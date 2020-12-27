В Казани оштрафовали водителя Cadillac, устроившего гонки по центру города

В Казани задержали и оштрафовали водителя Cadillac, устроившего 26 декабря гонки по центру города. Им оказался 21-летний местный житель, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Татарстану.

На нарушителя ПДД составлено 17 административных материалов, восемь из которых за проезд перекрестков на красный сигнал светофора. Злоумышленник также выехал на встречную полосу и развернулся в неположенном месте.

У водителя Cadillac отсутствовал страховой полис и имелись неуплаченные в срок штрафы. Общая сумма штрафа составила 16 тысяч рублей.

За выезд на полосу встречного движения нарушитель может быть лишен водительских прав на четыре-шесть месяцев.



Напомним, что видео гонок Cadillac транслировал в прямом эфире пассажир автомобиля. Свою экстремальную езду водитель машины назвал «суетой в городе».





Татьяна Демина