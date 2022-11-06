Казанская икона Богородицы: мифы, легенды и МКС

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 29-я

Фото: Максим Платонов

4 ноября Россия отмечала не только День народного единства, но и напрямую связанный с ним день почитания Казанской иконы Божией матери. История иконы, найденной в «свежеприобретенной» Казани в 1579 году, и многочисленных списков с нее полна загадок — она совсем не линейна. По всей России стоят «Казанские» церкви, возведенные в честь этого образа, список с иконы охраняет своих почитателей аж с высоты МКС, а вокруг тайны ее исчезновения тщательно подогревается интрига. О Казанской иконе Божией матери, о восстановлении собора на месте ее обретения и о том, как крошечному образу, найденному в Казани десятилетним ребенком, удалось обрести славу «защитницы» всей России — в очередном тексте проекта «Бренды Татарстана».

Откуда взялась Казанская икона Божией матери?

Согласно официально принятой среди православных версии, икона была явлена десятилетней девочке Матрене в 1579 году на пепелище выгоревшей практически дотла Казани — под Кремлем, за современным Дворцом земледельцев. Эти события подробно описал казанский священник Ермолай. Впоследствии он под именем Гермоген станет митрополитом Казанским, потом — Московским, а в 1612 году во время Смуты примет мученическую смерть.

Итак, если верить Гермогену, летом 1579 года, после большого казанского пожара, во время которого выгорело пол-Кремля и был уничтожен практически весь посад, Богородица явилась Матрене во сне. Она велела идти на пепелище, копать в указанном месте — и найти там ее образ. Девочка рассказала об этом матери, та от нее отмахнулась. Божия матерь повторила «визит». Девочка сообщила городским властям — воеводе и архиепископу. Те, как люди прагматичные, покрутили пальцем у виска. Богоматерь рассердилась и во время третьего своего явления пригрозила Матрене скорой смертью за ослушание. Девочка так перепугалась, что с ней случился припадок, после которого она потеряла сознание. В XVI веке «блаженные» на Руси пользовались авторитетом, а припадки были верным признаком того, что человеку можно верить. Поэтому 8 июля народ вооружился лопатами и заступами и отправился в указанное место — на пепелище дома одного из стрельцов, копать рядом с сохранившимся остовом печки. И ничего не нашли. Копала мать, копали соседи, копали мужчины и женщины — обещанного образа не было. Матрена взяла заступ сама.

Согласно официально принятой среди православных версии, икона была явлена десятилетней девочке Матрене в 1579 году. Фото: Максим Платонов

На глубине примерно метра девочка наткнулась на небольшую икону Богоматери, обернутую в ветхий рукав из сукна малинового цвета. Лик иконы был как будто только что написанным, огонь его не тронул, краски были свежи и чисты. Разумеется, тут и архиепископ, и градоначальники поняли свою ошибку, мигом построились в крестный ход, пришли за иконой и со всеми почестями унесли ее в ближайшую церковь Николы Тульского, а потом, после молебна — в Благовещенский собор кремля.

Пока икону несли в собор, она, как рассказывается, исцелила от слепоты некоего Иосифа, а в самом соборе от нее прозрел еще один слепец — Никита. В труде Гермогена впоследствии будет приведен целый большой список пациентов, которым удалось избавиться от разнообразных хворей, приложившись к священному образу.

Архиепископ с воеводами отправили царю подробное описание обретения иконы, ее точный список и всю прилагаемую информацию. Царь удивился: икона была непохожа на остальные, как и обстоятельства ее нахождения. Поэтому повелел на месте находки построить женский монастырь. Первыми в него постригли, разумеется, Матрену (она до смерти будет носить имя Мавра), ее мать и еще 38 женщин. В 1595 году Гермоген выстроил в монастыре большой и красивый Успенский собор, монахинь стало уже 64. Чудотворный образ был обложен поистине царскими дарами — золотом, драгоценными камнями, жемчугами. Почти через 200 лет, в 1798 году, императрица Екатерина велела выделить 25 тысяч рублей на новую монастырскую церковь и украсила святой образ бриллиантовой короной.

Чудотворный образ был обложен поистине царскими дарами — золотом, драгоценными камнями, жемчугами. Фото: Максим Платонов

А как на самом деле?

Историки, обсуждая феномен нахождения иконы, выдвигают разнообразные версии того, чьей работы икона и откуда она взялась в «свежевзятой» Казани (напомним, с момента завоевания города войсками Ивана Грозного прошло всего 27 лет). Например, есть предположение, что она принадлежала немногочисленным христианам татарской, «доивановской» Казани, которые подвергались гонениям от мусульман и поэтому вынуждены были скрывать свою реликвию.

Был один источник, более поздний, чем рассказ Гермогена, в котором говорилось, что икона принадлежала девушке, которую увез из Новгорода Великого татарский богатый мурза, и она прятала образ от хозяина. Самый простой способ спрятать что-то в те времена — закопать в землю. Первый хозяин (или хозяйка) иконы, возможно, так и поступил (поступила).

Уже потом, как считают историки, дети действительно вполне могли найти ее на пепелище. А может быть, ее создали в Казани сразу после завоевания, а девочка Матрена, эффектная история, написанная вокруг нее, и «истории болезни» чудесно излеченных больных стали элементом, как бы мы сейчас сказали, пиар-сопровождения проекта. Так или иначе, чудесно обретенный образ стал для казанских христиан знаковым, его быстро подняли «на щит», а очень уважаемый, образованный и талантливый архиепископ Гермоген впоследствии сделал его истинным «брендом» не только Казани, но и всей Руси в целом.

Изгнание поляков из Кремля. Э. Лисснер. Источник: wikipedia.org

Путаница с образами

Во множестве источников сообщается, что именно эта, чудесно обретенная Матреной икона повела русское ополчение на штурм Москвы в 1612 году, когда из столицы были выбиты наконец поляки. Пишут даже, что после победы над польскими интервентами икона вернулась в Казань. И именно этой иконе «инкриминируют» впоследствии помощь в избавлении от Наполеона. На самом же деле, найденная в Казани икона Богородицы преспокойно обреталась здесь же, в соборе, выстроенном для нее на высоком берегу Казанки, до самого черного дня своей утраты в 1904 году. На Москву в XVII веке «ходил» один ее список, а Кутузов в XIX молился другому.

Дело в том, что списков с чудотворной иконы было сделано огромное множество. До наших времен дошли десятки их, сделанные в разное время. Разумеется, каждый более или менее «пожилой» список становился чудотворным. И к сегодняшнему дню «Казанская» — это не столько сама по себе икона, сколько тип иконографического изображения Богоматери с младенцем. Он действительно заметно отличается от других (и особенно эти новшества в иконографической традиции были заметны в XVI веке, в момент обретения иконы), Казанская икона — узнаваемая.

Итак, среди десятков списков с Казанской иконы Божией матери самыми «сильными» считались два — тот самый московский, с которым ходило на поляков ополчение Минина и Пожарского, и питерский. В честь московского списка был построен собор Казанской Божией матери на Красной площади. А в честь питерского Павел I велел возвести величественный Казанский собор, где под чудодейственным образом сегодня покоится Кутузов.

Фото: Максим Платонов

Судьба этих списков была разной. В 1918 году московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из собора, и где она находится сейчас — неизвестно. Но в Москве остались списки, в свою очередь, с нее: самым близким к оригиналу считается Казанская икона в кафедральном Богоявленском Елоховском соборе. Считается, она происходит из Казанского собора на Красной площади и стояла там одновременно со своим прототипом. Кстати, эта икона стояла в Елоховском соборе и во время Великой Отечественной войны, и с ее участием устраивали крестные ходы во славу Советской армии.

А вот санкт-петербургский список был написан по повелению царицы Прасковьи Феодоровны, вдовы Ивана Алексеевича (старшего брата Петра I). Считается, что это произошло в начале XVIII века, до 1712 года. Царица привезла икону из Москвы в Санкт-Петербург. Теперь образ хранится в Казанском соборе. Этот список сильно отличается от оригинальной иконы. Во-первых, он более чем вдвое крупнее (60,1х53,4 см). Во-вторых, в нем есть художественные особенности, которых не могло быть на оригинальной иконе — все-таки за полтора века иконотворческие традиции изменились. Этой иконе молился Михаил Кутузов, да и вся остальная общественность, когда просили Богоматерь-заступницу избавить страну от нашествия Наполеона. Для этой иконы по приказу Павла I был выстроен огромный и величественный Казанский собор, в котором она сейчас и хранится.

Источник: wikipedia.org

Изгнание поляков и как 4 ноября стало всенародным праздником

Считается, что во время сбора ополчения Минина и Пожарского казанские полки, присоединившиеся к нему, принесли с собой список с явленной Казанской иконы. Под ним и пошли выгонять поляков из Москвы. Матушка-заступница не подвела — сначала взяли Китай-город, а потом вышибли врага и из Кремля. Правда, главного популяризатора Казанской иконы — патриарха Гермогена — спасти не успели. К тому моменту он уже был замучен врагами в Чудовом монастыре, отказавшись призвать восставших сложить оружие и спокойно отдать престол польскому королю.

А 4 ноября (по новому стилю), день победы ополчения, стали считать вторым днем почитания Казанской иконы. Так и получилось, что в церковном календаре есть две Казанских — летняя и осенняя. Царская династия Романовых почитала эту икону как новую государственную святыню. В 1613 году царь Михаил Федорович повелел установить ее празднование дважды в год — 8 июля и 22 октября (по старому стилю). Во время праздника устраивали крестные ходы, был большой благовест. Работать в этот день было грешно — к тому моменту Казанская стала, пожалуй, самой почитаемой иконой Богоматери на Руси!

Сначала это празднование совершалось лишь в Москве, а с 1649 года по повелению царя Алексея Михайловича местные празднования — казанское 8/21 июля и московское 22 октября/4 ноября — стали общероссийскими.

Фото: Максим Платонов

Казанская трагедия

Итак, вокруг списков с Казанской бушевали страсти, они помогали стране бороться с разнообразными горестями и сплачивали народ вокруг общего дела. А их прототип — главная чудотворная икона Богородицы — тем временем жила себе спокойно в дремотной Казани. Здесь, в женском Богородицком монастыре, для нее выстроили красивый каменный храм — соборную церковь Пресвятой Богородицы. Слава чудотворной иконы гремела на всю Россию, в Казань постоянно тянулись богомольцы, так что монастырь процветал. К концу XVIII века его уже обнесли каменной оградой с башнями, в камне перестроили и Рождественскую церковь, и построили каменные кельи. Небольшие храмы монастыря стояли вокруг главного собора.

В начале XIX века было принято решение переустроить весь комплекс монастыря. Интересно, что архитектор Старов, который спроектировал новый главный собор Казанского Богородицкого монастыря, руководил и строительным контролем при сооружении Казанского собора в Санкт-Петербурге. Казанский собор в Казани, в котором хранилась икона, построили в стиле классицизма в 1798—1808 годах на месте старого, обветшавшего.

К началу XIX века в Богородицком монастыре жили полтысячи монахинь, монастырь процветал, Казанская икона и ее многочисленные списки хранили русский народ. Богатый оклад святыни был поистине бесценным: тут было и золото, и множество драгоценных камней, и жемчуг, и бриллиантовая корона, которую подарила иконе Екатерина. Рано или поздно она должна была привлечь внимание грабителей.

И привлекла.

Фото: Максим Платонов

29 июня 1904 года стало известно, что святыня исчезла. Это стало шоком не только для всей Казани — новость быстро облетела всю страну. Вот что писал один из очевидцев событий:

«Толпы народа с раннего утра 29 июня окружили монастырь и, пока было возможно, заполнили собою храм, паперть и даже монастырский двор. Неподдельный ужас и горе выражались на лицах всех явившихся в обитель разделить общее невыразимое горе. Горькие слезы лились и у тех, кто рассказывал, и у тех, кто слушал про подробности этого печального события в жизни монастыря и православной Казани. Все чувствовали дорогую утрату монастыря как личную потерю. Никто не верил, чтобы похищение не раскрылось».

И оно раскрылось. Еще бы — ведь этим делом занялись лучшие сыщики, а расследование курировал лично Николай II. Кстати, на следующий после похищения день у императора родился наследник — цесаревич Алексей. Многие увидели в потере чудодейственной защитницы русского народа недобрый знак — но кто мог подумать, что случится через 14 лет…

Воров быстро поймали. Ими оказались Ананий Комов и Стоян Чайкин — первоклассные воры. Но икону это не вернуло. Судя по показаниям Чайкина, драгоценный оклад он продал, а вот икону разрубил и сжег.

Фото: Максим Платонов

Конспирология вокруг Казанской иконы

В гибель святыни поверить не мог никто. Более 400 лет она, как считалось, охраняла Россию от распада и завоевания, была покровительницей дома Романовых, и вдруг погибла от руки простого казанского вора-святотатца? Смириться с этим не люди не могли. И даже неумолимое следствие рассматривало как основную — вторую версию, которую опомнившийся Чайкин «продвигал», осознав, что наделал.

Итак, по версии №1 (к сожалению, эта версия самая вероятная), «раздев» икону, Чайкин действительно уничтожил ее в печи. Причем тому были и косвенные материальные доказательства — следователи нашли в золе печи в чайкинском доме фрагменты мастики, позолоты и краски.

По версии №2, Чайкин продал икону старообрядцам. Те были людьми небедными и за старорусские образа давали немыслимые деньги. Эта версия и была самой предпочтительной, ведь в гибель святыни никто не мог и не хотел поверить.

Была и версия №3 — дескать, игуменья монастыря на ночь оставляла в соборе копию, очередной список, а оригинальную икону прятала — как раз во избежание таких случаев. А значит, Чайкин украл и уничтожил не тот образ. Впрочем, слух этот пошел даже не от игуменьи, а значит, верить ему тоже особого резона нет — неужели монахиня бы не явила миру чудом спасенную реликвию? Однако, кстати, факт остается фактом: тот образ, который выставляли в соборе после кражи оригинала, тоже был утрачен — его украли сразу после революции. А значит, в версию с подмененной иконой кто-то все же верил?

Версия №4 продолжает сказку про игуменью. Якобы после революции икону перепрятали чекисты. А во время войны по личному распоряжению Сталина (!) с иконой совершали облет линии фронта (!!!). Эта гипотеза, разумеется, не выдерживает никакой критики.

Версия №5, конечно же, поддерживает иностранный след — а куда без него? В 1960 году РПЦ за границей сообщила об английском коллекционере, у которого есть «древняя Казанская икона Богоматери, во многом походившая на подлинную». Тут же выстроился рассказ о том, как Казанскую икону спасли соратники Врангеля, потом ее перевезли в США, но местная православная община ее продала. При всей своей фантастичности у этой версии есть «реальные» ноги. Только, скорее всего, речь идет не об оригинале, а о так называемом «ватиканском списке» — достаточно раннем списке с Казанской иконы, который оказался за границей, в 1990-х был подарен папе Римскому и хранился у него в личных покоях до 2004 года.

Неистребимая память народа

К началу XX века количество храмов в России, освященных в честь Казанской иконы, превышало все остальные. Эпоха богоборчества нанесла церкви большой удар, но почитание образа Богородицы убить в народе не удалось. Богородицкий монастырь в Казани был разорен, московский список иконы был похищен, как и казанский. На территории монастыря открыли табачную фабрику, а величественный собор на месте обретения чудесного образа был взорван в тридцатые. На территории монастыря чудом уцелели несколько храмов, служба в которых, конечно же, остановилась.

Но в России все равно оставались действующие соборы. И списки Казанской иконы тоже оставались — например, чудодейственный питерский или московский («внук» оригинала, сохранившийся после утраты первого списка). Говорят, что особое значение Казанская икона получила во времена Великой Отечественной.

У Богородицы просили заступничества во все времена. А Казанская икона уже спасала страну во время польской интервенции, не дала ей развалиться во время смуты и помогла устоять во время Отечественной войны 1812 года. Как было не обратиться к ней во время фашистского нашествия? Есть предание о том, что маршал Жуков лично возил икону по фронтам. Сохранилась Казанская икона, перед которой молились в партизанском отряде на Псковщине. Богослужения перед ней совершались даже в блокадном Ленинграде, а в Сталинграде икона стояла на правом берегу Волги, и перед ней служили молебны и панихиды. Множество людей молились Казанской иконе в Москве. Православие было не так-то просто изгнать из сердца народа, а во времена самых тяжелых потрясений люди ждали чудес и небесного заступничества.

Фото: Василий Иванов

Возрождение собора и возвращение Ватиканского списка

Одним из главных событий в православной жизни современной Казани стало возрождение собора на месте обретения Казанской иконы. 4 ноября 2015 года, в день «осенней Казанской», Рустам Минниханов подписал указ о воссоздании Собора Казанской иконы Божьей матери. На воссоздание храма было потрачено 2,7 млрд рублей. За пять лет — с 2016 по 2021 годы — собор был воссоздан в первоначальном виде — таким, как его задумывал архитектор Иван Старов, ведь работы велись по его архивным документам и сохранившимся проектам.

Минтимер Шаймиев, первый президент Татарстана, принимал деятельное участие в восстановлении собора — ведь именно фонду «Возрождение», председателем попечительского совета которого он является, было поручено собирать благотворительные средства и координировать работы по воссозданию памятника. С присущей ему скрупулезностью и вниманием к деталям он со своими соратниками вел эту работу. Были приняты сложные решения: например, воссоздать собор не только по чертежам Старова, но и вместе с «пещерным» храмом — подземной церковью, в которой отмечено точное место обретения иконы в 1579 году.

В 2021 воссозданный собор был освящен в присутствии высоких гостей — богослужение вел лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Но еще до того, как было принято решение о воссоздании собора, Казань получила драгоценную реликвию — тот самый ватиканский список с Казанской иконы, который хранился в личных покоях римского понтифика. Как рассказывал в одном из своих интервью Минтимер Шаймиев, на след этого образа (он был создан в XVIII веке) историки республики вышли в 1990-х от католиков из Кельна. Икона была вывезена из России во время Гражданской войны, много путешествовала — в 1950-х «всплыла» в частной коллекции английского археолога, в 1964-м «переехала» в Нью-Йорк. В 1970 году икона была передана в Португалию, в город Фатима, а с 1993 находилась у папы римского в личных покоях. Путем длительной дипломатической работы при деятельном участии первого президента Татарстана Иоанн Павел II согласился передать икону в Россию. В 2004 году папский нунций передал образ московскому патриарху Алексию II, а он привез ее в Казань к 1000-летию города. Икону поместили в Крестовоздвиженскую церковь.

Фото: pravchelny.ru

Сегодня она хранится в своем «новом старом доме». И неважно, что это совершенно не та икона, которая 443 года назад была явлена казанской девчонке на пепелище. Духовная традиция — на то и традиция, чтобы наполнять вещи смыслами. Икона, найденная в Казани, на тот момент совсем недавно присовокупленной к русскому государству, стала символом единения всей русской земли. Ее почитали питерская знать и сибирское казачество. С ней выбивали поляков из Китай-города и выходили на борьбу с наполеоновскими войсками. Ей молились партизаны в землянке и патриархи в величественных соборах. Она символизирует единство государства вот уже более четырех столетий, а слово «Казанская» в умах миллионов россиян автоматически продолжается словом «икона».



Ее и сегодня почитают в России. Новобрачных благословляют — ею. Младенцев «охраняют» — ею. И даже на МКС отправили — именно эту икону. Так что прямой потомок образа, найденного в Казани в XVI веке, сегодня кротко взирает на нас с высоты 408 км. И так хочется верить в то, что продолжает хранить нас.