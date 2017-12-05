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Как Дербышки вместо закрытого военгородка стали уголком Ленинграда в Казани

07:00, 05.12.2017 31

Чем на самом деле интересен казанский поселок, который на этой неделе прославили на всю Россию неудачной шуткой и ее последствиями

Как Дербышки вместо закрытого военгородка стали уголком Ленинграда в Казани Фото: vk.com/kazanhistory

Только ленивый не шутил в эти дни о Дербышках, и все благодаря стендап-комику Александру Долгополову. Парень неудачно высмеял название поселка, ему стали угрожать, а общественность отреагировала движением в его защиту: «#100шутокПроДербышки. Так прославился и сам малоизвестный автор, и название казанского поселка, но чем уникален этот микрорайон — не знают даже многие казанцы. Краевед Юлия Жизневская решила исправить этот недочет и рассказать в своей авторской колонке для «Реального времени» историю жилого массива с удивительной, как оказалось, судьбой.


Четыре в одном по названию

Дербышки. Дербоград. Для кого-то — окраина. Для кого-то — центр Вселенной. Дербышки могли стать отдельным закрытым военным городом. Стали — частью Казани. Что же такого особенного в этом уголке Казани?

Интригует уже само название — Дербышки. По одной из версий название восходит к слову «дервиш». «Дервиш» в суфизме (одном из течений ислама) — это монах-отшельник, точнее даже странник. Ученый Халиков возводит Дербышки к имени астраханского Дербыш-хана — активного деятеля и нашего Казанского ханства. И до 1552 года (год взятия Казани Иваном Грозным) Дербышки входили в собственность казанского хана. Третья версия говорит о том, что дербышками местные жители прозвали странников-иноземцев, пришедших жить в эти места. Так или иначе, Дербышки помнят еще давние времена.

Особые знатоки Казани сейчас мне возразят: стоп! Надо уточнить о каких Дербышках идет речь. Действительно, на карте Казани можно найти Дербышки Большие, Дербышки Малые, железнодорожную станцию «Дербышки» и собственно поселок Дербышки. Все «виды» Дербышек расположены недалеко друг от друга, но все они разные.

Дербышки Малые и Большие находятся между железнодорожной веткой, реками Казанкой, Ноксой и объездной дорогой (трассой М7). И упоминаются еще в писцовых книгах 1567 года. А в документах 1650 года насчитывают 41 душу мужского пола. А на 1925 год значатся как излюбленные дачные места казанцев.

Станция «Дербышки» появляется в начале XX столетия, когда прошла в наших краях железная дорога Казань — Екатеринбург.

Схема-макет территории завода №237 в 1941 г. Фото из Музея боевой и трудовой славы КОМЗа на сайте tatfrontu.ru

Уголок Ленинграда в Казани

А годом рождения поселка Дербышки становится 1932 год. Изначально это место получает название «Вагонстрой». И на территории будущего поселка начинается строительство вагонного завода. Стройплощадкой выбирается 804-й километр железной дороги (и сейчас ж/д станция поселка — «804 км»). Строятся первые дома — 10 жилых бараков. Население поселка насчитывает порядка 200 человек.

1940 год и близящаяся Великая Отечественная война определяют дальнейшую судьбу поселка. Принимается решение построить здесь Казанский оптико-механический завод. Завод-дублер Ленинградского оптико-механического завода (ГОМЗа). Буквально через год сюда прибудут эшелоны из блокадного Ленинграда с сотрудниками ГОМЗа и их семьями. И станут Дербышки настоящим уголком Ленинграда в Казани и центром оптико-механических разработок и производства.

Сейчас в Дербышках два крупных предприятия, работающих в сфере разработки и производства оптических приборов. КОМЗ (Казанский оптико-механический завод) и ГИПО (государственный институт прикладной оптики). На рубеже 1970—80-х годов был даже план сделать вокруг этих предприятий отдельный закрытый городок. Мой дедушка подчеркивает, что ГИПО основали в 1957 году как филиал ГОИ им. Вавилова. В этом году институт отметил свой 60-летний юбилей, как одно из крупнейших самостоятельных оптико-электронных предприятий. Дедушка в этом институте с его основания работает. КОМЗ и ГИПО изготавливают множество серьезных приборов, а из «сувенирной» продукции здесь можно найти чудесные стеклянные значки и голограммы.

ГИПО основали в 1957 году, как филиал ГОИ им. Вавилова. В этом году институт отметил свой 60-летний юбилей, как одно из крупнейших самостоятельных оптико-электронных предприятий. Фото Максима Платонова

Дворцовая площадь в Питере и в Дербышках!

Что же такого особенного можно найти в Дербышках? Как шутят жители Дербышек, только в двух местах можно встретить 9-е мая на Дворцовой площади — в Санкт-Петербурге и в Дербышках. Действительно, для многих эвакуированных блокадников Дербышки станут второй родиной, и после войны они останутся здесь. Ленинградцы отстроили поселок и завод, в 40—50-е годы прошлого века появляются жилые дома, дворец культуры, стадион «Ракета», баня, первые школы. И площадь перед Дворцом культуры имени Саид-Галеева в народе получает название Дворцовой (кстати, в ДК находится замечательный музей боевой и трудовой славы поселка Дербышки и КОМЗа — очень душевный и интересный!). А еще всем вам советую заглянуть в парк за ДК — там вы обнаружите настоящий уголок СССР. Чудесный парк, где стоят фигуры пионеров и памятник жителям блокадного Ленинграда.

Площадь перед Дворцом культуры имени Саид-Галеева в народе получила название Дворцовой

В Дербышках можно сделать множество неожиданных открытий. Например, в одном из дворов можно найти памятник Ивану Путвинскому — строителю Дербышек (под его руководством возводились корпуса КОМЗа, строились первые жилые дома и ДК). А на «Поляне» (или «Треугольнике») — как зовут жители поселка площадь, окруженную улицами Мира, Парковой и Главной — найти памятник Первым Комсомольцам (и узнать от старожилов, что раньше он стоял в небольшом скверике, на месте которого сейчас стоит «Бэхетле»), а, взглянув на старинную фотографию, удивиться, что в 1970-е здесь стоял списанный реактивный авиалайнер ТУ-124. А на улице Парковой обнаружить церковь, расположенную в помещении кафе «Лесное» (сейчас для храма строится собственное здание).

Если вы посмотрите на названия улиц Дербышек, то они вам тоже многое расскажут. Улицы Правды, Мира, Энтузиастов, Советская перенесут вас в Советский Союз. Улица Липатова расскажет о смелом юноше Николае, повторившем легендарный подвиг Матросова. А улица Халезова — о целой эпохе КОМЗа.

Озеро «Бассейн» и 1 января на лыжне

Дербышки — очень уютный уголок Казани. Здесь два лесных массива, много зелени. Есть свой «Бассейн», то есть озеро Комсомольское, с собственным пляжем. Лыжный трамплин. Здесь все друг друга знают и здороваются на улицах. А 1 января многих жителей Дербышек можно встретить с утра на лыжне в лесу (и это традиция, которая живет здесь уже не одно поколение!).

Озеро Комсомольское. 1960-е годы. Фото vk.com/kazanhistory

Для меня особая радость писать про Дербышки — ведь именно в этом уголке Казани прошло мое детство, и многие уголки и лесные тропинки Дербышек знакомы мне не понаслышке. Как экскурсоводу и краеведу мне особенно приятно водить экскурсии по необычным уголкам Казани. Ведь каждый наш район — что центр, что старинные слободки и даже современные районы — таит немало тайн и интересных историй!

Именно поэтому мы создали проект «Неизвестная Казань», где в формате пешеходных экскурсий изучаем наш город. Участники сами выбирают, в каком уголке Казани мы окажемся в следующий раз. Были мы в Адмиралтейской и Пороховой слободах, изучали нетуристические уголки татарской Казани, бродили по горам и оврагам (улицы Волкова, Ульянова-Ленина и Калинина), восхищались старинными коваными крылечками Казани, знакомились с Соцгородом, Дербышками и районом Старого аэропорта и Сибирского тракта.

Юлия Жизневская
ОбществоИсторияКультура
комментарии 31

комментарии

  • Анонимно 05 дек
    Спасибо Юля, Вы рассказали про все, за что мы любим Дербышки...
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  • Анонимно 05 дек
    Интересно и похновательно.
    Спасибо.
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  • Анонимно 05 дек
    Отличная идея рассказать о Дербышках
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  • Анонимно 05 дек
    Только вы забыли упомянуть, что большая часть эвакуированных из Ленинграда, была деревенской. Они сначала из деревень переехали в Ленинград, а потом вместе с заводом -в Казань. Поэтому они здесь и остались., так как, какая им разница в каком городе им жить? Настоящие ленинградцы , в большинстве своем, уехали отсюда.
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    Анонимно 07 дек
    Да, не эвакуированные деревенские ленинградцы, а специалисты с высшим образованием после ЛИТМО и др. вузов.
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    Анонимно 11 дек
    В Дербышки приехали не деревенские,а самые лучшие представители интеллигенции Ленинграда.Учителя,врачи,строители,оптики высшего класса.Это они вдохнули жизнь в маленькую деревню.Построили новый Дворец культуры,где всевозможными кружками руководили истиные мастера своего дела. Вечная им память. Мама ходила в теат -ый кружок,которым руководил вел-ий тат-ий актер Султанов(простите не помню имя). Папа пел в мужском хоре под рук. А Каткова. Мы с сестрой занимались вокалом у Т. Н. Назаровой и благодаря ей мы много лет на сцене,а муж ее А,В Назаров был руководителем дух-го оркестра и они были из Ленинграда.Где и в каком ДК ставили оперы? Только у нас !И это была " Русалка" Даргомыжского.И на каждый праздник ставились музыкально поэтические постановки.Великий дух и великая радость жила тогда в Дербышках!!!
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    Анонимно 13 дек
    Да, в Дербышках еще до 80-х культурный дух Ленинграда чувствовался - еще и учителя живы были, и эвакуированных заводчан можно было встретить. Что за бред, "из деревень понаехали"? Вот эта петербургская-ленинградская культура всегда отличала Ленинград и Дербышки от Москвы. Но время работает не в лучшую сторону, и былой дух растворяется в пришлом бездушии...
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  • Анонимно 05 дек
    Вообще дербышки для меня были дерби, не знала вообще про эту часть города, круто, что про нее можно почитать здесь
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  • Анонимно 05 дек
    Как я ошибалась считая что Дербышки это совсем неинтересный и заброшенный дальний район Казани. Спасибо что так тепло написали. Теперь и мне полюбилось это название.
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    Анонимно 06 дек
    Ну и отлично, что вы теперь в курсе. Можно не ездить, чтобы не разочаровываться.
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  • Анонимно 05 дек
    Считай оптико механический завод дал новую жизнь району.
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    Анонимно 05 дек
    Ладно хоть завод открыли
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  • Анонимно 05 дек
    Когда то я тоже жила в бараке девченкой еще была. Родителям может было и тяжело быт обустраивать, но для детишек было раздолье- мы даже не понимали кто из жителей детей родственник, а кто просто сосед. Могли спать и кушать играть и драться в любой комнате где были детки
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  • Анонимно 05 дек
    Спасибо стэндаперу, что теперь наш район знает вся Россия)))
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  • Анонимно 06 дек
    айболит. интересно узнать если там еще завод медкислород.сопровождали машин в вонные городка Союза..
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  • Анонимно 06 дек
    Еще интересный факт. Вместе со строительством вагонстроя было начато строительство ж/д ветки Дербышки-Бугульма.
    Эта ветка была помечена на немецких аэроснимках начала 40-х.
    В атласе железных дорог и водных путей сообщения СССР (экз.№1550, ДСП), вышедшем в 1943г. уже была прорисована строящаяся железная дорогоа от ст.Дербышки до разъезда Ак Баш под Бугульмой.
    Затем стройку свернули. Сейчас о несостоявшейся железной дороге напоминают только полуразвалившиеся насыпи и аквидуки над оврагами недалеко от Дербышек.
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  • Анонимно 06 дек
    Много интересного узнала про свои любимые Дербышки,так как сама я родилась в Дербышках!!!
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  • Анонимно 06 дек
    Для товарища, который написал, что в Дербышки приехали только деревенские ленинградцы! Не болтай, если не знаешь! Я застал этих ленинградцев! Благодаря этим людям построен поселок! Деревенские строят деревни!
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  • Анонимно 06 дек
    Автор ещё забыл про Пугачевский овраг рассказать! Там войско Емельяна Пугачева стояло перед взятием Казани!
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  • Анонимно 07 дек
    Про озеро хотела уточнить: Это рукотворное озеро. Его создали комсомольцы Дербышек. Оно и было названо: озеро Комсомольское. Тем комсомольцам был поставлен памятник, на месте которого сейчас находится магазин Бахетле.
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    Анонимно 15 дек
    А мы еще строили (пытались) и "Пионерское" - ходили классов, что-то носили, убирали.. Котлован уже был готов, но, что то с уровнем воды не сложилось.. Осталось только "Комсомольское" (Бассейн)
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  • Анонимно 07 дек
    А я помню про фильм-эпопею "Великая отечественная", который показывали во Дворце. Шла серия про блокаду. Зал был битком, пришли все жители поселка, эвакуированные не только вместе с заводом, но и из блокадного Ленинграда. Все плакали. Было очень трогательно. И еще -эвакуированные жили в домах наших бабушек и дедушек. И после войны , даже уехав обратно дружили и переписывались до самой смерти... Спасибо Вам за статью. Тоже зачем то плачу сейчас...
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  • Анонимно 08 дек
    да советским есть чем гордится. а что в наше время из КОМЗа и ГИПО то работает по своему первоначальному предназначению. кто из ленинградцев его строил и не дожил до наших дней в гробах переворачиваются глядя оттуда на нашу действительность
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  • Анонимно 11 дек
    Спасибо за рассказ.
    Дербышки - это действительно отдельный уютный уголок на карте нашего города.
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  • Анонимно 11 дек
    Простите, но храм уже отстроен и функционирует. Его легко найти.
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  • Анонимно 11 дек
    В Дербышках такие праздничные демонстрации проходили выходил весь народ . флаги цветы гармонь и люди добрые счастливые .Мы всей родней приезжали к родственникам на праздничные демострации Красивый зеленый добрый город - ВАГОНСТРОЙ. Так его раньше звали.
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  • Анонимно 11 дек
    Одним словом, Дербышки -это райский уголок города Казань!!!
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  • Анонимно 22 дек
    Познавательный рассказ. Спасибо большое.
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  • Анонимно 26 дек
    Очень интересно и особенно неожиданно о культурных корнях Дербышек узнать. Сейчас они совсем другое впечатление производят.
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  • Анонимно 01 марта
    аноним 2 марта
    Перед войной в Дербышки предполагалось проложить трамвай из Казани. Была прорублена просека через лес,она проходила от места где начиналось строительство Дворца культуры (в конце 50-х на этом месте он и был построен) и шла по теперешней улице Халезова.Её можно проследить в лесу в конце этой улици. Мне было четыре года,когда в 1941 году родители эвакуировались с заводом. Ток вот,просека с огромными пнями уже была.
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  • Анонимно 12 апр
    К вопросу о том,что все ленинградцы уехали. В 1944 году на вечере цеха 8 в клубе были исполнены пророческие куплеты.
    Представьте на мгновенье,
    Что важное сообщенье
    Радио передаёт:
    Отгемели пушки,
    Гитлер взят на мушку,
    И на запад армия идёт.
    Тут народ,конечно,
    Думает поспешно:
    "Не пора ли ехать нам назад?"
    Каждый строит планы,
    Чинит чемоданы,
    Рвётся в свой любимый Ленинград.
    А я решил остаться,может статься,
    Здесь буду жить за годом-год...
    Признаться откровенно,несомненно,
    Я стал Дербышек страстный патриот!


    Далее,несколько таких куплетов с постоянным рефреном " Я остаюсь Дербышек патриот!"


    Пророчество сбылось .Автор,мой отец ,дожил до 1981 года здесь,в Дербышках
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