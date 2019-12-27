«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

«Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Представитель «Газпрома» сообщил, что выплата состоялась в срок, предусмотренный протоколом по газовому сотрудничеству между двумя компаниями от 20 декабря, передает ТАСС.

В «Нафтогазе» подтвердили информацию. «Мы подтверждаем получение от Газпрома $2,918 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года», — говорится в заявлении «Нафтогаза».

Украинская компания добавила, что, по ее подсчетам, суммарно по результатам транзитного арбитража она получила от «Газпрома» $5 млрд. «Нафтогаз» заявляет, что первую часть компенсации в размере $2,1 млрд он «получил в виде газа, который был поставлен «Газпромом» в 2014 году». «Нафтогаз» отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 и заплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году, говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Стокгольмский арбитраж назначил на весну 2021 года новое слушание по делу о расторжении контракта «Газпрома» и «Нафтогаза».