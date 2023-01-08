Цитаты недели: Меладзе — о согласии, Кайрис — о ментальном карантине, Соловьев — о переоцененной жизни

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Завершается первая неделя наступившего 2023 года. Во многом, не считая праздника, который в этом году проходил в непростых условиях, она ничем не отличалась от предыдущих семидневок. В информационной повестке доминируют все те же события, из-за которых 2022-й навсегда войдет в историю — это специальная военная операция, разделившая нашу жизнь на «до» и «после», попытки отменить русскую культуру за рубежом и противостояние России с Западом. Но 2023-й только набирает обороты, что станет главной темой обсуждения в ближайшие 12 месяцев — покажет время. Пока же обсудим события начала года — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



Об ощущении тяжести и горя

Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь никому угодить. Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы.

Новый год начался со скандала для заслуженного артиста России Валерия Меладзе. В первые дни января соцсети облетело видео, на котором он, выступая в новогоднюю ночь в Дубае, продолжил лозунг украинских националистов. Реакция на слова музыканта оказалась предсказуемой: его потребовали признать иностранным агентом, запретить ему въезд в Россию, лишить его российского гражданства и так далее. Сам Валерий Меладзе, комментируя нашумевшее видео с его участием, заявил, что не пытался снискать расположения со стороны жителей Украины, или заставить россиян испытывать неприязнь к нему. Он заявил, что хочет, чтобы ситуация, связанная со спецоперацией, разрешилась как можно скорее, а русские и украинцы вновь стали бы жить в мире и согласии.

О ментальном карантине для русской культуры

Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни присылала к нам своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми.

Год новый, а заботы старые — на Западе по-прежнему и, кажется, с еще большим энтузиазмом, пытаются отменить российскую культуру. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис предложил ввести для нее «ментальный карантин». Так он хочет «обезоружить» Россию, которая якобы в важные для его государства дни «атаковывала» своей поп-музыкой. Какой бы мораторий не ввела Литва, почти годовой опыт показывает, что все предыдущие попытки западных стран «перекрыть кислород» российской культуре оказались не так эффективны, как им хотелось бы.

Предложение Симонаса Кайриса не оставили без внимания в России. «Симонас, министр бескультуры, могу Вас обрадовать — Вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине», — прокомментировала инициативу литовского чиновника официальный представитель российского МИД Мария Захарова.



О неизбежности смерти

Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем! Потому смерть это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемые тобой решения.

С таким заявлением в прямом эфире на федеральном телеканале выступил известный российский журналист Владимир Соловьев. Фраза прозвучала во время обсуждения специальной военной операции — телеведущий рассказал, что часто бывает в зоне ее проведения, общается с военнослужащими, которые, зная за что умирают, не боятся смерти. Россиян он призвал следовать их примеру.

В сети высказывание Владимира Соловьева вызвало бурное обсуждение. Некоторые считают, что говоря о том, что после смерти «мы же в рай попадем», журналист руководствовался словами президента России Владимира Путина. В 2018 году глава государства, выступая на международном форуме «Валдай», заявил, что в случае ядерной войны россияне жертвы агрессии и мученики попадут в рай, а «они просто сдохнут».

О мести за каждого россиянина

Приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам. Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать еще больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны.

Так зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на поздравление россиян с Новым годом, опубликованное посольством США в Москве. Его он назвал «елейным», а концовку, в которой американские чиновники говорят, что солидарны с каждым россиянином, «стремящимся создать более мирное будущее», написанным в «гадливо-иезуитском стиле». В ответ на слова дипломатов США о том, что «происходящее» граждан России «недостойно», Дмитрий Медведев пригрозил разговорами на «языке силы». Он припомнил, что к границам НАТО уже отправили «главный подарок к Новому году» — фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Всех ненавистников, которые готовят злодеяния, экс-президент России предупредил, что прощения не будет — будет месть за каждую жертву.



О рождественском перемирии в междоусобном конфликте



Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

В преддверии Рождества, которое православные христиане празднуют 7 января, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом на время объявить перемирие и прекратить огонь до завершения праздника. С российской стороны просьбу услышали, хотя были и противники такого жеста, считая, что для Вооруженных сил страны это обернется большими потерями. В тот же день, 5 января, Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, что и было сделано. Однако в Киеве призывы главы Русской православной церкви «не услышали» — соблюдать «рождественское перемирие» там отказались. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что временного перемирия можно будет достигнуть только после того, как Россия «покинет оккупированные территории».



О черной казанской полосе Слуцкого

Думаю, он возьмет паузу до конца сезона и немного отдохнет. А потом ему по силам возглавить абсолютно любой российский топ-клуб. Да, период в Казани получился не самым удачным, но каждый тренер проходит через белые и черные полосы. Это нормально. Самое главное — доверие со стороны руководства. К сожалению, во многих наших коллективах оно отсутствует. Тренеров сейчас меняют как перчатки. За сезон могут уволить пятерых.

Казанский «Рубин» с прошлого года остается без главного тренера. Кто им станет — загадка с ноября — после ухода Леонида Слуцкого потерять и найти нового главного тренера успел «Ак Барс», а футбольный клуб так и держит интригу. Неизвестно и где продолжит карьеру сам Леонид Слуцкий. Как считает известный российский тренер Игорь Черевченко, найти работу для специалиста труда не составит — его опыт позволяет возглавлять самые лучшие отечественные ФК. Неудачи «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого в последний год он назвал черной полосой, которая случается с каждым. Главное, что может помочь главному тренеру удержаться на своей позиции в череде бесконечных ротаций — доверие, заявил Игорь Черевченко.



О празднике на «православной улице»

Наш ближайший праздник — Рождество Христово, когда, конечно, не гулять, не пить, но когда можно разговеться и прославить Господа, а не себя веселить, ублажать. Надеемся, что этот праздник — Рождество Христово — будет с радостью встречен. А гражданский Новый год — праздник не на нашей православной улице. Сейчас многие так: «и Рождество, и Новый год будем праздновать». Какая разница, лишь бы пить, есть и веселиться… Но православному человеку не подобает служить двум господам.

В первую неделю нового года православные христиане по всему миру традиционно встретили Рождество Христово. Отпраздновали его в том числе и представители Русской православной старообрядческой церкви, которые не признают торжества в честь «гражданского Нового года». Как заявил глава РПСЦ митрополит Корнилий, по-настоящему верующему не подобает праздновать два праздника, которые отмечают в корне по-разному: Рождество — с тихой радостью, а Новый год — с шумом и весельем . Это неприемлемо.

О драке в королевской семье

Все произошло очень быстро. Он схватил меня за воротник и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула под моей спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал так некоторое время, ошеломленный, а затем встал и сказал ему убираться отсюда.

Британская газета The Guardian опубликовала отрывки из мемуаров внука ушедшей в прошлом году из жизни королевы Елизаветы II принца Гарри. Написанная им в соавторстве с известным журналистом и лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером книга «Spare» («Запасной») выйдет в свет 10 января. В ней герцог Сассекский рассказал о своей военной службе и других подробностях личной жизни, в том числе о драке с братом — принцем Уэльским Уильямом, которая произошла в 2019 году. Причиной конфликта, дошедшего до применения физической силы, стала жена принца Гарри — Меган Маркл. Как пишет в своей книге герцог Сассекский, его брат назвал его супругу «тяжелой, грубой и резкой». Гарри встал на ее защиту, обвинив брата в том, что тот цитирует публикации СМИ. В итоге словесный конфликт закончился применением силы.

