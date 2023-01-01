В Татарстане в новогоднюю ночь родились 30 детей
В новогоднюю ночь в Татарстане на свет появились 30 детей. Такие данные на 8 утра 1 января приводит Министерство здравоохранения республики.
Из 30 новорожденных — 19 девочек. Мальчиков в новогоднюю ночь родилось 11.
В Казани первый в 2023 году ребенок родился в в 00:01. Новорожденный мальчик весит 2,8 кг.
Напомним, за первые десять месяцев прошлого года в Татарстане родилось 30 490 детей. Это на 10,4% меньше, чем за январь—октябрь 2021 года.
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