефтеперерабатывающего завода.

В 2020 г. — главный инженер нефтеперерабатывающего завода.

С 2020 по 2025 г. — главный инженер АО «ТАИФ-НК».

С сентября 2025 г. — генеральный директор АО «ТАИФ-НК».

Награжден медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2025 г.), благодарностью Министерства энергетики РФ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423574, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, 45
  • Сайт: www.taifnk.ru

Дата последнего обновления: 10.11.2025

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам