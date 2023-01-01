В первую ночь года в Татарстане на пожарах погибли два человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане ночью после наступления Нового года произошло пять пожаров. Два человека погибли, одного удалось спасти, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Один из пожаров случился в Казани по улице Аделя Кутуя, дом №116/3 — там загорелись вещи в помещении охраны на втором этаже кирпичной надстройки. Площадь пожара составила 20 кв. метров. При тушении огня обнаружили тело мужчины, его личность устанавливается. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пожар случился утром 1 января и в Азнакаево, в многоквартирном пятиэтажном доме №1 по ул. Шайхутдинова — горела входная дверь квартиры на третьем этаже. Вскрыв ее, пожарные вывели из квартиры пожилую женщину 1934 года рождения. Ее госпитализировали в ЦРБ Азнакаево, где позже она умерла. Площадь пожара составила 2 кв. м. Причина случившегося устанавливается.

В субботу, 31 декабря, в Татарстане зарегистрировали 20 пожаров. Их основная часть произошла в жилом секторе.



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Татьяна Демина