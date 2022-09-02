Наследие Наталии Фишман: парк «Крылья Советов» в «городе мечты»

Как поменялось пространство с 2015 года

Фото: Елизавета Пуншева

В Авиастроительном районе, в центре промышленной жизни Казани, расположился парк «Крылья Советов». Попав сюда, можно окунуться в атмосферу советского времени. Это неудивительно — объект был построен в эпоху индустриализации СССР, в 1939 году, при создании микрорайона Соцгород, и посвящен авиастроению. Парк за всю свою историю реставрировался несколько раз, а приобрел свой современный вид в Год парков и скверов под руководством помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Что изменилось за семь лет — в материале «Реального времени».



Первый кирпич в «Крылья Советов» заложили еще в 1939 году, когда в Советском Союзе вовсю шла индустриализация. Казань стала центром авиастроения, поэтому и в качестве тематики парка выбрали авиацию. До 2004 года его территория даже напоминала по форме крыло самолета, однако позже его южную часть продали футбольному клубу «Рубин» — сейчас на этом месте находится футбольное поле.

В Казани построили три крупнейших авиационных завода, что привело в столицу Татарстана около ста тысяч человек. Для заводчан был возведен «город мечты» — Соцгород, со своими школами, садами, несколькими домами культуры и крупным парком. Именно благодаря авиастроению парк «Крылья Советов» и получил свое название.

До Великой Отечественной войны на территории базы «Рубина» располагалась вышка для прыжков с парашютом. Ее снесли и установили несколько аттракционов, которые в 2013 году также убрали.

На главном входе в «Крылья Советов» установлены ворота, на которых возведены четыре скульптуры больше человеческого роста. Это герои советского времени — альпинист, колхозница, учительница и, конечно же, летчик. В 2015 году фигуры вместе с воротами перекрасили.

От главного входа тянется «Аллея Славы». Вдоль нее с двух сторон попарно установлены бюсты восьми выдающихся российских ученых и летчиков. Среди них Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Василий Жуковский, Александр Можайский, Сергей Чаплыгин, Константин Циолковский, Валерий Чкалов и Петр Нестеров.

Самой заметной деталью парка является памятник Ленину, находящийся в конце аллеи с фонтанами. Его возвели еще при открытии парка, после чего регулярно реставрировали. До 2015 года монумент подкрашивали черной краской, из-за чего он выглядел потрепанно.

В Год парков и скверов здесь отреставрировали все памятники, восстановили систему освещения и установили камеры видеонаблюдения. Основной задачей стало сохранение советского стиля парка.