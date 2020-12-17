Гид по Советскому району Казани: от Клыковки до Царицыно

Малоизвестное о казанском районе рабочих, студентов и ученых

Советский район Казани в старой его части полностью оправдывает свое название, хотя в последнее время его облик значительно преобразился в результате большой активности девелоперов. Что может здесь увидеть любопытный горожанин? «Реальное время» собрало подборку любопытных фактов из жизни этой части города.

Клыковская стройка

Название «Советский район» появилось в 1957 году — так была обозначена большая часть территории Молотовского района Казани. Вид, к которому мы привыкли сейчас, он начал приобретать в 60-е годы.

Как известно, до революции город заканчивался в районе Арского кладбища. Мимо, от Варваринской церкви, тянулся Сибирский тракт. А справа от того места, где автомобилистов встречает огромная надпись «Советский район», простиралась Клыковская стройка. Она же Клыковка или Клыковская слобода, которая появилась в начале XX века, а в состав города вошла в ноябре 1924 года. По сути, она занимает почти все пространство за оврагом, по которому идут поезда, ниже улиц Ершова и Патриса Лумумбы. Остатки старой Клыковки можно увидеть в районе улиц Расковой, Матросова, Цимлянской, Гастелло. Сюда перебирались жители, которые не могли приобрести дома в черте города, арендуя здесь участки у властей. Говорят, что тогда некоторые обитатели стройки называли ее «Америкой».

Сама Клыковка первый раз изменила свой вид, когда мимо нее прошел Южный ход железной дороги. Тогда сначала в 1909 году было принято решение о строительстве железной дороги до Екатеринбурга с продлением линии из Казани. Вариантов было два — либо обойти город с севера, от станции Красная Горка (ныне в районы нынешней станции Дербышки, либо с юга. В итоге построили оба, сначала Северный, в 1919-м (хотя полноценный вокзал у него появился сравнительно недавно), потом Южный, но уже в 1927-м. До этого для него были заложены мосты на пересечении с трактами и водоемами — именно они изменили участки старого Сибирского тракта. Его начали спрямлять, старые участки превратились в местные дороги (в Чепчугах и у Камаево, говорят, даже сохранилось мощение). С тех времен рядом с санаторием «Ливадия» сохранилась остановка «Второй переезд» (хотя она и пропала с появлением развязок).

Общий вид дома архиепископа Иова. Улица Гастелло, д.17. Фото goskatalog.ru

Промышленность района

Тихую жизнь слободы меняет индустриализация, которая приходит в Казань в 1930-е годы: в будущем Советском районе строится хладокомбинат (будущий «Холод»), вскоре здесь появляется завод «Пишмаш» (будущее объединение «Терминал»), позже — Молотовский районный промкомбинат («Хитон»), оптико-механический завод в Дербышках. После войны открывается компрессорный завод, завод математических машин, завод «Газоаппарат». В 50-60-е запускаются Казанский мясной и Казанский молочный комбинаты, хлебозавод №7 в Дербышках. Впрочем, мы вышли в своих перечислениях за пределы территории. Отметим, что помимо производства, район известен большим количеством научно-исследовательских институтов.

Ветеринарный институт. Альбом «Казань — город юности Ленина». Фото pastvu.com

Вузы в Советском

Также старый Советский район известен, как пристанище студентов. Каких только учебных заведений нет: от кооперативного института — до техникума информационных технологий и связи. Махина на карте — один из корпусов КНИТУ-КХТИ.

Старейший вуз — ветеринарная академия, она начинает свою историю с 1873 года, когда был образован Казанский ветеринарный институт. Возглавил ее директор Варшавской ветеринарной школы Петр Зейфман. Поводом для открытия вуза послужило то, что через губернию тогда активно перегоняли промышленный скот из Азии в Европу, так что необходимость в ветеринарно-санитарном кордоне была очевидной.

Советский паблик-арт

Сграфитто — итальянская техника, когда на основу наносят несколько различных по цвету слоев цемента и штукатурки, а потом частично процарапывают по заданному рисунку. Широкое распространение она получила в 60-е. Среди образцов стиля — сграффито в начале улицы Космонавтов («Космос» и «Пусть всегда будет солнце») и на фасаде корпуса Д КНИТУ-КХТИ (Сибирский тракт, 12).

Обратите внимание на две работы Сергея Бубеннова — сграфитто на здании казанского филиала РАНХиГС (ул. Николая Ершова, 63) и мозаичное панно внутри здания ДОСААФ (ул. Патриса Лумумбы, 4). Интересен и витраж в фойе Татниинефтемаша (ул. Николая Ершова, 61).

Отдельным пунктом в числе объектов советского искусства идет культурный центр «Сайдаш» (ул. Николая Ершова, 57а). Зайти сюда стоит хотя бы для того, чтобы посмотреть на мозаичное панно «Райские птицы» Рустема Кильдибекова (он же занимался оформлением театра Камала) и паяный витраж «Дарить города» Виктора Федорова.

Также зацепил Советский район моду на муралы — среди них «Bestiarium — Animales Homines» (ул. Космонавтов, 36) итальянцев Caktus e Maria. Не так выразительны работы Алины Яхиной (ул. Красной Позиции, 1, 3, 5), которые она рисовала в рамках арт-проекта «Красота. Города» в 2008 году.

Улица Космонавтов. Фото pastvu.com

Кирпичный дом 1912 года (ул. Патриса Лумумбы, 30)

Не заметить это здание в череде более современных не возможно. Дом стал известен, как самый старый включенный в программу расселения аварийного жилья на 2019–2025 годы и вновь поднял извечный вопрос — какие постройки следует считать ценными. В то время, когда дом был «молодым», он стоял на Мамадышском тракте — так тогда именовалась ул. П. Лумумбы.

Здание старого аэропорта (ул. Патриса Лумумбы, 47а)

Объект культурного наследия регионального значения. Первая казанская «аэростанция» работала в районе улиц Комарова и Карбышева в 1924—1931 годах. После на Арском поле начинают строить новый аэропорт. Это здание аэровокзала с пропускной способностью 200 человек в час было возведено в 1954 году. Это типовой проект Московского государственного проектного института «Авиапроект» в стиле сталинского ампира: 10 колонн, портик с башней. По тому же проекту строились аэропорты в Свердловске, Челябинске, Омске, Красноярске, Хабаровске и других городах, при этом оформление их отличалось.

В 1979 году появился хорошо знакомый всем нынешний аэропорт «Казань-2», значительная часть рейсов была переведена туда, так что его переименовали просто в «Казань». Из старого аэропорта сюда ходили автобусы, здесь же, на Патриса Лумумбы, взлетали и садились легкие самолеты местных линий, но к 1990-м и данное движение прекратилось. Позже здание продали и начали сдавать в аренду.

На старых картах видно, сколько места занимала взлетная полоса аэропорта, и насколько выше была плотность застройки высотными домами в то время. Некоторые полосы сохранились и сейчас, параллельно им проходит улица Камалеева. Конец полосы, уходящий за кольцевую развязку подъезда к моллу «Мега», разобран.

Психиатрическая лечебница. Фото rkpbtatar.ru

Психиатрическая больница (Ул. Ершова, 49)

Первый в России Дом умалишенных окружного значения был открыт в Казани в 1869 году. Обслуживал семь губерний. Его первый директор Александр Фрезе написал учебник «Краткий курс психиатрии». Лечебница носит имя Владимира Бехтерева, который работал тут научным консультантом, при нем в Казани появилось общество невропатологов и психиатров, журнал «Неврологический вестник» и первая в России психоневрологическая лаборатория.

В 1973 году на базе больницы была организована кафедра психиатрии Казанского ГИДУВА (будущей КГМА).

Орудия оставленные в Артиллерийских казармах белогвардейцами. Фото pastvu.com

Арские казармы

На старых картах эти территории обозначены как «Землепользование военного ведомства». В построенных в начале прошлого века зданиях размещались военные, направленные в Казань перед Первой мировой. Землю ведомство купило у общества крестьян села Клыков — и построило целый военный поселок, с амбарами и казармами. Прапорщик Николай Ершов, чьи именем названа соседняя улица, главный начальник Казанского военного округа в 1917-1918 годах, здесь и служил. В Октябрьском городке располагалось Казанское высшее артиллерийское командное училище и жили люди, пока в 2011 году не состоялся последний выпуск офицеров, тогда территории отошли Минзему. По стилю эти здания можно было назвать русской готикой, а по значимости — примером противостояния жителей, градозащитников и девелоперов, которая закончилась сносом зданий.

Куба (улица Новаторов)

Говорят, что местный глава, увидев этот район хрущевок после поездки на остров Свободы, сообщил, мол, «как на Кубе». Строили его в как раз в разгар революции Кастро. Окруженная со всех сторон холмами Куба и впрямь похожа на остров. Атмосфера ранее здесь царила идиллическая — рядом Русская Швейцария, хочешь загорай, хочешь — картошку сажай, хочешь — купайся.

Железнодорожная больница (ул. Николая Ершова, 65)

На первый взгляд, это объект, вдохновленный конструктивизмом, на что намекают закругленные балконы, так похожие на элементы Дома Печати. Однако здание построено в 1988 году — по проекту архитектора Владимира Белицкого.

Третья транспортная дамба

Во-первых, здесь находится временный мост, появившийся во время ремонта дамбы в 1995- 2000 годах. Он — главное препятствие судоходству выше по течению Казанки. Тут же в лесу можно увидеть радиомачту, с которой 7 ноября 1927 началась работа радио в Казани. А после она же глушила радио «Свобода». До революции в том же месте располагалась колония малолетних арестантов.

Храм Казанской иконы Божией Матери. Фото tatmitropolia.ru

Царицыно

По данным архитектора Сергея Саначина, Сибирский тракт до XIX века тянулся из города по-другому — примерно по улице Губкина и в сторону Царицыно, старинного села, вошедшего в состав Казани в 1940 году. В селе стоит церковь Казанской Божьей Матери, построенная в 1825-1829 годах. Закрытый в 1930-е годы, он вновь открылся в 1945 году, поэтому пользовался большой популярностью, благо сюда можно было приехать и не попасть под разбор на работе. Из церкви даже хотели сделать кафедральный собор Казанской епархии (а Никольский собор снести). Обошлось. Царицынская церковь — редкий казанский храм, сохранивший свои интерьеры в советское время.

