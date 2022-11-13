Альтернативные сценарии отдыха на Голубых озерах

«Реальное время» и команда Стратегии развития Казанки в серии статей рассказывают о судьбе Голубых озер и о тех, в чьих руках их настоящее, прошлое будущее. Часть 3-я

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

«Реальное время» и команда Стратегии развития Казанки продолжают рассказывать о Голубых озерах и их уникальной природной территории, которая входит в туристско-рекреационный комплекс «Зеркала Татарстана». По инициативе экологов и активистов кластер включили в Стратегию развития Казанки. Проект создаст крупнейшую в России экосистему прибрежных парков площадью 1 500 га, которые будут объединены в речной национальный парк.

Незаконный бизнес и 120 тысяч туристов в год



Напомним, территория Голубых озер входит в зону ООПТ. Режим особой охраны заказника утвержден постановлением Кабинета министров Татарстана. Исходя из этого режима, на территории заказника запрещена любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы. Подробнее о запрещенных видах деятельности в ООПТ читайте в первой статье.

По данным Комитета Татарстана по биоресурсам, нарушение режима заказника фиксируется каждый год. Самый массовый вид нарушения — заезд автотранспорта на особо охраняемую природную территорию вне дорог общего пользования. Представители комитета составляют протоколы за незаконное предпринимательство в части предоставления услуг по использованию сапбордов и бань, которые размещали на территории заказника. Так, в 2021 году составлено шесть протоколов, а в 2022-м — десять.

Люди паркуются на берегу, купаются в озере, разжигают костры и вытаптывают ценные растения — это приводит к ухудшению состояния экосистемы и загрязнению природной территории. Чтобы эти уникальные сульфатные и ценные бальнеологические* объекты не были утеряны, антропогенная нагрузка должна быть снижена почти вдвое. А это 550 человек в сутки.

Проблема сохранения площадей природных ландшафтов и видового разнообразия живых организмов тесно связана с понятием экологической емкости**. В настоящий момент показатель экологической емкости небольшой территории Голубых озер — 3,3 га — составляет 920 человек в сутки. Это 120 тысяч туристов в год.

Председатель Государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам Федор Батков:

Антропогенная нагрузка на Голубые озера складывается из нескольких факторов. Это нагрузка, связанная с непосредственным посещением граждан территории заказника, и нагрузка, вызываемая деятельностью каких-либо объектов. И если второй тип нагрузки регулировался положением о заказнике, то с увеличением посещения граждан и развитием их предпринимательской деятельности необходимо было что-то делать. Конечно, сократить поток граждан мы не в состоянии, но в новое положение были внесены определенные изменения, что позволило полностью исключить катание по озерам на сапбордах, дайвинг, наличие бань. Также положительного эффекта мы ожидаем от создания экотуристического кластера «Зеркала Татарстана», которым предусмотрено развитие туристской инфраструктуры и как итог — сбалансированной нагрузкой на сам заказник. От создания данного кластера мы ожидаем иного отношения граждан к природным объектам. Его внедрение будет выполнять роль и экологического воспитания.

Новый подход стратегии



Снизить антропогенное воздействие на территории ТРК «Зеркала Татарстана» команда Стратегии развития Казанки планирует путем создания инфраструктуры, пешеходных троп, новых точек притяжения и активностей, установления правил посещения в охранной зоне Голубых озер. Также проект формирует новые сценарии поведения горожан, в которых главными принципами станут активный и здоровый досуг у воды.

В рамках Стратегии реализуется абсолютно новый подход к водным и природным объектам, который призван найти баланс между туризмом и сохранением окружающей среды. К тому же проводить различные инициативы с будущими территориями национального парка начали уже на этапе проектирования. Это первый подобный опыт, когда работа с комплексной территорией идет от обратного: сначала запускаются активности, а уже после — сам процесс строительства новых парков.

Куратор набережных реки Казанки Асия Гиззатуллина:

Мы создаем альтернативные сценарии поведения на территории уже сейчас: проводим мероприятия с учетом всех правил пребывания на природе, работаем с сообществами. Сейчас идет работа над созданием образовательной навигации, где людям будем объяснять ценность экосистемы и то, какие действия могут быть вредоносными.

А что, если не сапборды?

Экология — это «сердце» Стратегии. Поэтому команда Казанки начала реализовывать альтернативные и более бережные к природе сценарии отдыха на территориях будущего парков Казанки и ТРК «Зеркала Татарстана». Принять участие в практиках осознанного посещения природы могут все желающие, поэтому расскажем о них подробнее.

Различные виды экотерапии можно проводить на берегу Большого Голубого озера, где открываются пейзажные панорамы, и в тени прибрежного леса.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Экотерапия — одна из самых молодых и развивающихся терапевтических практик, родившаяся на стыке психологии, экологии, геоэкологии и экопсихологии. Активно применяется в реабилитационных центрах и природных резерватах по всему миру. В отличие от классической терапии, подобная работа проводится на открытом воздухе.

Согласно исследованиям организации Mind (Уэльс), изучающей вопросы психического здоровья:

на 83% эффективнее и быстрее восстановление после травм у групп, проходящих лечение, совмещенное с практиками экотерапии, чем в стандартных группах;

71% участников разных возрастных групп меньше страдают проявлениями депрессии при совмещении классической терапии и сеансов экотерапии;

на 58% сокращает уровень возбуждения у групп детей с синдромом СДВГ применением практик экотерапии;

экотерапия на 32% снижает риск обострений для людей с болезнью Альцгеймера.

Лесотерапия уверенно завоевывает мир. Национальные парки Канады ввели эту практику для посетителей, а врачи Японии, откуда и распространилось искусство оздоровительного созерцания, официально прописывают ее при выгорании на работе, химиотерапии и депрессии. «Лесные ванны» можно принимать на территории Кадышевского леса. На территории заповедника произрастает свыше 90 видов высших растений, среди которых березы, осины и сосны, ольха, рябина, ивы, вяз, орешник-лещина. Особую пользу именно лесных прогулок на природе приносят фитонциды — натуральные вещества, выделяемые деревьями. Это их защитная система от вирусов и способ коммуникации. Человека фитонциды защищают от вирусов и помогают восстановить иммунитет.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Совместить приятное с полезным можно во время плоггинга — это забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором разного, в основном пластикового мусора. Он возник в Швеции в 2016 году как один из видов организованного спорта и быстро распространился по разным странам. Плоггинг придумал эколог Эрик Альстрьом, который во время пробежки обратил внимание, насколько сильно засорены улицы Стокгольма.

Много мусора, оставленного несознательными отдыхающими, можно увидеть и на территории природного заказника. Поэтому команда Стратегии два раза проводила плоггинг на территории Большого Голубого озера совместно с Дирекцией по развитию природных территорий и экотуризма и Фондом «Институт развития городов РТ».

Еще один альтернативный способ субботника — экологический сплав. Однодневные экспедиции на катамаранах с очисткой русла реки от мусорных островов, например, проводились командой Стратегии на Казанке, в акватории близ Голубых озер.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Любителей изучать живность и растительность может заинтересовать бердвотчинг — наблюдение за птицами невооруженным глазом либо при помощи бинокля. Помимо визуального наблюдения деятельность включает прослушивание пения птиц. Хобби пришло к нам из Англии, где его практикует каждый пятый житель Соединенного Королевства.

В рамках Стратегии ведущими бердвотчинга были орнитолог Дина Валеева и зоолог Антон Бортяков. Территория Голубых озер славится разнообразием земноводных и краснокнижных растений, о которых эксперты попутно рассказывали в ходе экскурсии. Поэтому желающих ждет множество интересных открытий не только о птицах, но и о природе этих мест.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Также команда Казанки организовывала тестирование знакового велопешеходного маршрута «От Голубых озер до Волги» в двух форматах: велозаезд вместе с велосообществом KAZVEL и пеший поход совместно с туристическим проектом семейной пары из Казани — Good friends trip.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Такая программа становится не просто культурной и развлекательной, но и образовательной. В ней принимают участие ученые, экологи, биологи и другие профильные специалисты, поэтому мероприятия, организуемые командой Стратегии, пользуются популярностью. К тому же программа позволяет протестировать проектные решения будущих маршрутов и парков, а также активировать территории, где благоустройство уже завершено. Как показала практика, такой подход меняет отношение жителей к городу, ведь они больше узнают о нем и чувствуют свою причастность к созданию новых пространств и сценариев отдыха на природе.

Запрет на дайвинг, сапборды и другие ограничения для сохранения экосистемы

Цель Стратегии на этой территории — сохранение уникальной природы Голубых озер, развитие научной деятельности, экопросветительских и экотуристических программ.

Сейчас на территории Большого Голубого озера завершается берегоукрепление, установлен новый мостик через Хрустальный водопад, заканчивается устройство настила дорожек из лиственницы. Готов каркас будущего амфитеатра, который носит берегоукрепительные функцию и станет зоной созерцания. С особой осторожностью идет посадка крупных деревьев, характерных для территории, кустарников и влаголюбивых растений.

На территории вне заповедника в процессе стройки находится будущий павильон, в котором расположатся экоцентр, кафе, обслуживающее его, и туалет. В дальнейшем планируется установка объектов лесотерапии. А уже в этом году планируется установка образовательной навигации, базовых малых архитектурных форм и освещения.

Госкомитет Татарстана по биоресурсам внес изменения в положение о Государственном природном заказнике регионального значения комплексного профиля «Голубые озера». Они утверждены постановлением Кабинета министров РТ от 10.10.2022 №1090 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров РТ от 16.06.2003 №324 «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике регионального значения комплексного профиля «Голубые озера».

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Изменения коснулись в основном той деятельности, которую жители и туристы стали активно использовать, что привело к неконтролируемому воздействию на акваторию озера и ее прибрежную часть. В новом положении уже существует акцентированный запрет на дайвинг, предпринимательскую деятельность, проезд и стоянку автомобилей, всех плавательных средств, включая сапборды, которые были здесь очень популярны. Акваторию озер Комитет планирует оставить без какого-либо вмешательства.

— В последние годы мы наблюдаем бурное развитие территории республики. Расширяются города, создаются новые населенные пункты, промышленные объекты, развивается садоводство, строятся новые хорошие дороги. Большинство жителей города имеют в личной собственности автомобильную технику, соответственно, антропогенное воздействие на природные комплексы увеличивается. На фоне всего этого положение о заказнике требовало внесения соответствующих изменений. Последние внесенные изменения направлены на снижение нагрузки на заказник и сохранение территории Голубых озер как уникального природного объекта, — рассказал председатель Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков.

Отдельные виды деятельности, в том числе дайвинг, можно будет осуществлять исключительно для научных исследований. Предпринимательство также будет возможно только в целях реализации туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана».

*бальнеологические (бальнеотерапия) — физиотерапевтическая процедура, заключающаяся в лечении минеральными водами, а также лечебными грязями.

**Экологическая емкость— соответствие численности населения природно-ресурсному потенциалу территории.

Стратегия развития Казанки