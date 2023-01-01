В Татарстане в новогоднюю ночь при применении пиротехники травмы получили три ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в ночь с 31 декабря на 1 января травмы в результате применения пиротехнических изделий получили четыре человека, в том числе трое детей. Такие данные по состоянию на 7 утра приводит ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на республиканский центр медицины катастроф Минздрава.

Один пострадавший ребенок — юноша 2015 года рождения — госпитализирован в ДРКБ с ожогами второй степени плеча и кисти (0,5%). Травму он получил в Казани возле дома № 55 по улице Чистопольская. Сообщение о происшествии поступило 1 января в 03.52. Причины случившегося выясняются.

Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно. Среди них мужчина 1984 года рождения из села Столбище Лаишевского района Татарстана. При применении пиротехники он получил ожоги лица и роговицы глаза.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 19 декабря в Татарстане введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до окончания новогодних каникул, по 8 января. В это время запрещается использовать пиротехнические изделия 1—3 классов опасности (за исключением бенгальских огней, хлопушек) на территориях, расположенных в пределах:

500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса (в том числе линейных);

30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений;

30 метров от многоквартирных жилых домов.



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Татьяна Демина