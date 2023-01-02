«Такого провала не было давно»: итоги 2022 года на рынке жилья Татарстана

Весенний кризис, ограничения продаж новостроек, проблемы с импортом и льготная ипотека — как стройотрасль пережила 2022-й и чего ждет от 2023 года

Рынок недвижимости России в этом году штормило как никогда — его участники сравнивают ситуацию с началом нулевых и считают, что текущий кризис войдет в историю как один из сильнейших. Строительная индустрия живо реагирует на внешние раздражители, и все, что с ней происходило в 2022-м, было обусловлено главным образом проведением СВО и ее последствиями. После февраля россияне кинулись спасать накопления, вкладываясь в недвижимость, но когда ЦБ поднял ставку до 20%, рынок новостроек рухнул. К осени спрос начал расти, однако объявление частичной мобилизации послужило новым триггером для спада. Подробнее о ключевых событиях отрасли в комментариях ведущих игроков «Реальному времени».



Год перемен, трансформации и перестройки бизнеса



Главные изменения на рынке жилья в этом году были обусловлены потрясениями, которые затронули все сферы жизни россиян. Начало спецоперации, последовавшие санкции и противостояние с Западом повлияли на всё.

После февральских событий строительная отрасль России вошла в зону турбулентности — рынок недвижимости менялся вместе с ключевой ставкой Центробанка. Когда ее повысили с 9,5 до 20% годовых, ставки по ипотеке взлетели до 20—25% годовых и стали практически недоступными для россиян — рынок рухнул.

— Это год перемен, год трансформации. Год перестройки отношений с международным сообществом и внутри страны. Год перестройки бизнеса, — так охарактеризовал 2022-й заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

— На ум приходят слова из песни Семена Слепакова: «Это был тяжелый год. Был он тяжелее, чем тот». Если серьезно, то основной характеристикой экономики и рынка недвижимости для меня является поляризация. У кого-то стало все совсем плохо, кто-то рванул вперед. Некоторым направлениям бизнеса пришел конец. Другие — удвоили, утроили свои показатели. Поляризовались, разделились на разные лагеря и люди, — отметила управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова.

После февральских событий строительная отрасль России вошла в зону турбулентности — рынок недвижимости менялся вместе с ключевой ставкой Центробанка. Фото: cbr.ru

Несколько нивелировала негативный тренд спада продаж госпрограмма льготной ипотеки, сохранявшая ставку на уровне 7%, поэтому доля ипотечных сделок в марте даже выросла на 5% к февралю. К тому же из-за падения рубля граждане торопились спасти свои сбережения, вкладывая деньги в покупку недвижимости, что привело к удорожанию жилья.

— Каждый год имеет свои плюсы и минусы. Нынешний, 2022 год оказался интересным и нестандартным, — отметила директор по девелопменту ООО «Грань» Ольга Волчкова. — На данный момент, как мы все знаем, рынок недвижимости нестабилен, но при этом он очень разнообразен и привлекателен для клиента с точки зрения разных ценовых сегментов и классов жилья.

— Не стал бы отделять рынок недвижимости от экономики в целом, потому что все макропроцессы так или иначе находят свое отражение во всех сферах жизни. Стройка тут ничем не выделяется — за этот год были пересмотрены многие производственные и логистические процессы, — отметил директор группы компаний «СМУ-88». — В чем пока есть проблема — розничные продажи. Они упали у всех независимо от сферы. Рынок недвижимости сам по себе менее емкий, поэтому на нем это отразилось заметнее всего. Сейчас продажи возвращаются к среднемесячным показателям — план мы выполняем, но ажиотажа, как последние несколько лет, нет.

«Сильный спад пришелся на апрель—май»

На фоне нестабильной ситуации весной взлетели цены на стройматериалы и оборудование, в том числе из-за перебоев с поставками из-за разрыва логистических цепочек. В этих условиях порядка 40% компаний заморозили стройки по всей стране.

В Татарстане застройщики были вынуждены временно ограничить продажи в жилых комплексах, которые еще не начали строить. Была приостановлена продажа и в новых коммерческих проектах.

— Для недвижимости год непростой. Такого провала на рынке не было давно. В историю он войдет как четвертый сильнейший кризис после 1998, 2008, 2014 годов. Этот год феноменальный. Впервые за всю историю компании мы были вынуждены приостановить продажи, это было в марте, когда мы не могли спрогнозировать, насколько вырастет себестоимость из-за сложностей с поставками материалов и комплектующих, — отметил Искандер Юсупов.

На фоне нестабильной ситуации весной взлетели цены на стройматериалы и оборудование. Фото: Максим Платонов

— Спрос на недвижимость снизился по всей России более чем на 30%. Рынок Татарстана — не исключение. Особенно сильный спад продаж пришелся на период с апреля 2022-го. Если в прошлом году за период с апреля по ноябрь было совершено более 9,8 тысячи сделок по ДДУ, то за тот же период 2022-го — только около 6 тысяч сделок, то есть падение составило до 39%, — добавила коммерческий директор ГК «Новастрой» Антонина Дарчинова.

В Минстрое республики собирали от застройщиков и банкиров предложения по стабилизации ситуации и снижению рисков. Варианты направляли в адрес татарстанского правительства и Минстроя России для принятия необходимых решений. Между тем ряд экспертов отмечает, что проблемы в отрасли начались задолго до СВО.

— 2022 год не стал для рынка недвижимости шоковым: в 2020 и 2021 годах уже все шло наперекосяк. 2022 год просто подтвердил, что ничего нельзя планировать, нужно исходить из сиюминутной жизненной ситуации, — считает Елена Стрюкова. — В начале марта мне казалось, что мою профессию и сферу деятельности отменили как таковую. Казалось, что нужно либо менять менять сферу деятельности, либо искать новые рынки. Сейчас, когда подводим итоги года, ситуация выглядит значительно лучше, чем представлялось в марте.

В апреле ипотечные ставки выросли и по госпрограмме — до 12% годовых, попутно были увеличены лимиты — с 3 млн рублей для всех регионов до 12 млн рублей на покупку жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн — в остальных субъектах России. ЦБ снизил ключевую ставку до 17%, а в конце месяца — до 14%. Но рыночная ипотека все так же оставалась недоступной, объем выдачи кредитов сократился вчетверо к марту — на 75%, наполовину упало и количество сделок на вторичном рынке.

В мае ставки по госпрограммам снизили до 9% годовых. Выросли максимальные размеры кредита по семейной ипотеке и льготной ипотеке на новостройки — до 15 и 30 млн рублей соответственно. Ввели льготные жилищные кредиты для IT-специалистов — под 5% годовых. В конце мая ЦБ вновь снизил ключевую ставку до 11%.

Рыночная ипотека все также оставалась недоступной, объем выдачи кредитов сократился вчетверо к марту. Фото: Владимир Васильев

— Практически весь этот год рынок недвижимости России определялся политико-экономической ситуацией, — подчеркнула заместитель генерального директора #Суварстроит по продажам и маркетингу Эльвира Галяутдинова. — Росту спроса на новостройки способствовали снижение ключевой ставки, снижение ставок по ипотеке, увеличение лимитов кредитования, а также программы, разработанные застройщиками совместно с банками. Спрос на жилье поддерживался и на государственном уровне. Благодаря различным льготным программам по ипотеке, преференциям для застройщиков, оптимизации процедур получения разрешительной документации, сокращению сроков регистрации по сделкам с недвижимостью, нам удавалось выполнять обязательства перед дольщиками и предлагать жилье по доступным ценам.

«Недвижимость в Казани для большинства слоев почти недоступна»

Пока первичный рынок штормило, цены на новостройки в марте—апреле заметно выросли, в среднем по стране на 12%, в ряде регионов — на 20% и 30%. На проблему обратил внимание Владимир Путин, поручив ФАС проверить ситуацию и взять стоимость жилья под контроль.

Средняя стоимость жилья на рынке Казани в этом году также значительно выросла: по данным ЦИАН, на 35%, достигнув 182,5 тысячи за квадратный метр, по информации сервиса «ДомКлик» — свыше 170 тысяч. В целом по Татарстану Росстат установил рыночную цену «квадрата» жилья на уровне 131 тысячи рублей за кв. м — пока данные приведены только за третий квартал года.

Комментируя ситуацию «Реальному времени», первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов отметил, что государству следует отойти от утверждения средних цен на рынке недвижимости:

— По стоимости квадратного метра жилья в Казани ситуация очень вариативная, спекулятивная и нестабильная — есть в ней и плюсы, и минусы. Минусы с точки зрения того, что очень сложно подстроиться банковской системе и массовому потребителю по приобретению жилья. Но мое личное мнение: государство должно отойти в сторону в вопросе утверждения средней стоимости, — заявил замглавы Минстроя РТ.

— Стоимость квадратного метра в республике в сделках по ДДУ увеличилась с апреля по ноябрь со 102 тысяч до 133 тысяч рублей за счет повсеместного применения застройщиками субсидированных ставок по ипотеке. В этом случае комиссия банка закладывается в общую стоимость квартиры. В границах Казани средняя стоимость новостроек выросла до 170 тысяч рублей, что делает недвижимость в городе почти недоступной для большинства слоев населения, — заметила Антонина Дарчинова.

В связи с этим, по ее словам, внимание многих потребителей переключилось на жилые комплексы в пригороде Казани, где есть необходимая социальная инфраструктура и цена квартир стартует от 3,5 млн рублей.

Курс на импортозамещение

Перебои с поставками стройматериалов и оборудования вновь вывели на первый план в стройндустрии вопросы импортозамещения. На уровне правительства был предпринят ряд мер, запущен совместный проект Минстроя РФ и СРО «НОСТРОЙ» — каталог импортозамещения строительных материалов из 2 тысяч позиций, и список еще не полный.

— За этот год были пересмотрены многие производственные и логистические процессы. Считаю, что наши отечественные бренды, приняв к сведению уроки пандемии, достаточно быстро предложили альтернативу ушедшим брендам. И это хороший шаг вперед и задел на будущее. Взять хотя бы строительные материалы — перед нами стояла задача, не потеряв в качестве, найти достойную замену отделочным материалам и инженерным решениям. И большую часть нам предложили как раз российские бренды, — отметил Наиль Галеев.

— За этот год были пересмотрены многие производственные и логистические процессы. Считаю, что наши отечественные бренды, приняв к сведению уроки пандемии, достаточно быстро предложили альтернативу ушедшим брендам. И это хороший шаг вперед, и задел на будущее. Взять хотя бы строительные материалы — перед нами стояла задача, не потеряв в качестве, найти достойную замену отделочным материалам и инженерным решениям. И большую часть нам предложили как раз российские бренды, — отметил директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Возникшие проблемы с зарубежными поставщиками привели к сдвигу сроков сдачи многих строительных объектов как у федеральных, так и у региональных заказчиков. Девелоперам пришлось подстраиваться под новую логистику, искать других партнеров, но в конечном итоге основным игрокам рынка это удалось.

— 2022 год стал проверкой на прочность для экономики России. Власть и бизнес делали ставку на импортозамещение и собственные производства, адаптировались к сложившимся условиям, выстраивали новые цепочки поставок и логистические связи, закладывали основы технологической независимости, увеличивали темпы роста жилья, строительство которого достигло рекордных значений. В этом большую поддержку оказала льготная ипотека. В начале года никто из девелоперов не был готов к такому повороту событий, особенно на фоне успешного 2021 года. Как и в случае с COVID-19, нужно было время для осмысления, оптимизации затрат, перестройки процессов, — отметил директор по развитию территорий и продажам ГК ASG Ринат Аисов.

Возникшие проблемы с зарубежными поставщиками привели к сдвигу сроков сдачи многих строительных объектов, как у федеральных, так и у региональных заказчиков. Фото: Максим Платонов

Тем не менее, по его словам, большинство тех девелоперов, которые приостановили развитие проектов в марте, сегодня, возобновляют их, пусть и не с прежним оптимизмом относительно роста цен и спроса, поэтому больше внимания уделяется эффективности проектов, себестоимости.

— Наблюдается сильное расслоение: у кого среди партнеров было много иностранных компаний, кто работал в сегменте «средний+», понесли много прямых (от ухода компаний с рынка) и косвенных потерь (до серьезных изменений в логистических цепочках). Для тех, кто работал больше с локальными и сетевыми российскими компаниями, кто позиционировал бизнес и объекты в сегменте «эконом» — наоборот. Мы наблюдали у ряда наших крупных арендаторов тройной рост товарооборотов, из-за перераспределения спроса, — отметила, в свою очередь, Елена Стрюкова.

— Благодаря планомерной работе по налаживанию импортозамещения в 2022 году российская экономика показала себя стойко. Предприятия постепенно перенастраивают деятельность, налаживают новую логистику, работают над созданием импортозамещающих производств. Татарстан — один из наиболее развивающихся субъектов страны, который обладает развитой базой промышленности строительных материалов, одной из самых крупных в России. В создавшихся условиях наша компания оперативно нарастила долю отечественных поставщиков (это был небольшой процент) в закупках и продолжает сотрудничество с российскими предприятиями, чтобы расширить перечень производимой в стране продукции, — рассказала Эльмира Галяутдинова.

В компании выстроили работу с партнерами-поставщиками, чтобы не зависеть от ситуации на международном рынке. К примеру, керамические блоки Porotherm производят в Куркачах, недалеко от Казани, лифты везут из Китая. Также налажены поставки запчастей китайского производства для башенных кранов. Российские партнеры поставляют электротехническую, кабельно-проводниковую и светотехническую продукцию отечественных и зарубежных производителей.

Налажены поставки запчастей китайского производства для башенных кранов. Фото: Максим Платонов

Из-за сложной геополитической ситуации российский рынок недвижимости начали покидать зарубежные застройщики. Так, ушли шведская «Бонава» и финский концерн «ЮИТ». При этом, по данным Минстроя России, это не единичные случаи. «На рассмотрении находится несколько иностранных компаний жилищного строительства, которые мы будем предлагать покупать с дисконтом», — сообщил замминистра Никита Стасишин. По его словам, активы компаний, решивших покинуть нашу страну, реализуются с большими скидками. Так, к примеру, активы YIT санкт-петербургская Группа «Эталон» выкупила за 4,59 млрд рублей при реальной стоимости более 8 млрд рублей. Bonava продала проекты за 5,9 млрд рублей татарстанскому девелоперу G-Group — дисконт составил 20—30%.

Рекордный ввод жилья и продление льготной ипотеки

Вопреки всем потрясениям года взявшая разгон еще до начала СВО строительная отрасль остановилась не сразу и продолжила движение по инерции. Поэтому в России и в Татарстане в частности мы наблюдаем очередной рекорд по вводу жилья. По данным Росстата, за 11 месяцев ввели 93,3 млн кв. м, что на 14,9% больше, чем за весь прошлый год.

Установленный республике на этот год целевой показатель в объеме 3,092 млн кв. м также исполнен: Татарстан перевыполнил план на 12,2% относительно запланированных ранее показателей, сдав 3,92 млн «квадратов» жилья. Драйвером выступило индивидуальное жилищное строительство — 2 млн 239 тыс. кв. м, на долю многоквартирного инвестиционного жилья пришлось 747 тыс. кв. м, по соципотеке ввели 105,8 тыс. кв. метров.

— Несмотря на вызовы времени, наша компания в этом году не останавливала стройку ни одного своего дома, ключи дольщикам вручали даже ранее заявленного срока. А поставленные задачи по вводу жилья выполняли в полном объеме. К середине года сдали почти 172 тысячи кв. м жилья, — сообщила Эльвира Галяутдинова.

Драйвером выступило индивидуальное жилищное строительство — 2 млн 239 тыс. кв. м. Фото: Ирина Плотникова

Важным итогом года стало заявление президента страны о продлении госпрограмм поддержки стройотрасли, хотя и на новых условиях. Льготная ипотека на новостройки продлевается до 1 июля 2024 года с повышением ставки до 8%, а семейная будет расширена на семьи, где есть два ребенка до 18 лет (здесь ставка сохраняется на уровне 6%).

— Можно выделить следующие тенденции, которые сложились по итогам года: экспансия крупных застройщиков за пределы своих базовых регионов, развитие рынка ИЖС, наращивание онлайн-продаж недвижимости, приоритет в спросе на новостройки и спад на вторичное жилье за счет льготных программ по ипотеке и субсидирования ставок застройщиками, — отметил Ринат Аисов.

«Сектор новостроек, скорее всего, сохранит показатели»

Почти все участники рынка недвижимости дают осторожные прогнозы на 2023 год. Особенно оценивая направления бизнеса, которые могут вырасти или, наоборот, стагнировать.

— Про весь бизнес говорить сложно. По недвижимости — сектор новостроек, скорее всего, плюс-минус сохранит показатели этого года, этому способствует сохранение льготной ипотеки и расширение программы семейной ипотеки. Что касается остальных бизнесов, думаю, сейчас сложно сделать прогноз, ситуация во многом будет зависеть от способности бизнесов адаптироваться к новым реалиям, — считает Искандер Юсупов.

Во многом то, каким будет 2023 год для российской экономики, зависит от геополитической ситуации, считает Эльвира Галяутдинова: «В нынешних экономических условиях строительная отрасль испытывает на себе влияние кризисов — это определенные вызовы, которые приходится преодолевать. Этому в том числе способствуют различные федеральные программы, инновационные инструменты развития, в числе которых инфраструктурные кредиты, механизмы фонда ЖКХ и ДОМ.РФ».

Сектор новостроек скорее всего сохранит показатели этого года, этому способствует сохранение льготной ипотеки. Фото: Ринат Назметдинов

— Рынок жилья никогда не замрет, не остановится. Он может стагнировать, но проекты, задуманные застройщиками, в любом случае будут создаваться, — убеждена, в свою очередь, Ольга Волчкова. — Мы не раз проходили кризисы, но рынок всегда восстанавливался. Перспектива того, что мы впоследствии продадим готовый продукт по бОльшей стоимости, сохраняется! Будут интересные проекты, будут предложения для клиентов. Что мы ждем от нового года? Год будет неоднозначный, интересный. Это год для нашего развития как девелопера.

— Мы все еще живы, здоровы и полны сил! Сохранили и приумножили наших клиентов, арендаторов. Стали больше верить в себя. Открыли для себя новые рынки других стран. Мы начали преподавать в КФУ. Появился новый источник вдохновения и неординарных идей, — рассказала о главных событиях года для своей компании Елена Стрюкова.

Что касается развития рынка в 2023 году, по ее мнению, с точки зрения ретейла перспективы роста есть у операторов, работающих в низком ценовом сегменте. «С точки зрения сегментов недвижимости — склады, районные торговые центры», — добавила эксперт.

— Безусловно, российские компании, нацеленные на импортозамещение, будут наращивать обороты, в этом мы видим и поддержку со стороны правительства страны и республики, — отметил Ринат Аисов. — Будут появляться новые производства, промышленные проекты, и инвесторы будут готовы в это вкладывать — в этом направлении мы работаем над созданием двух индустриальных парков и подготовкой еще ряда площадок под производство и логистику.

Искандер Юсупов заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Это год перемен, год трансформации. Год перестройки отношений с международным сообществом и внутри страны. Год перестройки бизнеса. Для недвижимости год непростой. Такого провала на рынке не было давно. В историю он войдет как четвертый сильнейший кризис после 1998, 2008, 2014 годов. Этот год феноменальный. Впервые за всю историю компании мы были вынуждены приостановить продажи, это было в марте, когда мы не могли спрогнозировать, насколько вырастет себестоимость из-за сложностей с поставками материалов и комплектующих.

Главное событие этого года для нас — расширение географии присутствия компании. Несмотря на все катаклизмы, мы вышли в новые города — Екатеринбург и Пермь, приобрели там земельные участки под комплексную жилую застройку. Плюс в июне мы начали строительство объекта Upoint в Санкт-Петербурге. Какие направления бизнеса будут расти, а какие испытывать стагнацию или падение в 2023 году? Про весь бизнес говорить сложно. По недвижимости — сектор новостроек, скорее всего, плюс-минус сохранит показатели этого года, этому способствует сохранение льготной ипотеки и расширение программы семейной ипотеки. Что касается остальных бизнесов, думаю, сейчас сложно сделать прогноз, ситуация во многом будет зависеть от способности бизнесов адаптироваться к новым реалиям.

Эльвира Галяутдинова заместитель генерального директора #Суварстроит по продажам и маркетингу Благодаря планомерной работе по налаживанию импортозамещения в 2022 году российская экономика показала себя стойкой. Предприятия постепенно перенастраивают деятельность, налаживают новую логистику, работают над созданием импортозамещающих производств. Татарстан — один из наиболее развивающихся субъектов страны, который обладает развитой базой промышленности строительных материалов, одной из самых крупных в России. В создавшихся условиях наша компания оперативно нарастила долю отечественных поставщиков (это был небольшой процент) в закупках, продолжает сотрудничество с российскими предприятиями, чтобы расширить перечень производимой в стране продукции. Мы давно выстроили работу с нашими партнерами-поставщиками, чтобы не зависеть от ситуации на международном рынке. Так, например, керамические блоки Porotherm производят в Куркачах, недалеко от Казани. Лифты везут из Китая. На данный момент полностью стабилизировалась ситуация с поставками запчастей для башенных кранов китайского производства. В числе наших давних партнеров — один из крупнейших поставщиков электротехнической, кабельно-проводниковой и светотехнической продукции ведущих российских и зарубежных производителей. У нас не бывает задержек с поставками материалов, поэтому ключи от квартир в строящихся домах жители получают раньше предусмотренного контрактом срока. Практически весь этот год рынок недвижимости России определялся политико-экономической ситуацией. Росту спроса на новостройки в 2022 году способствовали снижение ключевой ставки, снижение ставок по ипотеке, увеличение лимитов кредитования, а также программы, разработанные застройщиками совместно с банками. Спрос на жилье поддерживался и на государственном уровне. Благодаря различным льготным программам по ипотеке, преференциям для застройщиков, оптимизации процедур получения разрешительной документации, сокращению сроков регистрации по сделкам с недвижимостью нам удавалось не только выполнять обязательства перед дольщиками, но и предлагать жилье по доступным ценам. Для ключевых застройщиков такие инструменты государственной поддержки являются залогом благонадежности компании. Татарстан в 2022 году перевыполнил план по вводу жилья. В этом достижении есть и наш весомый вклад. Так, за первые полгода нами было введено в эксплуатацию 172 тыс. кв. м жилья, а в ноябре — уже 235 тыс. кв. м жилья. Несмотря на вызовы времени, в этом году компания не останавливала стройку ни одного своего дома, более того, ключи дольщикам вручали даже ранее заявленного срока. А поставленные задачи по вводу жилья выполнялись в полном объеме. Каким будет 2023 год для экономики, зависит от геополитической ситуации. В нынешних экономических условиях строительная отрасль испытывает на себе влияние кризисов — это определенные вызовы, которые приходится преодолевать. Этому в том числе способствуют различные федеральные программы, инновационные инструменты развития, в числе которых инфраструктурные кредиты, механизмы фонда ЖКХ и ДОМ.РФ. Работоспособность, настойчивость, опыт, поддержка государства, стабильное сотрудничество с банками и поставщиками помогают нам справляться со всем достойно и на самом высоком уровне.

Ольга Волчкова директор по девелопменту ООО «Грань» Каждый год имеет свои плюсы и минусы. Нынешний, 2022 год оказался интересным и нестандартным. На данный момент, как мы все знаем, рынок недвижимости нестабилен, но при этом он очень разнообразен и привлекателен для клиента с точки зрения разных ценовых сегментов и классов жилья. Рынок жилья никогда не замрет, не остановится, он может стагнировать, но проекты, задуманные застройщиками, в любом случае будут создаваться. Мы не раз проходили кризисы, но рынок всегда восстанавливался. Перспектива того, что мы впоследствии продадим готовый продукт по бОльшей стоимости, сохраняется! Будут интересные проекты, будут предложения для клиентов. Что мы ждем от нового года? Год будет неоднозначный, интересный. Это год для нашего развития как девелопера. Мы не стоим на месте, ищем новые идеи для создания конкурентного продукта. Сейчас есть время подумать и создать что-то интересное, соответствующее тенденциям рынка. Поздравляем всех наших клиентов, партнеров и друзей с наступающим новым годом.

Айгуль Латыпова исполнительный директор «Ак Барс Дом» Экономика России справляется с трудностями лучше, чем можно было ожидать. В официальном прогнозе Минэкономразвития спад экономики по итогам года ожидается в 2,9%, хотя если вспомнить прогнозы западных аналитиков в начале года, то предрекали спад российского ВВП больше 15%, а официальные прогнозы властей «топтались» вокруг 10%. Самый мощный санкционный удар Запада пришелся на финансовый сектор России, с ним неплохо справляется Центробанк благодаря своевременным и грамотным действиям. Рубль продолжает заменять доллары и евро и в экспортных расчетах. Поддержка строительной отрасли со стороны государства позволила рынку недвижимости оставаться устойчивым, несмотря на снижение платежеспособного спроса и некоторого охлаждения спроса весной. По предварительным данным, экономика Татарстана остается одной из устойчивых в ПФО.

Несмотря на турбулентность экономики, по итогам 2022 года строительный рынок показал хорошие результаты. Да, в первом полугодии некоторые компании столкнулись со сложностями, пришлось обновлять не только технологические процессы, но и пересматривать цепочки поставок стройматериалов и оборудования, формируя востребованный в текущих реалиях продукт. Ускорился процесс цифровизации всех строительных процессов. При этом со стороны государства были запущены меры поддержки отрасли, которые дали положительный результат. Это субсидирование процентных ставок по кредитам на жилищное строительство, программа льготной ипотеки, обеспечивающая застройщиков ресурсами для запуска новых проектов, сокращение количества требований и обязательных процедур в строительстве. Так, к концу ноября участники строительной сферы Татарстана выполнили и даже перевыполнили на 12,2% целевой показатель ввода жилья. По России данный показатель по итогам 11 месяцев 2022 года составил 93,3 млн кв. м, о чем на днях сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это означает, что за 11 месяцев 2022 года удалось ввести даже больше жилья, чем за весь 2021 год, когда был установлен рекорд по вводу за всю историю. В Татарстане выполнили целевой план по вводу жилья в объеме 3 092 тыс. кв. метров. Республика перевыполнила план 12,2%. Новости экономики России показывают, что в будущем году в стране могут наблюдаться сдвиги в отраслевой структуре. Проявится существенный рост прибыли от обрабатывающих отраслей, которые ориентированы на потребности внутреннего рынка. Развитие ждет сферу информационных технологий, транспортную и строительную сферы экономики. Мы строим позитивные прогнозы и ожидаем, что рынок недвижимости продолжит органично расти. При этом будет наблюдаться снижение доли экспортно-ориентированных отраслей. И чтобы сохранять устойчивость, руководству предприятий понадобится гибкость, тонкая настройка финансовых инструментов, умение переориентироваться на другие рынки сбыта или закупок в обход западных санкций.

Наиль Галеев директор группы компаний «СМУ-88» Не стал бы отделять рынок недвижимости от экономики в целом, потому что все макропроцессы так или иначе находят свое отражение во всех сферах жизни. Стройка тут ничем не выделяется — за этот год были пересмотрены многие производственные и логистические процессы. Считаю, что наши отечественные бренды, приняв к сведению уроки пандемии, достаточно быстро предложили альтернативу ушедшим брендам. И это хороший шаг вперед и задел на будущее. Взять хотя бы строительные материалы — перед нами стояла задача, не потеряв в качестве, найти достойную замену отделочным материалам и инженерным решениям. И большую часть нам предложили как раз российские бренды. Единственная их проблема — слабоватый маркетинг, а в потребительских характеристиках они ничем не уступают европейцам. Остальное мы заказываем на азиатском рынке. Таким образом, у нас нет просадок по темпам работы — все так же ритмично, в графике, а зачастую даже с опережением.

В чем пока есть проблема — розничные продажи. Они упали у всех независимо от сферы. Рынок недвижимости сам по себе менее емкий, поэтому на нем это отразилось заметнее всего. Сейчас продажи возвращаются к среднемесячным показателям — план мы выполняем, но ажиотажа, как последние несколько лет, нет. Что будет расти в 2023 году? Думаю, это будет IT, промышленность и производство, логистические компании, участвующие в параллельном импорте, и строительство, как жилое, так промышленное и инфраструктурное.

Антонина Дарчинова коммерческий директор ГК «Новастрой» В 2022 году спрос на недвижимость снизился по всей России более чем на 30%. Рынок Татарстана — не исключение. Особенно сильный спад продаж пришелся на период с апреля 2022-го. Если в 2021 году за период с апреля по ноябрь было совершено более 9,8 тысячи сделок по ДДУ, то за тот же период 2022-го — только около 6 тысяч сделок, то есть падение составило до 39%. При этом стоимость квадратного метра в республике в сделках по ДДУ увеличилась за этот период со 102 тысяч до 133 тысяч рублей за счет повсеместного применения застройщиками субсидированных ставок по ипотеке. В этом случае комиссия банка закладывается в общую стоимость квартиры. В границах Казани средняя стоимость новостроек выросла до 170 тысяч рублей, что делает недвижимость в городе почти недоступной для большинства слоев населения. В связи с этим внимание многих потребителей переключилось на жилые комплексы в пригороде Казани, где есть необходимая социальная инфраструктура, а цена приобретения начинается от 3,5 млн рублей.

Евгений Александров коммерческий директор ООО СЗ «ДОМКОР» — Я бы сравнил 2022 год с «русскими горками». В общем и целом поступательное движение идет, но не по прямой, а волнообразно — со взлетами и падениями. Причем некоторые «волны» напоминали прямо-таки «девятый вал»… Казалось бы, пандемия нанесла болезненный удар по рынку недвижимости, но события 2022 года оказались еще больнее. У нас было сверхбурное начало года, с февраля — шок и затишье, связанное в первую очередь с эмоциональным потрясением населения. Люди осознали, что жизнь поменялась, произошло переосмысление перспектив. Когда человек не уверен не то что в послезавтрашнем, но даже и в завтрашнем дне, очень сложно решиться на такую долгосрочную покупку, как квартира. Особенно в ипотеку. Тем не менее жизнь не остановилась. Благодаря своевременным решениям президента страны и правительства РФ по поддержке строительной отрасли (запуску программы льготной ипотеки и снижению ключевой ставки) рынок начал оживать. За лето ситуация вроде бы выровнялась, сделки возобновились, но в сентябре была объявлена частичная мобилизация, и это вызвало новый спад спроса на жилье. В ситуации неопределенности люди крайне неохотно принимают долгосрочные решения. В целом же ситуацию в отрасли усугубляло санкционное давление, которое заставило застройщиков на ходу заниматься импортозамещением, полностью пересматривать цепочки поставок и логистику. Изменились миграционные потоки, стала остро ощущаться нехватка квалифицированных кадров. И это при том что с 2021 года в стране были хорошо разогнаны объемы строительства: после пандемийного спада в 2020-м застройщики анонсировали много новых проектов. Пришлось кардинально пересмотреть поставщиков, а по ряду позиций искать другие технические решения в проектах. С теми материалами и оборудованием, которыми мы замещаем выпавшие, тоже не все просто: где-то приходится проходить сертификацию, где-то — проводить опытную эксплуатацию. Ведь то, что мы применяли до этого, появилось не в одночасье, а проверялось в течение многих лет. И сейчас мы должны быть уверены, что все новые позиции — достойного качества и прослужат долго. Сверкающая «упаковка» — это еще далеко не все. Важны надежность и долговечность. Со «вторичкой» было жестче: после взлета ключевой ставки этот рынок рухнул, так как субсидирование ипотечной ставки, которым государство поддержало рынок новостроек, на нее не распространялось. И ставки на такие квартиры достигали 22—23%! Сделки практически сошли на нет. В ситуации неопределенности, если уже есть крыша над головой, люди стараются не выходить из защитных активов, а напротив, их сохранить. Более того, были случаи, когда в панике, боясь мобилизации, горожане распродавали недвижимость с огромным дисконтом. Все это вкупе привело к снижению стоимости вторичного жилья на рынке. В целом республика в общем тренде. Хотя, судя по последним сводкам, рост стоимости квадратного метра в Татарстане оказался одним из самых высоких в России. Но, я думаю, это за счет Казани и в целом инвестиционной привлекательности нашего региона. В республику многие едут, чтобы остаться и пустить здесь корни. Начиная с сентября, мы последовательно росли относительно каждого предыдущего месяца по количеству сделок. В целом испытываем сейчас сдержанный оптимизм. Этому поспособствовали в том числе и декабрьские меры российского правительства. Расширение действия семейной ипотеки и продление льготной ипотеки еще на полтора года дает людям понимание, что у них есть еще время для покупки. Раз такие заявление делает правительство, то и у населения появляется уверенность, хотя бы на краткосрочную перспективу.

Ринат Аисов директор по развитию территорий и продажам ГК ASG 2022 год стал проверкой на прочность для экономики России, власть и бизнес делали ставку на импортозамещение и собственные производства, адаптировались к сложившимся условиям, выстраивали новые цепочки поставок и логистические связи, закладывали основы технологической независимости, увеличивали темпы роста жилья, строительство которого достигло рекордных значений. В этом большую поддержку оказала льготная ипотека. В начале года никто из девелоперов не был готов к такому повороту событий, особенно на фоне успешного 2021 года. Как и в случае с COVID-19, нужно было время для осмысления, оптимизации затрат, перестройки процессов. Но, как мы видим, большинство из тех девелоперов, которые приостановили развитие проектов в марте, сегодня возобновляют их, пусть и не с прежним оптимизмом относительно роста цен и спроса, поэтому больше внимания уделяется эффективности проектов, себестоимости. Можно выделить следующие тенденции, которые сложились по итогам года: экспансия крупных застройщиков за пределы своих базовых регионов, развитие рынка ИЖС, наращивание онлайн-продаж недвижимости, приоритет в спросе на новостройки и спад на вторичное жилье за счет льготных программ по ипотеке и субсидирования ставок застройщиками. Этот год ознаменовался для ASG завершением работы над глобальным проектом комплексного освоения территорий «Восточная дуга», который был презентован на II архитектурно-строительном форуме «Казаныш» и получил диплом за всестороннюю аналитику и комплексный подход. Проект призван определить развитие Казани на перспективу в десятки лет: жилые микрорайоны, магистрали, индустриальные парки, зоны отдыха, а главное, комплексный подход к развитию территории, который нацелен на снижение маятниковой миграции и проблем города, связанных с территориальным неравенством «периферия-центр». В следующем году планируется начать его реализацию, для чего компания привлекает к участию девелоперов жилой и коммерческой недвижимости, предлагая им возможность расчета за участки долей от будущей выручки. Одно из направлений, которое продолжает расти в 2022 году, — наращивание доли онлайн-продаж. Группа компаний ASG invest также в этом году запустила новый уникальный онлайн-ресурс «Сбор предложений», который дает возможность покупать и продавать недвижимость онлайн — в кратчайшие сроки и на выгодных условиях. Безусловно, российские компании, нацеленные на импортозамещение, будут наращивать обороты, в этом мы видим и поддержку со стороны правительства страны и республики. Будут появляться новые производства, промышленные проекты и инвесторы будут готовы в это вкладывать — в этом направлении мы работаем над созданием двух индустриальных парков и подготовки еще ряда площадок под производство и логистику.

Айгуль Хамитова заместитель генерального директора УК «ЕАС» Уходящий год для всех нас оказался непростым с точки зрения развития экономики, геополитических изменений, трансформации многих социальных и бизнес-проектов.

Тем не менее, подводя итоги 2022 года, мы можем с уверенностью говорить об оптимистичных тенденциях в сфере реализации проектов, связанных с арендной коммерческой недвижимостью нашего региона. Продолжают свое динамичное развитие продуктовые дискаунтеры, опережая по количеству магазины привычных форматов у дома. Инвестиционная привлекательность Татарстана и бум внутреннего туризма определяет активный спрос на объекты недвижимости под различные проекты в сфере гостеприимства, форматы HoReCa. Безусловно, востребованными остаются помещения стрит-ретейла в хороших локациях, объекты для организации пунктов выдачи интернет-продаж. Как всегда, одним из самых значимых активов является земля, которая дает большие возможности для развития бизнеса и наименее подвержена рискам снижения стоимости. В настоящее время в тренде — организация бизнеса в исторических зданиях. Давайте рассмотрим на примере Казани, которая в данном процессе уверенно подхватила общемировую тенденцию. В центре города сделано все, чтобы воссоздать ауру «наследия». В сердце столицы Татарстана много живописных объектов с богатой историей и уникальной архитектурой, которые придают городу свой неповторимый стиль. Уникальность и эстетика таких объектов всегда выгодно подчеркивает статус и стабильность компаний, размещающих в них свой бизнес. В 2022 году мы реализовали несколько интересных проектов аренды объектов исторического центра, которыми по праву можем гордиться как примером той самой удачной интеграции бизнеса в сферу объектов культурного наследия. Одним из таких примеров стало открытие в 2022 году уникального образовательного учреждения Aurora Gymnasium в историческом особняке на улице Япеева. Объект, в котором более 150 лет размещался один из корпусов Первой казанской гимназии, просто не мог получить другого арендатора. Вторым успешным проектом, реализация которого завершилась в 2022 году, считаем объект на улице Чернышевского, 28. В историческом здании с богатой и уникальной историей разместился пул молодых и успешных арендаторов, реализующих интересные проекты — крупнейшая в Казани студия йоги, флагманский офис крупной компании, заведение формата лаунж, студия премиум-класса в сфере бьюти-услуг, магазин брендовой мужской одежды. Третьим проектом, реализация которого была запущена в уходящем году, стал объект на улице Тукая, 26. Два исторических особняка — усадьба купца Галима Галеева — очень светлые и просторные объекты с огромной прилегающей территорией. Для восстановления архитектурного облика и адаптации объекта в части инженерных систем потребовались колоссальные усилия и не один год работы. На сегодняшний день эти потрясающие объекты, расположенные в уникальном месте, готовы к тому, чтобы реализовывать в их стенах самые смелые замыслы арендаторов. Если говорить о перспективах развития в сфере коммерческой недвижимости — бизнес адаптируется исходя из существующих реалий. Продолжится рост и развитие компаний, ориентированных на импортозамещение, активными игроками в том числе на рынке коммерческой недвижимости становятся компании с госучастием. Доля социально интересных и значимых проектов, реализуемых с участием и по инициативе бизнеса, растет, формируя новый спрос на объекты коммерческой недвижимости. В целом у нас достаточно оптимистичные прогнозы на 2023 год. В ближайшее время, мы анонсируем старт «перезагрузки» вновь открывающегося торгового центра «Грани» на улице Академика Арбузова и реализации новых проектов в особняках группы компании ASG.

Елена Стрюкова управляющий партнер Perfect RED Как можно охарактеризовать 2022 год для экономики мира, России и Татарстана? На ум приходят слова из песни Семена Слепакова: «Это был тяжелый год. Был он тяжелее, чем тот». Если серьезно, то основной характеристикой экономики и рынка недвижимости для меня является поляризация. У кого-то стало все совсем плохо, кто-то рванул вперед. Некотором направлениям бизнеса пришел конец. Другие — удвоили, утроили свои показатели. Поляризовались, разделились на разные лагеря и люди. 2022 год не стал для рынка недвижимости шоковым: в 2020 и 2021 годах уже все шло наперекосяк. 2022 год просто подтвердил, что ничего нельзя планировать, нужно исходить из сиюминутной жизненной ситуации. В начале марта мне казалось, что мою профессию и сферу деятельности отменили, как таковую. Казалось, что нужно либо менять менять сферу деятельности, либо искать новые рынки. Сейчас, когда подводим итоги года, ситуация выглядит значительно лучше, чем представлялось в марте. Наблюдается сильное расслоение: у кого среди партнеров было много иностранных компаний, кто работал в сегменте «средний+», понесли много прямых (от ухода компаний с рынка) и косвенных потерь (до серьезных изменений в логистических цепочках). Для тех, кто работал больше с локальными и сетевыми российскими компаниями, кто позиционировал бизнес и объекты в сегменте «эконом» — наоборот. Мы наблюдали у ряда наших крупных арендаторов тройной рост товарооборотов, из-за перераспределения спроса. Главные события 2022 года для нашей компании: мы все еще живы, здоровы и полны сил; сохранили и приумножили наших клиентов, арендаторов; стали больше верить в себя, открыли для себя новые рынки других стран; начали преподавать в КФУ, появился новый источник вдохновения и неординарных идей. Какие направления бизнеса будут расти, а какие испытывать стагнацию или падение в 2023 году? С точки зрения ретейла — я верю в операторов, работающих в низком ценовом сегменте. С точки зрения сегментов недвижимости — склады, районные торговые центры

Делюс Сиразетдинов депутат Казгордумы, бывший гендиректор ООО «Камастройинвест» Тяжело охарактеризовать год для отрасли, негативный сценарий прогнозировался, и, я думаю, это еще не конец. Все последствия мы еще ощутим в дальнейшем, поскольку рынок недвижимости и вообще строительный рынок — достаточно инерционный из-за своей специфики, он отстает от других рыночных показателей с небольшим временным лагом. Поэтому можно прогнозировать, что ухудшение дел в индустрии нам еще предстоит.

Если говорить о кадрах, частичной мобилизации, в нашей компании был не такой большой отток людей. Среди главных событий года одно из них для всех одинаковое — это спецоперация и все, что с ней связано. Еще одно главное событие для нас — это то, что я ушел из компании. У нас будет другая девелоперская компания, подробнее я пока не готов говорить, но «Камастройинвест» тоже останется на рынке. По продажам на рынке жилья сезонность остается, но, например, сейчас всплеск продаж был связан с ожиданиями отмены льготной ипотеки. Поэтому многие пытаются запрыгнуть в последний вагон, купить квартиру. Отмены программы не произошло — ее продлили до 2024 года и ставку подняли до 8%. На мой взгляд, в 2023 году будут расти военная и промышленная отрасли, а пострадают те отрасли, где ценник одной сделки достаточно высок, где люди тратят на одну единицу товара большие деньги. Например, автомобильный рынок или рынок недвижимости, они больше всех пострадают.

Андрей Беляков генеральный директор СК «Бриз» Этому году для рынка недвижимости я бы, наверное, все-таки поставил положительную оценку: чему-то научились, приспособились работать без импортных стройматериалов и оборудования. Радует, что отечественные производители уже хорошо работают, замещают. Это в основном комплектующие — то, что касалось электрики, отопления.

У нас же практически всю продукцию производили, даже если и здесь, в России, то по европейским технологиям, под их брендами, а сейчас частично ушли на Азию, Китай. Кроме того, что-то сами начали производить. Конечно, пока мало, но динамика есть. Одно из главных событий года для нас — это то, что мы очередной дом для обманутых дольщиков на ул. Габишева в Казани закончили. Это немалая победа. В целом работали по графику, год был распланирован — план выполнили. Если говорить о 2023 годе, я с большим нетерпением жду, когда начнется прирост фактического производства, когда мы будем жить как в Советском Союзе: сами производим — сами потребляем. Если не изменим ситуацию, во всех отраслях будет непросто. С сельским хозяйством еще слава богу, а в части продвижения технологий будем хромать. Что касается рынка недвижимости, я не думаю, что нас ждет спад или рост, скорее всего, все будет стабильно. У нас синусоидальное движение: падение — взлет, падение — взлет, и так каждый год.

Анастасия Гизатова генеральный директор АН «Счастливый дом» Что такое экономика-2022? Чтобы лучше ее охарактеризовать, нужно вспомнить теорию Кюблер-Росс (пять стадий принятия горя), которая начинается с отрицания и заканчивается принятием. Внутри нее есть депрессия, торг, гнев, поэтому, наверное, это лучшая характеристика экономики прошедшего года. Причем это касается всех секторов и глобальной экономики, и экономики Татарстана.

Мы работаем в сегменте B2В, и наши клиенты в основном крупные компании Татарстана. А так как у них все неплохо, у нас тоже сегодня все хорошо, то есть количество заказов, объем работы у нас не уменьшился, а наоборот, увеличился. Поэтому то, что кто-то не станет брать новостройки или вторичку, на деятельности нашей компании никаким образом не скажется. В этом году мы завершили несколько инвестиционных проектов: брали несколько больших земельных наделов, доводили их до нужного состояния для клиента с определенным видом разрешенного использования и потом реализовывали. Также у нас в портфеле успешные процессы по снижению кадастровой стоимости, более чем на 50%. И еще в разработке несколько проектов жилых комплексов. Мы сейчас занимаемся земельными вопросами и разрешительной документацией, со следующего года стартуем.