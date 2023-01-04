Фрегат «Адмирал Горшков» отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам

Российский фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» отправится в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе церемонии выхода фрегата на боевую службу — в мероприятии по видео-конференц-связи принял участие и президент России Владимир Путин.

— Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности, — доложил глава Минобороны.

Он также подчеркнул, что «в ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки».

Фото: Минобороны России (архив)

Президент России отметил, что корабль оснащен «новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», не имеющим аналогов, — это гиперзвуковая система морского базирования, а также другим вооружением последних поколений».

— Семь футов под килем, — пожелал удачи морякам Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил подготовку к выполнению задач боевой службы. Завершающий этап подготовки отработали в ходе контрольного выхода на полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, где экипаж корабля несколько дней выполнял задачи.



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Илина Хакимова