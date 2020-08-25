ПАО Туполев
Общая информация
ПАО «Туполев» — ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения. Является головным предприятием дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»).
Предприятие имеет филиалы в городах Казань, Ульяновск, Самара, Жуковский, Санкт-Петербург, Таганрог, Рязань (в управлении), Ахтубинск.
Численность сотрудников составляет более 12 000 человек.
Головной офис находится в Москве.
Руководитель — Шарипов Ронис Накипович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127 г. Казань, ул. Дементьева, д. 1
- Телефон: (843) 533-40-60 (доб. 47-85)
- Email: kaz @ tupolev.ru
- Сайт: http://www.tupolev.ru/
Дата последнего обновления: 25.08.2020