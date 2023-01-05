Путин поручил на Рождество ввести режим прекращения огня в зоне СВО

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны страны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей территории линии соприкосновения в зоне специальной военной операции.

Режим прекращения огня будет действовать с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Сегодня главу государства установить «рождественское перемирие» просил Патриарх Кирилл.

— Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова, — сообщается на сайте патриархии.

Аналогичную просьбу Кремль адресовал и властям Украины, чтобы дать людям возможность посетить рождественские мероприятия.

— Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова, — сообщили в Кремле.

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Артем Гафаров