Украина отказалась соблюдать «рождественское перемирие»

Украинская сторона отказалась соблюдать «рождественское перемирие», поручение о введении которого сегодня дал президент России Владимир Путин. Он поручил министру обороны страны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с полудня 6 января до 24.00 7 января.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался, что Киев якобы не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, а «уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории». По его словам, временного перемирия можно будет достигнуть только после того, как Россия «покинет оккупированные территории».

Напомним, что накануне боевики ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области, в результате чего погибли шесть человек, еще 37 — пострадали. Среди них есть 16-летняя девушка. За первые полчаса сегодняшнего дня еще 13 украинских снарядов калибра 155 мм прилетели по Донецку.

Касательно заявления, что Украина не атакует чужую территорию, можно вспомнить, что в конце декабря приграничный поселок в Курской области остался без электричества после обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, в результате падения обломков украинского беспилотника в Саратовской области погибли три военнослужащих. Также 19 ноября после обстрела со стороны Украины в поселке Шебекино Белгородской области пострадали три жилых дома.

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Артем Гафаров