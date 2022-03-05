В Татарстане приостановили продажи в жилых комплексах, возведение которых еще не началось

В Татарстане застройщики временно ограничили продажи в жилых комплексах, которые еще не начали строиться. Также приостановлена реализация новых коммерческих проектов.



Как сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, ведомство собирает от застройщиков и финансово-кредитных организаций предложения по стабилизации ситуации и снижению рисков. Варианты проанализируют, а затем направят в адрес правительства республики и Минстроя России для принятия необходимых решений.

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Отмечается, что по социальной ипотеке ставки повышать не намерены. А Госжилфонд планирует реализовать инвестиционную программу на текущий год. Кроме того, с начала 2022 года листовая сталь подорожала на 17%, портлантцемент — на 14%, доски и бруски — на 9%, бетон — на 7%.

Как рассказал руководитель «ЮИТ Санкт-Петербург» в РТ, вице-президент ЮИТ «Жилищное строительство, Россия» Владимир Сорокин, могут возникнуть сложности с поставками строительных материалов из-за рубежа, что повлияет на темпы строительства, передает РБК.

Недавно вице-премьер России Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, в ходе которого обсуждался вопрос организации работы строительной отрасли в сложившихся сложных экономических условиях. По его словам, ключевая задача — не допустить снижения темпов строительства там, где это возможно.



Диана Жиленкова