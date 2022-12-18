Голубые озера: Казанка, которую мы потеряли

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 34-я

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Татарстан богат уникальными природными объектами, слава о которых точно распространяется не только на всю республику, но и за ее пределы. Один из таких природных брендов республики — комплекс Голубых озер неподалеку от Казани. Эти объекты образовались, предположительно, не очень давно — их ярко-бирюзовые глаза смотрят в небо примерно лет 200. Они по праву считаются чудом природы и манят к себе десятки тысяч туристов в год. С одной стороны, гордость берет. С другой — хрупкая экосистема карстовых озер не рассчитана на такой износ. Впрочем, она может разрушиться и совершенно естественным способом, человек ей для этого не очень-то и нужен. О знаменитых Голубых озерах близ Казани, о том, как их пытаются спасти и что этому мешает, — в проекте «Реального времени» о брендах Татарстана.

Здесь была Казанка

Большое, Проточное и Малое Голубые озера — это система из трех водоемов, которые чисто технически представляют собой старицу Казанки, ее древнее русло, которое река оставила много сотен лет назад. Если посмотреть на них сверху, это становится особенно заметно: изгиб озерной системы практически повторяет изгиб реки. Так что в названии этой статьи ошибки нет: Голубые озера — это действительно Казанка, которую мы потеряли.

Итак, река ушла со своего старого русла, пробила себе новую дорогу. А там, где проходила старая, сложились уникальные геологические условия. Подземные воды подмыли изнутри породу, на которой лежало русло, и примерно 200 лет назад произошел карстовый провал. В образовавшиеся «чаши» (сейчас мы называем их Большой и Малой пучиной) начала поступать вода из подземного источника. Так старица заполнилась ледяной водой, которая поднимается из глубоких подземных горизонтов. Механизм образования карстовых озер примерно одинаков по всему миру, и благодаря ему образуются очень живописные объекты. Но он срабатывает не так часто, и поэтому каждое такое озеро — памятник природы, который становится магнитом для туристов, дайверов, фотографов и прочей разношерстной публики. И это мы еще не говорим об ученых, которые пристально изучают каждый подобный объект, — это геологи, биологи, экологи, химики, даже медики (чуть ниже расскажем почему).

Фото предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Вода в Голубых озерах удивительно прозрачна и чаще всего имеет пронзительный бирюзовый цвет. Впрочем, в зависимости от времени года и погоды она может казаться и лазурной, и даже черной. Цвет воды обусловлен ее солевым составом: она высокоминерализованная. В ней много сульфитов и сульфатов калия и кальция, а на дне лежит голубая солевая грязь (за которую матушке-природе премного признателен находящийся рядом санаторий «Крутушка»).

Популярна байка о том, что вода в Голубых озерах и зимой и летом имеет одну и ту же температуру — +4 градуса по Цельсию. Но это не так: летом здесь может потеплеть аж до +7. Наземных притоков у озер нет, они питаются подземными родниками. Потому-то летом вода не нагревается, зато и зимой не замерзает — постоянно бьющие из-под земли потоки имеют плюсовую температуру, а потому и не думают превращаться в лед. И Казанка, кстати, тоже не замерзает в тех местах, где в нее выходят протоки от Голубых озер.

Что писал Карл Фукс

Несмотря на то, что мы в быту называем этот комплекс просто «Голубым озером», озер, как мы уже сказали, три. Просто они последовательно соединены друг с другом.

Большое глубину имеет 1—3 метра. Но две карстовые воронки, питающие всю систему, находятся именно в нем. Они называются Большая и Малая пучины (18 метров и 6 метров соответственно). Ключи бьют со дна Малой пучины с интенсивностью до 250 литров в секунду! Можете себе представить этот объем? Пока попробуйте, а позже мы вернемся к этому вопросу. Вся эта вода впоследствии изливается в Казанку двумя небольшими, но очень красивыми водопадами.

Фото предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Малое Голубое озеро по площади совсем небольшое, глубина у него — до 4 метров. Здесь тоже есть водопад, который отводит воду озера в Казанку. Ниже него находится Проточное озеро, у него тоже отдельный сток и небольшая глубина. Карстовая вода, доходя в это озеро, успевает немного прогреться, поэтому здесь она теплее, чем в Большом и Малом Голубых озерах.

Немецкий врач, этнограф и бытописатель Казани и окрестностей Карл Фукс «наследил» и здесь. Дело в том, что именно он был первым, кто вообще описал Большое Голубое озеро (его тогда называли Светлым). Вот что писал немец:

«...озера, лежащего в 15 верстах к северу от Казани, близь д. Щербаковой, не в дальнем расстоянии от р. Казанки, на высоте двух сажен над ея уровнем. Озеро это длиною около версты и шириною до 50 сажен имеет неправильно-овальную форму, растянутую от севера к югу и несколько загибающуюся к северо-западу; с Казанкою оно соединяется небольшим, но довольно сильным протоком. Глубина озера невелика, а вода прозрачна и от различия почвы дна то кажется беловатою, то совершенно лазуревою, то облачно-синею, то черною. Вкус воды не отличается особенностями, а между тем на озере чувствуется сернистый запах от значительного насыщения береговой грязи и ила серою. В западном углу озера, в тесном заливе, замечается беспрестанное, волнообразное движение воды даже и в тихую погоду. Это место называют «воронкою». Действительно, залив, в берегах имеющий около 10 сажен ширины, постепенно суживается ко дну и на глубине 40 аршин делается величиною не более двух или трех сажен. Несмотря на такую важную глубину и на беспрестанное волнение поверхности залива, вода в нем прозрачна до такой степени, что на дне воронки можно легко разглядеть самые мелкие камешки, принимающие попеременно все цвета радуги от игры лучей солнца. Вода же из дна этой пучины бьет так сильно, что довольно тяжелые металлические вещи, брошенные здесь, опускаются ко дну медленно и по спирали, далеко уклоняясь в сторону от точки, с которой они брошены в воду».

Фото предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Что может убить Голубые озера

Здесь потрясающе красиво, особенно в районе пучин. Иссиня-бирюзовый глаз озера, кажется, испытующе смотрит: «Как? Сможешь переплыть?» Переплыть — холодно, но круглый год в озерах купаются «моржи». Летом к ним добавляются просто любители острых ощущений, а зимой, на Крещение, — православные «ныряльщики».

Удивительная красота этих водоемов, впрочем, под большой угрозой: мы помним, что вода поступает в них с огромным напором. Красивые водопады, которые мы так любим фотографировать, постепенно размывают мягкую береговую породу, и рано или поздно по естественным причинам перемычка между озерами и рекой размоется. Система озер сольется с Казанкой, и природный объект перестанет существовать.

Если только его не помогут сохранить люди. Но начали они традиционно с того, что развели на озерах обильную хозяйственную деятельность. Причем это началось не сегодня и даже не вчера: в районе Большого Голубого озера работал серьезный каскад мукомольных мельниц, принадлежавших казанскому купцу Степану Суслову. Около села Щербаково был его крупчатный завод (на нем работали до 80 рабочих), а на месте впадения вод Большого Голубого озера (на водопадах) стояла большая мельница.

Фото предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Советские власти расправились с купечеством как с классом, но не пропадать же добру (то есть энергии водопада). До середины XX века на водопаде работала малая гидроэлектростанция. Но не без приключений: в конце 1920-х вода, поступающая в озера из подземных источников с общим напором в 500 л/с, все же прорвала перемычку, отделяющую Малое и Проточное озера от Казанки, и вода из них ушла. Тогда-то на дне одного из них и нашли еще один мощный родник, который продолжил себе бить как ни в чем не бывало. Перемычку восстановили, берег укрепили, и озера вновь наполнились.

Сейчас энергия исходящих водопадов не используется — это слишком опасно. Зато чем дальше, тем активнее туризм на озере. Предприимчивые дельцы организуют дайвинг на Голубых озерах, ставят на их берегах даже передвижные сауны, в последние годы взрывную популярность обретает катание на сапбордах. Костры и мангалы тоже порядка не добавляют. К берегу буквально до недавних пор мог спокойно подъехать автомобиль. Для хрупкой экосистемы это становится серьезным ударом. Мало того что «плывут» берега озер — страдает их экосистема. Сегодня на 3,3 гектара окружающей территории «пасутся» 120 тысяч туристов в год — 920 человек в сутки! Экологи рассчитали: чтобы сохранить озера, нужно снизить эту цифру максимум до 550 человек — вдвое. Если оставить все как есть, лет через двадцать мы получим обычную зарастающую, заболачивающуюся старицу. Кстати, всего лишь 50 лет назад Голубых озер здесь было больше — то есть что-то мы уже потеряли.

Фото предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Как спасают озера

Берегоукрепление Голубых озер проводили уже не раз (помним прорыв 1928 года!). В обозримом прошлом благоустройство и берегоукрепление провели в 1990-е. Поворот в районе Малой пучины в те годы укрепили каменными валунами. В 2013—2014 годах в районе Хрустального водопада (стока из Большого Голубого озера) берег укрепили белой сибирской лиственницей. Но берега «поползли» уже через несколько лет.

В мае 2020 года началась работа по развитию туристического кластера «Зеркала Татарстана» — туризм на Голубых озерах решили «обуздать» и ввести в цивилизованное русло. Кластер этот победил во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в номинации «Победитель народного голосования».

А параллельно берегоукрепление и благоустройство Голубых озер стало масштабным проектом в рамках Стратегии развития Казанки. Над ним работает межведомственная команда специалистов: экологи из КФУ, Минэкологии, Минлесхоз и Комитет по биоресурсам РТ, исполком Казани, Дирекция парков и скверов, фонд «Институт развития городов РТ» и ряд других организаций.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Наше издание уже описывало работы на Голубых озерах в целой серии статей, написанных совместно со Стратегией развития Казанки. Уже укрепили подпорную стенку, дно и откосы Хрустального водопада (это он отделяет озера от Казанки) — чтобы снизить угрозу размывания и обрушения водопада. Завершены работы по берегоукреплению, обновили деревянный мостик над водопадом и собрали каркас будущего амфитеатра (это будет «зона созерцания»).

Все сервисные объекты инфраструктуры будут вынесены за пределы охранной территории. Территория вокруг озер имеет заповедный статус, так что никаких сапбордов, никакого дайвинга (кроме научного), никакого общепита на берегах и уж тем более никаких саун быть тут больше не должно. Однако скоро слово сказывается, да не скоро дело делается. Даже если прямо сейчас забить в поисковике словосочетание «дайвинг на Голубых озерах» — можно совершенно спокойно найти предложения. Стоит все удовольствие от 2 500 тысячи рублей у разных «операторов». А летом по бирюзовой глади Голубых озер целыми стаями фланировали сапборды…