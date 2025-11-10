Храмов Алексей Александрович
Общая информация
Родился 11 Марта 1986 года.
Образование:
Окончил Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В.Лемаева.
Казанский государственный технологический университет, Институт экономики, управления и права.
Трудовая деятельность:
С 2005 по 2006 гг. — оператор технологических установок 4 разряда цеха перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов.
С 2006 по 2010 гг. — начальник смены цеха по производству битума нефтеперерабатывающего завода.
С 2010 по 2014 гг. — заместитель начальника цеха нефтеперерабатывающего завода.
С 2014 по 2020 гг. — заместитель главного инженера нефтеперерабатывающего завода.
В 2020 г. — главный инженер нефтеперерабатывающего завода.
С 2020 по 2025 г. — главный инженер АО «ТАИФ-НК».
С сентября 2025 г. — генеральный директор АО «ТАИФ-НК».
Награжден медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2025 г.), благодарностью Министерства энергетики РФ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423574, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, 45
- Сайт: www.taifnk.ru
Дата последнего обновления: 10.11.2025