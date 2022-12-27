День в истории: вернули Кизический монастырь и ввели паспорта

Чем примечательна дата 27 декабря?

Сегодня, 27 декабря, Международный день противоэпидемической готовности, учрежденный год назад в связи с пандемией коронавируса. Также в этот день был образован Российский корпус спасателей и вышел указ Петра I, который позволил печатать газеты. А в столице Византийской империи Константинополе освятили Храм Святой Софии. Основоположник теории эволюции Чарльз Дарвин отправился в кругосветное путешествие, в Советском Союзе провозгласили политику «сплошной коллективизации» сельского хозяйства, в стране ввели паспортную систему, 29 государств создали Международный валютный фонд. В Госдуму РФ внесли законопроект об особенностях целевого обучения. Родились математик, первооткрыватель законов движения планет Иоганн Кеплер, полководец, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Барклай-де-Толли, французский химик и микробиолог Луи Пастер, меценат, основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков, лингвист и создатель языка эсперанто Людвиг Заменгоф, актриса Марлен Дитрих. Умерли промышленник Никита Демидов, поэт Осип Мандельштам, создатель советской нефтехимии Александр Топчиев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Кизический монастырь и робототехнический комплекс

27 декабря 1980 года завершился первый конкурс на знание правил дорожного движения, проведенный при содействии редакции «Вечерней Казани». Городская Госавтоинспекция и Казанский совет Всероссийского общества автомобилистов выступили в роли организаторов. В конкурсе приняли участие 432 читателя. Впоследствии он стал традиционным.

27 декабря 2001 года глава администрации Казани Камиль Исхаков своим постановлением вернул остатки комплекса Кизического монастыря Казанской епархии. Этот православный мужской монастырь был основан в 1687—1691 годах митрополитом Казанским Адрианом, впоследствии Патриархом всея Руси. В 1929 году вышел секретный циркуляр председателя ОГПУ Генриха Ягоды, по которому предписывалось массовое закрытие церквей и монастырей по всей стране. В дальнейшем собор Кизического монастыря был снесен. Остатки общины перешли в общину Смоленско-Седмиезерной церкви. Возрождение монастыря началось 27 декабря 2001 года. Поначалу власти города передали горевшую незадолго до этого Владимирскую церковь. 4 января 2002 года наместником Кизического монастыря был назначен архимандрит Даниил (Могутнов), 18 января 2002 года на Крещение прошло первое богослужение. Также в этом году состоялся торжественный митинг по случаю завершения установки дорожного полотна моста через Каму в районе села Сорочьи Горы.

27 декабря 2001 года российский Центр по проведению специальных операций особого риска (ЦСООР) МЧС стал обладателем робототехнического комплекса, способного полностью заменить человека во время ликвидации последствий аварий на атомных электростанциях и химических заводах. «Видеть» радиацию роботу позволяет прибор наблюдения — телегаммавизор, показывающий прямо на экранах пульта управления местоположение и силу источников радиации в виде цветных пятен. Аппарат представляет собой 6-колесный вездеход длиной 1,5 метра, шириной около 1 метра и весом порядка 250 килограммов. Он способен работать как в полностью автоматическом режиме по заранее заложенным алгоритмам, так и под управлением оператора через wi-fi или гибкий кабель на расстояние до 500 метров.

Фото: kremlin.ru

27 декабря 2017 года президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета назвал Татарстан одним из регионов-лидеров страны, где задаются высокие стандарты в инвестиционной сфере. Вместе с нашей республикой были отмечены и другие регионы: Чувашия, Тульская, Калужская, Тюменская и Ульяновская области, а также Краснодарский край.

27 декабря 2019 года в столице Татарстана арестовали заместителя начальника ГАИ Нижнекамска Ильдара Гатина, обвиняемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, в том же году полицейский через неустановленное лицо получил взятку в размере 35 тысяч рублей. Подкуп осуществлялся за сдачу экзамена по теории правил дорожного движения без проведения самого экзамена. Как стало известно после служебной проверки, за взятку Гатин поставил подписи в ведомости по приему теоретической части экзамена гражданам без фактической сдачи. В МВД по РТ отметили, что к тому моменту мужчину уже уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также в этом году у защитника казанского «Рубина» Егора Сорокина родился сын.

27 декабря 2020 года в Казани задержали и оштрафовали водителя Cadillac, который устроил гонки по центру города. Лихачом оказался 21-летний местный житель, на которого составили в общей сложности 17 административных материалов. Например, только восемь из них составили за проезд перекрестков на красный сигнал светофора. Помимо прочего, у нарушителя отсутствовал страховой полис и имелись неуплаченные в срок штрафы. Молодого человека оштрафовали на 16 тысяч рублей. На видеокадрах, опубликованных в Сети, видно, как машина несколько раз чуть не попала в аварию, выезжая на встречную полосу и двигаясь на красный свет светофора.

Единая паспортная система и Российский корпус спасателей

27 декабря 1929 года в СССР провозгласили политику «сплошной коллективизации» сельского хозяйства. В этот день генсек ЦК ВКП Иосиф Сталин заявил о начале развертывания сплошной коллективизации сельского хозяйства, а также о переходе «от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества» к «политике ликвидации кулачества как класса». «Кулацкими хозяйствами» тогда называли зажиточные крестьянские дворы, а «кулаками» — их хозяев. В качестве основного инструмента коллективизации избрали «раскулачивание» (изъятие кулацкого имущества) и репрессии. Уже в первые годы выслали более 240 тысяч семей, а к началу 1941 года этот показатель приблизился к отметке в 1 миллион человек.

27 декабр 1932 года в СССР ввели единую паспортную систему. Хотя первые российские паспорта появились еще при Петре I, внутригосударственные паспорта отменили после Октябрьской революции 1917 года как «наследие царизма». В то время личность подтверждал любой официально выданный документ. После Гражданской войны паспортную систему частично возродили. А затем 27 декабря 1932 года председателем ЦИК СССР Михаилом Калининым, председателем Совнаркома СССР Вячеславом Молотовым и секретарем ЦИК СССР Авелем Енукидзе было подписано постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Согласно документу, все граждане СССР от 16 лет, которые на постоянной основе проживали в городах, рабочих поселках, работающие на транспорте и в совхозах, обязаны были иметь паспорта.

27 декабря 1990 года появился Российский корпус спасателей. На сегодняшний день — Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Новое ведомство основали согласно постановлению Совета министров РСФСР. Российский корпус спасателей возглавил Сергей Шойгу. В 1991 году корпус преобразовали в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. Затем на его основе создали Госкомитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР). А в 1994 году ГКЧС России преобразовали в МЧС России.

Фото: Олег Тихонов

27 декабря 2017 года в Госдуму РФ внесли законопроект об особенностях целевого обучения. Также в этом году Китайская Geely купила 8,2% акций Volvo Group на 3,25 миллиарда евро. Geely купила акции, принадлежавшие шведскому инвестфонду Cevian Capital и стала крупнейшим акционером Volvo Group. Китайской фирме уже принадлежит выпуск легковых автомобилей Volvo Cars. Ранее китайский концерн купил американскую компанию Terrafugia, специализирующуюся на разработке летающих автомобилей, и планирует начать производство таких автомобилей уже в 2019 году. В компании заявили, что такой автомобиль сможет развивать скорость до 160 км/час и перемещаться как по земле, так и по воздуху.

27 декабря 2019 года «Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда. Представитель «Газпрома» сообщил, что выплата состоялась в срок, предусмотренный протоколом по газовому сотрудничеству между двумя компаниями от 20 декабря. В «Нафтогазе» подтвердили информацию. Как сообщила украинская компания по результатам транзитного арбитража она получила от «Газпрома» $5 млрд.

Начало кругосветного путешествия Дарвина

27 декабря 537 года торжественно освятили собор святой Софии в Константинополе. Первый храм Святой Софии–Премудрости Божией был заложен в 324 году. Монументальная христианская церковь Константинополя стала символом новой религиозной политики, начатой императором Константином I после легализации христианства в 306 году и издания Миланского эдикта о веротерпимости в 313 году. В будущем в соборе произошел пожар во время одного из народных восстаний. Новое церковное здание велел возвести император Феодосий II лишь несколько десятилетий спустя. Но в базилике тоже случился пожар. Затем император Юстиниан I решил не просто возвести новую церковь, а сделать нечто большее. К этому делу привлекли лучших архитекторов — Исидора Милетского и Анфимия Тралльского. 27 декабря 537 года константинопольский храм Святой Софии был освящен. Но в 1453 году он был превращен в стамбульскую мечеть Айя-София. В 1935 году она обрела статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников Стамбула включили в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2020 году собор снова стал мечетью.

Источник: wikipedia.org

27 декабря 1702 года вышел указ Петра I, который позволил печатать газеты. Петр принимал деятельное участие в составлении «Ведомостей», отмечал карандашом места для перевода из голландских газет и правил корректуру. В московской синодальной библиотеке хранятся корректуры «Ведомостей» с его поправками. «Ведомости» в первый год существования печатались в Москве церковным шрифтом. Всего выпустили 39 номеров по 1000 экземпляров, на двух—семи листах. В 1719 году объем газеты увеличился до 22 страниц.

В 1798 году российский император Павел I был избран великим магистром Мальтийского ордена. В России был учрежден орден Святого Иоанна Иерусалимского. На российском гербе появилось изображение Мальтийского креста. В 1799 году 1 января гвардейские полки получили новые знамена с мальтийским крестом. На одном из бастионов Адмиралтейства был установлен так называемый мальтийский павильон, открытие которого сопровождалось 33 орудийными залпами.

27 декабря 1831 года английский натуралист Чарльз Дарвин взошел на борт корабля «Бигль», чтобы совершить кругосветное путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции. Корабль вышел из порта британского города Девонпорт. В состав экспедиции также входили капитан корабля Роберт Фицрой, врач Бенджамин Байн, два лейтенанта — Джон Викем и Бартоломью Джеймс Саливен и другие. Корабль останавливался в Уругвае, на Огненной Земле, на Фолклендских островах и во многих других уголках мира. Дарвин вернулся в Великобританию лишь 2 октября 1836 года. Во время путешествия Дарвин собрал огромный фактический материал по геологии и зоологии, который лег в основу ряда капитальных произведений.

Фото: wikipedia.org

В 1938 году учреждено звание Героя Социалистического Труда. Сам термин стал активно использоваться с 1921 года. Губернские Советы профсоюзов по представлению рабочих собраний присваивали грамоты. Первые были вручены рабочим Москвы и Петрограда. Также вручались ценные подарки. Например, в марте 1922 года за досрочное восстановление Уфимской городской электростанции восьми рабочим было присвоено звание Героя Труда. В соответствии с постановлением Уфимского губернского совета профсоюзов каждому удостоенному почетного звания было выдано по полтора пуда муки, по комплекту нательного белья и по одной паре ботинок.

27 декабря 1945 года был основан Международный валютный фонд (МВФ). Решение о его создании приняли на Бреттонвудской конференции ООН по валютно-финансовым вопросам. Это крупнейшая финансовая организация мира. Ее основными задачами является содействие международному сотрудничеству в денежно-кредитной сфере, поддержка стабильности валютных курсов, регулирование норм и правил в валютной сфере. Также фонд может создавать и предоставлять своим членам международные финансовые резервы в форме «Специальных прав заимствования (СПЗ)». В основном финансовые ресурсы МВФ формируются за счет подписки 190 стран-членов. Сегодня ее общая сумма приблизилась к отметке порядка в $293 млрд. В целом в структурах фонда работают 2,5 тысяч человек из 133 стран мира.

27 декабря 1953 года был опубликован первый фантастический рассказ польского писателя Станислава Лема из цикла «Звездные дневники Ийона Тихого», который посвящен приключениям одноименного вымышленного персонажа — астронавта и исследователя космоса. Первый рассказ получил название «Галактические истории. Из приключений знаменитого звездопроходца Ийона Тихого. Путешествие двадцать третье». Последний рассказ из цикла был опубликован лишь в 1996 году. Кстати, «Звездные дневники» нашли свое отражение в нескольких экранизациях. Например, в 1985 году был создан мультипликационный фильм по мотивам 14-го путешествия. Режиссером выступил Геннадий Тищенко.



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