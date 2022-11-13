Альтернативные сценарии отдыха на Голубых озерах
«Реальное время» и команда Стратегии развития Казанки в серии статей рассказывают о судьбе Голубых озер и о тех, в чьих руках их настоящее, прошлое будущее. Часть 3-я
«Реальное время» и команда Стратегии развития Казанки продолжают рассказывать о Голубых озерах и их уникальной природной территории, которая входит в туристско-рекреационный комплекс «Зеркала Татарстана». По инициативе экологов и активистов кластер включили в Стратегию развития Казанки. Проект создаст крупнейшую в России экосистему прибрежных парков площадью 1 500 га, которые будут объединены в речной национальный парк.
Незаконный бизнес и 120 тысяч туристов в год
Напомним, территория Голубых озер входит в зону ООПТ. Режим особой охраны заказника утвержден постановлением Кабинета министров Татарстана. Исходя из этого режима, на территории заказника запрещена любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы. Подробнее о запрещенных видах деятельности в ООПТ читайте в первой статье.
По данным Комитета Татарстана по биоресурсам, нарушение режима заказника фиксируется каждый год. Самый массовый вид нарушения — заезд автотранспорта на особо охраняемую природную территорию вне дорог общего пользования. Представители комитета составляют протоколы за незаконное предпринимательство в части предоставления услуг по использованию сапбордов и бань, которые размещали на территории заказника. Так, в 2021 году составлено шесть протоколов, а в 2022-м — десять.
Люди паркуются на берегу, купаются в озере, разжигают костры и вытаптывают ценные растения — это приводит к ухудшению состояния экосистемы и загрязнению природной территории. Чтобы эти уникальные сульфатные и ценные бальнеологические* объекты не были утеряны, антропогенная нагрузка должна быть снижена почти вдвое. А это 550 человек в сутки.
Проблема сохранения площадей природных ландшафтов и видового разнообразия живых организмов тесно связана с понятием экологической емкости**. В настоящий момент показатель экологической емкости небольшой территории Голубых озер — 3,3 га — составляет 920 человек в сутки. Это 120 тысяч туристов в год.
Председатель Государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам Федор Батков:
Новый подход стратегии
Снизить антропогенное воздействие на территории ТРК «Зеркала Татарстана» команда Стратегии развития Казанки планирует путем создания инфраструктуры, пешеходных троп, новых точек притяжения и активностей, установления правил посещения в охранной зоне Голубых озер. Также проект формирует новые сценарии поведения горожан, в которых главными принципами станут активный и здоровый досуг у воды.
В рамках Стратегии реализуется абсолютно новый подход к водным и природным объектам, который призван найти баланс между туризмом и сохранением окружающей среды. К тому же проводить различные инициативы с будущими территориями национального парка начали уже на этапе проектирования. Это первый подобный опыт, когда работа с комплексной территорией идет от обратного: сначала запускаются активности, а уже после — сам процесс строительства новых парков.
Куратор набережных реки Казанки Асия Гиззатуллина:
А что, если не сапборды?
Экология — это «сердце» Стратегии. Поэтому команда Казанки начала реализовывать альтернативные и более бережные к природе сценарии отдыха на территориях будущего парков Казанки и ТРК «Зеркала Татарстана». Принять участие в практиках осознанного посещения природы могут все желающие, поэтому расскажем о них подробнее.
Различные виды экотерапии можно проводить на берегу Большого Голубого озера, где открываются пейзажные панорамы, и в тени прибрежного леса.
Экотерапия — одна из самых молодых и развивающихся терапевтических практик, родившаяся на стыке психологии, экологии, геоэкологии и экопсихологии. Активно применяется в реабилитационных центрах и природных резерватах по всему миру. В отличие от классической терапии, подобная работа проводится на открытом воздухе.
Согласно исследованиям организации Mind (Уэльс), изучающей вопросы психического здоровья:
- на 83% эффективнее и быстрее восстановление после травм у групп, проходящих лечение, совмещенное с практиками экотерапии, чем в стандартных группах;
- 71% участников разных возрастных групп меньше страдают проявлениями депрессии при совмещении классической терапии и сеансов экотерапии;
- на 58% сокращает уровень возбуждения у групп детей с синдромом СДВГ применением практик экотерапии;
- экотерапия на 32% снижает риск обострений для людей с болезнью Альцгеймера.
Лесотерапия уверенно завоевывает мир. Национальные парки Канады ввели эту практику для посетителей, а врачи Японии, откуда и распространилось искусство оздоровительного созерцания, официально прописывают ее при выгорании на работе, химиотерапии и депрессии. «Лесные ванны» можно принимать на территории Кадышевского леса. На территории заповедника произрастает свыше 90 видов высших растений, среди которых березы, осины и сосны, ольха, рябина, ивы, вяз, орешник-лещина. Особую пользу именно лесных прогулок на природе приносят фитонциды — натуральные вещества, выделяемые деревьями. Это их защитная система от вирусов и способ коммуникации. Человека фитонциды защищают от вирусов и помогают восстановить иммунитет.
Совместить приятное с полезным можно во время плоггинга — это забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором разного, в основном пластикового мусора. Он возник в Швеции в 2016 году как один из видов организованного спорта и быстро распространился по разным странам. Плоггинг придумал эколог Эрик Альстрьом, который во время пробежки обратил внимание, насколько сильно засорены улицы Стокгольма.
Много мусора, оставленного несознательными отдыхающими, можно увидеть и на территории природного заказника. Поэтому команда Стратегии два раза проводила плоггинг на территории Большого Голубого озера совместно с Дирекцией по развитию природных территорий и экотуризма и Фондом «Институт развития городов РТ».
Еще один альтернативный способ субботника — экологический сплав. Однодневные экспедиции на катамаранах с очисткой русла реки от мусорных островов, например, проводились командой Стратегии на Казанке, в акватории близ Голубых озер.
Любителей изучать живность и растительность может заинтересовать бердвотчинг — наблюдение за птицами невооруженным глазом либо при помощи бинокля. Помимо визуального наблюдения деятельность включает прослушивание пения птиц. Хобби пришло к нам из Англии, где его практикует каждый пятый житель Соединенного Королевства.
В рамках Стратегии ведущими бердвотчинга были орнитолог Дина Валеева и зоолог Антон Бортяков. Территория Голубых озер славится разнообразием земноводных и краснокнижных растений, о которых эксперты попутно рассказывали в ходе экскурсии. Поэтому желающих ждет множество интересных открытий не только о птицах, но и о природе этих мест.
Также команда Казанки организовывала тестирование знакового велопешеходного маршрута «От Голубых озер до Волги» в двух форматах: велозаезд вместе с велосообществом KAZVEL и пеший поход совместно с туристическим проектом семейной пары из Казани — Good friends trip.
Такая программа становится не просто культурной и развлекательной, но и образовательной. В ней принимают участие ученые, экологи, биологи и другие профильные специалисты, поэтому мероприятия, организуемые командой Стратегии, пользуются популярностью. К тому же программа позволяет протестировать проектные решения будущих маршрутов и парков, а также активировать территории, где благоустройство уже завершено. Как показала практика, такой подход меняет отношение жителей к городу, ведь они больше узнают о нем и чувствуют свою причастность к созданию новых пространств и сценариев отдыха на природе.
Запрет на дайвинг, сапборды и другие ограничения для сохранения экосистемы
Цель Стратегии на этой территории — сохранение уникальной природы Голубых озер, развитие научной деятельности, экопросветительских и экотуристических программ.
Сейчас на территории Большого Голубого озера завершается берегоукрепление, установлен новый мостик через Хрустальный водопад, заканчивается устройство настила дорожек из лиственницы. Готов каркас будущего амфитеатра, который носит берегоукрепительные функцию и станет зоной созерцания. С особой осторожностью идет посадка крупных деревьев, характерных для территории, кустарников и влаголюбивых растений.
На территории вне заповедника в процессе стройки находится будущий павильон, в котором расположатся экоцентр, кафе, обслуживающее его, и туалет. В дальнейшем планируется установка объектов лесотерапии. А уже в этом году планируется установка образовательной навигации, базовых малых архитектурных форм и освещения.
Госкомитет Татарстана по биоресурсам внес изменения в положение о Государственном природном заказнике регионального значения комплексного профиля «Голубые озера». Они утверждены постановлением Кабинета министров РТ от 10.10.2022 №1090 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров РТ от 16.06.2003 №324 «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике регионального значения комплексного профиля «Голубые озера».
Изменения коснулись в основном той деятельности, которую жители и туристы стали активно использовать, что привело к неконтролируемому воздействию на акваторию озера и ее прибрежную часть. В новом положении уже существует акцентированный запрет на дайвинг, предпринимательскую деятельность, проезд и стоянку автомобилей, всех плавательных средств, включая сапборды, которые были здесь очень популярны. Акваторию озер Комитет планирует оставить без какого-либо вмешательства.
— В последние годы мы наблюдаем бурное развитие территории республики. Расширяются города, создаются новые населенные пункты, промышленные объекты, развивается садоводство, строятся новые хорошие дороги. Большинство жителей города имеют в личной собственности автомобильную технику, соответственно, антропогенное воздействие на природные комплексы увеличивается. На фоне всего этого положение о заказнике требовало внесения соответствующих изменений. Последние внесенные изменения направлены на снижение нагрузки на заказник и сохранение территории Голубых озер как уникального природного объекта, — рассказал председатель Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков.
Отдельные виды деятельности, в том числе дайвинг, можно будет осуществлять исключительно для научных исследований. Предпринимательство также будет возможно только в целях реализации туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана».
*бальнеологические (бальнеотерапия) — физиотерапевтическая процедура, заключающаяся в лечении минеральными водами, а также лечебными грязями.
**Экологическая емкость— соответствие численности населения природно-ресурсному потенциалу территории.
Справка
Работа над территориями Голубых озер — масштабный проект в рамках Стратегии развития Казанки, для работы над которым были задействованы все экспертные силы Татарстана. Над проектом работает большая межведомственная команда — экологи и преподаватели КФУ, представители исполкома Казани, Комитета по биологическим ресурсам РТ, Министерства экологии РТ, Министерства лесного хозяйства РТ, Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан», Дирекции парков и скверов Казани, архитектурного бюро Orchestra Design, архитектурного бюро Miriada Group, проектной группы «Мелиорация», а также администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. От города работу на Голубых озерах курирует Комитет внешнего благоустройства Казани. Такое содействие позволяет уделить внимание вопросам из самых разных сфер (начиная от экологии и заканчивая дальнейшим управлением территории) и реализовывать все с максимальной бережностью к экосистеме.
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