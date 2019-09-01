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В Казани приготовили самый большой в мире талкыш калеве — видео

09:33, 01.09.2019
В Казани приготовили самый большой в мире талкыш калеве — видео
Фото: скриншот

В Казани приготовили самый большой в мире национальный десерт талкыш калеве, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Презентация гигантского десерта прошла в национальном комплексе «Туган авылым», гастрономический рекорд установили в честь дня рождения комплекса.

Размеры рекордной сладости составили метр в высоту и 45 сантиметров в диаметре.

«Это был ручной труд, очень тяжелый и кропотливый», — рассказала Лилия Бакеева, старший мучник ресторана, где готовили рекордный десерт. Весь процесс занял два дня, добавила она.

Общество Татарстан
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