Как Дербышки вместо закрытого военгородка стали уголком Ленинграда в Казани

Чем на самом деле интересен казанский поселок, который на этой неделе прославили на всю Россию неудачной шуткой и ее последствиями

Только ленивый не шутил в эти дни о Дербышках, и все благодаря стендап-комику Александру Долгополову. Парень неудачно высмеял название поселка, ему стали угрожать, а общественность отреагировала движением в его защиту: «#100шутокПроДербышки. Так прославился и сам малоизвестный автор, и название казанского поселка, но чем уникален этот микрорайон — не знают даже многие казанцы. Краевед Юлия Жизневская решила исправить этот недочет и рассказать в своей авторской колонке для «Реального времени» историю жилого массива с удивительной, как оказалось, судьбой.



Четыре в одном по названию

Дербышки. Дербоград. Для кого-то — окраина. Для кого-то — центр Вселенной. Дербышки могли стать отдельным закрытым военным городом. Стали — частью Казани. Что же такого особенного в этом уголке Казани?

Интригует уже само название — Дербышки. По одной из версий название восходит к слову «дервиш». «Дервиш» в суфизме (одном из течений ислама) — это монах-отшельник, точнее даже странник. Ученый Халиков возводит Дербышки к имени астраханского Дербыш-хана — активного деятеля и нашего Казанского ханства. И до 1552 года (год взятия Казани Иваном Грозным) Дербышки входили в собственность казанского хана. Третья версия говорит о том, что дербышками местные жители прозвали странников-иноземцев, пришедших жить в эти места. Так или иначе, Дербышки помнят еще давние времена.

Особые знатоки Казани сейчас мне возразят: стоп! Надо уточнить о каких Дербышках идет речь. Действительно, на карте Казани можно найти Дербышки Большие, Дербышки Малые, железнодорожную станцию «Дербышки» и собственно поселок Дербышки. Все «виды» Дербышек расположены недалеко друг от друга, но все они разные.

Дербышки Малые и Большие находятся между железнодорожной веткой, реками Казанкой, Ноксой и объездной дорогой (трассой М7). И упоминаются еще в писцовых книгах 1567 года. А в документах 1650 года насчитывают 41 душу мужского пола. А на 1925 год значатся как излюбленные дачные места казанцев.

Станция «Дербышки» появляется в начале XX столетия, когда прошла в наших краях железная дорога Казань — Екатеринбург.

Схема-макет территории завода №237 в 1941 г. Фото из Музея боевой и трудовой славы КОМЗа на сайте tatfrontu.ru



Уголок Ленинграда в Казани

А годом рождения поселка Дербышки становится 1932 год. Изначально это место получает название «Вагонстрой». И на территории будущего поселка начинается строительство вагонного завода. Стройплощадкой выбирается 804-й километр железной дороги (и сейчас ж/д станция поселка — «804 км»). Строятся первые дома — 10 жилых бараков. Население поселка насчитывает порядка 200 человек.

1940 год и близящаяся Великая Отечественная война определяют дальнейшую судьбу поселка. Принимается решение построить здесь Казанский оптико-механический завод. Завод-дублер Ленинградского оптико-механического завода (ГОМЗа). Буквально через год сюда прибудут эшелоны из блокадного Ленинграда с сотрудниками ГОМЗа и их семьями. И станут Дербышки настоящим уголком Ленинграда в Казани и центром оптико-механических разработок и производства.



Сейчас в Дербышках два крупных предприятия, работающих в сфере разработки и производства оптических приборов. КОМЗ (Казанский оптико-механический завод) и ГИПО (государственный институт прикладной оптики). На рубеже 1970—80-х годов был даже план сделать вокруг этих предприятий отдельный закрытый городок. Мой дедушка подчеркивает, что ГИПО основали в 1957 году как филиал ГОИ им. Вавилова. В этом году институт отметил свой 60-летний юбилей, как одно из крупнейших самостоятельных оптико-электронных предприятий. Дедушка в этом институте с его основания работает. КОМЗ и ГИПО изготавливают множество серьезных приборов, а из «сувенирной» продукции здесь можно найти чудесные стеклянные значки и голограммы.

ГИПО основали в 1957 году, как филиал ГОИ им. Вавилова. В этом году институт отметил свой 60-летний юбилей, как одно из крупнейших самостоятельных оптико-электронных предприятий. Фото Максима Платонова

Дворцовая площадь в Питере и в Дербышках!

Что же такого особенного можно найти в Дербышках? Как шутят жители Дербышек, только в двух местах можно встретить 9-е мая на Дворцовой площади — в Санкт-Петербурге и в Дербышках. Действительно, для многих эвакуированных блокадников Дербышки станут второй родиной, и после войны они останутся здесь. Ленинградцы отстроили поселок и завод, в 40—50-е годы прошлого века появляются жилые дома, дворец культуры, стадион «Ракета», баня, первые школы. И площадь перед Дворцом культуры имени Саид-Галеева в народе получает название Дворцовой (кстати, в ДК находится замечательный музей боевой и трудовой славы поселка Дербышки и КОМЗа — очень душевный и интересный!). А еще всем вам советую заглянуть в парк за ДК — там вы обнаружите настоящий уголок СССР. Чудесный парк, где стоят фигуры пионеров и памятник жителям блокадного Ленинграда.

Площадь перед Дворцом культуры имени Саид-Галеева в народе получила название Дворцовой



В Дербышках можно сделать множество неожиданных открытий. Например, в одном из дворов можно найти памятник Ивану Путвинскому — строителю Дербышек (под его руководством возводились корпуса КОМЗа, строились первые жилые дома и ДК). А на «Поляне» (или «Треугольнике») — как зовут жители поселка площадь, окруженную улицами Мира, Парковой и Главной — найти памятник Первым Комсомольцам (и узнать от старожилов, что раньше он стоял в небольшом скверике, на месте которого сейчас стоит «Бэхетле»), а, взглянув на старинную фотографию, удивиться, что в 1970-е здесь стоял списанный реактивный авиалайнер ТУ-124. А на улице Парковой обнаружить церковь, расположенную в помещении кафе «Лесное» (сейчас для храма строится собственное здание).

Если вы посмотрите на названия улиц Дербышек, то они вам тоже многое расскажут. Улицы Правды, Мира, Энтузиастов, Советская перенесут вас в Советский Союз. Улица Липатова расскажет о смелом юноше Николае, повторившем легендарный подвиг Матросова. А улица Халезова — о целой эпохе КОМЗа.

Озеро «Бассейн» и 1 января на лыжне

Дербышки — очень уютный уголок Казани. Здесь два лесных массива, много зелени. Есть свой «Бассейн», то есть озеро Комсомольское, с собственным пляжем. Лыжный трамплин. Здесь все друг друга знают и здороваются на улицах. А 1 января многих жителей Дербышек можно встретить с утра на лыжне в лесу (и это традиция, которая живет здесь уже не одно поколение!).

Озеро Комсомольское. 1960-е годы. Фото vk.com/kazanhistory



Для меня особая радость писать про Дербышки — ведь именно в этом уголке Казани прошло мое детство, и многие уголки и лесные тропинки Дербышек знакомы мне не понаслышке. Как экскурсоводу и краеведу мне особенно приятно водить экскурсии по необычным уголкам Казани. Ведь каждый наш район — что центр, что старинные слободки и даже современные районы — таит немало тайн и интересных историй!

Именно поэтому мы создали проект «Неизвестная Казань», где в формате пешеходных экскурсий изучаем наш город. Участники сами выбирают, в каком уголке Казани мы окажемся в следующий раз. Были мы в Адмиралтейской и Пороховой слободах, изучали нетуристические уголки татарской Казани, бродили по горам и оврагам (улицы Волкова, Ульянова-Ленина и Калинина), восхищались старинными коваными крылечками Казани, знакомились с Соцгородом, Дербышками и районом Старого аэропорта и Сибирского тракта.

