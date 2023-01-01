Сдержанный новый боевой: как Казань и вся Россия встречали 2023 год

В праздничных мероприятиях по всей стране приняли участие свыше 1,6 миллиона человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Встреча Нового 2023 года в России, в отличие от предыдущих лет ,прошла в более сдержанной форме: в условиях СВО во многих регионах страны отменили фейерверки, большие концерты и массовые народные гуляния в ночь с 31 декабря на 1 января. Во многих городах отказались от части трат, чтобы направить деньги на помощь участникам СВО и их семьям. Но, как и любая другая, эта новогодняя ночь не обошлась без праздника, фейерверков, пожаров и прочих как приятных, так и не очень моментов. Как россияне встретили новый 2023 год — в материале «Реального времени».

Новогодняя ночь прошла без громких происшествий



Москвичи и гости российской столицы по традиции встречали Новый 2023 год на Красной и Манежной площадях, а также на Тверской улице. Но все же праздник отличался от прошлогодних — в этом году мэрия Москвы приняла решение отменить праздничный салют.

Обошлись без новогодних залпов, организованных властями, и в столице Татарстана. Однако это не испортило настроения казанцам и гостям столицы — фейерверки над городом звучали после полуночи примерно полчаса. В Казани Новый 2023 год под открытым небом встречали в двух локациях — парке «Черное озеро» и площадке рядом с центром семьи «Казан», где красуется главная елка города.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Праздничная программа в парке «Черное озеро» открылась в 19.00 показом новогодних советских фильмов. Гости увидели знаменитые советские картины «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы, или С легким паром!». В 23.00 стартовал диджей-сет от Malsi Music, а в 23.50 жители и гости Казани смогли посмотреть трансляцию традиционного новогоднего обращения президента России Владимира Путина. После полуночи началась развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для посетителей выступала кавер-группа Monte Carlo. Гости разошлись только в 3 часа утра.

Празднование у Центра семьи «Казан» началось в 22.00. Перед гостями с музыкальной программой выступили DJ «Молотов», ВИА «Барбара Бэнд», Александра Бушуева и Анастасия Макарова. Перед боем курантов пришедшие смогли увидеть трансляцию новогодних обращений президента России Владимира Путина и президента Татарстана Рустама Минниханова. Далее на сцене настроение людям поднимали ВИА «Австралия» и «Веселые Волгари». Концертная программа продлилась до 2 часов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По всей России в новогодних гуляниях участвовали более 1,6 млн человек, сообщили в МВД. Все прошло спокойно, нарушений порядка зафиксировано не было. В Казани же пока не подсчитали, сколько жителей и гостей столицы встречали Новый год на улицах города.

Самое длинное обращение Владимира Путина

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина стало самым продолжительным за все время — оно продлилось около 9 минут. Непривычным стал и формат обращения: глава государства выступил не один и не на фоне Кремля, как это повторялось из года в год, а из штаба Южного военного округа, расположенного в Ростове-на-Дону, в окружении военнослужащих и участников СВО. Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин посетил штаб утром 31 декабря. Он пообщался с командующим, вручил боевые знамена новым формированиям, а также ордена и медали отличившимся военнослужащим.

Уходящий год стал годом «трудных, необходимых решений, важнейших шагов» к обретению Россией полной независимости, а в настоящее время она борется за свое будущее. Об этом заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам.

— Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость. За то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все они наши герои, им сейчас труднее всего. Россияне должны верить, что их страна останется великой и независимой, будет идти только вперед, побеждать, — заключил президент России.

К жителям Татарстана в преддверии Нового года обратился и президент республики Рустам Минниханов. Он также отметил, что уходящий 2022-й был полон испытаний и вызовов, но они лишь сплотили нас.

— Сегодня наш многонациональный народ един, как никогда прежде. В условиях специальной военной операции, борьбы за суверенитет и мирное будущее мы все объединились вокруг национального лидера Владимира Владимировича Путина, наших защитников и героев Отечества, поддерживаем семьи военнослужащих. Нас не сломить, Победа будет за нами! — сказал президент Татарстана.

Вечером 31 декабря Рустам Минниханов опубликовал ролик, где поздравил всех с Новым годом. Сегодня он поздравил татарстанцев наступившим Новым годом и Годом национальных культур и традиций.

Первые пожары 2023 года и погибшие

За последний день 2022 года, 31 декабря, в Татарстане зарегистрированы 20 пожаров. Большее их количество произошло в жилом секторе, сообщили в Главном управлении МЧС России по Татарстану.

Уже после наступления Нового года в Татарстане произошли еще пять пожаров, на которых пожарные спасли одного пострадавшего человека. Два человека погибли.



Один из пожаров случился в Казани по улице Аделя Кутуя, дом №116/3 — там загорелись вещи в помещении охраны на втором этаже кирпичной надстройки. Площадь пожара составила 20 кв. метров. При тушении огня обнаружили тело мужчины, его личность устанавливается. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пожар случился утром 1 января и в Азнакаево, в многоквартирном пятиэтажном доме №1 по ул. Шайхутдинова — горела входная дверь квартиры на третьем этаже. Вскрыв ее, пожарные вывели из квартиры пожилую женщину 1934 года рождения. Ее госпитализировали в ЦРБ Азнакаево, где позже она умерла. Площадь пожара составила 2 кв. м. Причина случившегося устанавливается.



Пиротехника довела до больниц четырех татарстанцев

Не обошлось и без несчастных случаев, связанных с нарушением требований безопасности при применении пиротехники. По данным республиканского центра медицины катастроф Минздрава РТ по состоянию на 7 утра 1 января в Татарстане в результате применения пиротехнических изделий получили травмы 4 человека, в том числе 3 детей.

Один пострадавший ребенок 2015 года рождения госпитализирован в ДРКБ с ожогами второй степени плеча и кисти (0,5%). Травму он получил в Казани возле дома №55 по улице Чистопольской. Сообщение о происшествии поступило 1 января в 03.52. Причины случившегося выясняются.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно. Среди них мужчина 1984 года рождения из села Столбище Лаишевского района Татарстана. При применении пиротехники он получил ожоги лица и роговицы глаза.



Напомним, в Казани в дни новогодних праздников пиротехникой можно пользоваться на четырех площадках:

в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — на майдане на улице Гаврилова;

в Кировском и Московском районах — на Нижнезареченской дамбе;

в Вахитовском и Приволжском районах — на автомобильной стоянке напротив площадки проведения Сабантуя в Березовой роще;

в Советском районе — на площадке возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

До окончания праздничных дней в Татарстане действует особый противопожарный режим. Запрещено использование пиротехнических изделий 1—3 класса опасности, за исключением бенгальских огней и хлопушек.

Первый мальчик-зайчик

В новогоднюю ночь в роддомах Казани родились 12 детей — 9 мальчиков и 3 девочки. В первую минуту 2023 года в первом роддоме появился на свет мальчик.

Как сообщила пресс-служба Управления здравоохранения Казани, вес ребенка составляет 2,8 кг, рост — 52 см. Мама малыша, 31-летняя Гульназ Шафигуллина, после рождения первенца чувствует себя хорошо.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новогоднюю ночь в Татарстане на свет появились 30 детей. Из них 19 — девочки. Мальчиков в новогоднюю ночь родилось 11.