В Казани арестован замначальника ГАИ Нижнекамска

В получении взятки заподозрили замначальника отдела ГИБДД УВД по Нижнекамскому району Ильдара Гатина. Советский райсуд Казани по ходатайству Следкома заключил его под стражу до 24 февраля 2020 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Гатину уже предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, с мая по июнь 2019 года, полицейский через неустановленное лицо получил взятку в размере 35 тысяч рублей — за сдачу экзамена по теории правил дорожного движения без проведения самого экзамена.

В МВД Татарстана отмечают — Гатин уже уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Служебной проверкой установлено, что «за денежное вознаграждение мужчина поставил подписи в ведомости по приему теоретической части экзамена 13 гражданам, без фактической сдачи данного экзамена», уточнили «Реальному времени в пресс-службе ведомства.

Ранее в Казани продлили домашний арест обвиняемому во взятке 1,9 млн рублей экс-полицейскому Максиму Морозову.