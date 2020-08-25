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ПАО Туполев

Промышленность, Машиностроение

Общая информация

ПАО «Туполев» — ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения. Является головным предприятием дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»).

Предприятие имеет филиалы в городах Казань, Ульяновск, Самара, Жуковский, Санкт-Петербург, Таганрог, Рязань (в управлении), Ахтубинск.

Численность сотрудников составляет более 12 000 человек.

Головной офис находится в Москве.

Руководитель — Шарипов Ронис Накипович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420127 г. Казань, ул. Дементьева, д. 1
  • Телефон: (843) 533-40-60 (доб. 47-85)
  • Email: kaz @ tupolev.ru
  • Сайт: http://www.tupolev.ru/

Дата последнего обновления: 25.08.2020


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