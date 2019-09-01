В Казани приготовили самый большой в мире талкыш калеве — видео
В Казани приготовили самый большой в мире национальный десерт талкыш калеве, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Презентация гигантского десерта прошла в национальном комплексе «Туган авылым», гастрономический рекорд установили в честь дня рождения комплекса.
Размеры рекордной сладости составили метр в высоту и 45 сантиметров в диаметре.
«Это был ручной труд, очень тяжелый и кропотливый», — рассказала Лилия Бакеева, старший мучник ресторана, где готовили рекордный десерт. Весь процесс занял два дня, добавила она.Общество Татарстан
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